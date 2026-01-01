Описание платформы PAYSTO ​

Концепция и ценность ​

Paysto — это готовая, эффективная шеринговая инфраструктура, созданная для устранения барьеров входа на рынок онлайн-торговли в России. Мы предлагаем немедленный, легальный доступ ко всему необходимому для обработки заказов, освобождая вашу команду от необходимости регистрации и содержания собственной дочерней компании.

Ключевое преимущество Вы избегаете значительных стартовых инвестиций и операционной сложности, концентрируя ресурсы исключительно на продукте и маркетинге.

Инфраструктура Paysto оптимизирована для интернет-продаж (B2C и B2B).

Вы можете продавать:

Цифровые товары

Физические товары

Услуги

Важно! Paysto не предназначена для offline-торговли.

Ключевые компоненты ​

Наша платформа предоставляет полный набор юридических, финансовых и технических компонентов и необходимых функций:

Компонент Функционал Юридическая Основа Локальная компания (ООО) для ведения деятельности Прием Платежей Обработка оплаты от физических и юридических лиц (карты, СБП, банковские переводы) Комплаенс B2C Автоматическая фискализация для платежей физических лиц (соответствие 54-ФЗ) Комплаенс B2B Автоматизированный документооборот для корпоративных платежей, включая Электронный Документооборот (ЭДО) Торговый Интерфейс Готовый интернет-магазин, торговая площадка или шоу-рум с возможностью подключения внешних продавцов

На схеме представлены 2 варианта использования:

1 - Локальная витрина;

2 - Запрос из внешнего web-приложения.

Механизм работы ​

Заказ: Покупатель оформляет заказ через ваш внешний сайт/приложение или нашу предоставленную интернет-витрину. Оплата: Оплата обрабатывается на стороне инфраструктуры Paysto. Возмещение: Средства зачисляются на ваш внутренний счет, откуда вы получаете регулярное возмещение на свой банковский счет или карту.

Подключение: Вы можете использовать Paysto как локальную витрину, создать постоянную ссылку на оплату или интегрировать его с вашим существующим бизнесом, передавая заказы через API или используя готовый модуль для CMS.

Целевая аудитория ​

Paysto позволяет вести бизнес на локальном рынке от лица местной компании, управляя им из любой точки мира. Наш сервис идеально подходит для: