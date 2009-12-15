Paysto: рождение облачных платежей. История ISCI7 и наш первый сервис

Дата публикации: 15 декабря 2009 г.

Мы рады объявить о запуске бета-версии нашего инновационного облачного сервиса для приема и обработки интернет-платежей — PAYSTO.RU. Этот проект является результатом стратегического сотрудничества и развития концепции, родившейся в самом сердце технологического прогресса.

🇺🇸 2008: видение облачной инфраструктуры ​

С 22 по 25 апреля 2008 года команда DIGILIFE посетила влиятельную конференцию Web 2.0 Expo в Сан-Франциско, Калифорния. Именно там была представлена наша концепция: Internet Sales Cloud Infrastructure (ISCI7).

Наше видение заключалось в том, чтобы создать универсальную, доступную и, главное, облачную платформу. Мы увидели, что e-commerce не нужна сложная и дорогая собственная IT-инфраструктура; ей нужна услуга, которая берет на себя все заботы по продаже и приему денег. Платформа ISCI7 была разработана, чтобы стать первым IaaS-сервисом (Инфраструктура как Сервис) для интернет-торговли.

🤝 2009: начало работы PAYSTO ​

К 2009 году концепция ISCI7 получила необходимое развитие и финансирование:

Технологическая база: Платформа ISCI7 стала ядром нового сервиса.

Платформа стала ядром нового сервиса. Реализация: Совместно с партнерами из ULTRAWEB (Россия) мы запустили бета-версию облачного сервиса.

Совместно с партнерами из (Россия) мы запустили бета-версию облачного сервиса. Инвестиции: Проект получил инвестиционную поддержку от OnlineChange.com (Франция).

Проект получил инвестиционную поддержку от (Франция). Менторство: В качестве ментора выступает платежный провайдер UNITELLER (Россия).

Благодаря этой синергии, мы представляем PAYSTO.RU.

💡 Почему PAYSTO? Наша философия имени ​

Название ISCI7 хорошо отражало сложную техническую суть проекта, но нам требовалось имя, которое будет простым, запоминающимся и отразит нашу философию выгоды для мерчантов.

Мы объединили два слова:

PAY (Плати): Ключевое действие в нашем сервисе — обработка платежей. STO (Технологический Стек): Эта аббревиатура расшифровывается как Stacking Technologies and Operations. Сокращение обозначает, что мы технологически объединили (сложили в единый "стек") ключевые функции: прием денег от покупателей, безопасность (защиту от мошенников), аналитику продаж и документооборот. В результате, вы получаете не набор отдельных программ, а одну мощную и согласованную систему.

Таким образом, PAYSTO символизирует сервис, который объединяет все платежные операции (PAY) в единый технологический стек (STO).

Наиболее важно то, что это название удивительно созвучно с английской идиомой: "It pays to..." (выгодно, имеет смысл).

Наша миссия проста: С PAYSTO вам всегда выгодно принимать платежи. Мы предоставляем не просто платежный шлюз, а готовую инфраструктуру, которая позволяет интернет-магазинам сфокусироваться на продажах, оставив нам всю техническую и финансовую сложность.

Приглашаем всех мерчантов присоединиться к бета-тестированию и оценить преимущества облачных платежей!