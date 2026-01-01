Описание платформы PAYSTO
Концепция и ценность
Paysto — это готовая, эффективная шеринговая инфраструктура, созданная для устранения барьеров входа на рынок онлайн-торговли в России. Мы предлагаем немедленный, легальный доступ ко всему необходимому для обработки заказов, освобождая вашу команду от необходимости регистрации и содержания собственной дочерней компании.
Ключевое преимущество
Вы избегаете значительных стартовых инвестиций и операционной сложности, концентрируя ресурсы исключительно на продукте и маркетинге.
Назначение
Инфраструктура Paysto оптимизирована для интернет-продаж (B2C и B2B).
Вы можете продавать:
- Цифровые товары
- Физические товары
- Услуги
Важно!
Paysto не предназначена для offline-торговли.
Ключевые компоненты
Наша платформа предоставляет полный набор юридических, финансовых и технических компонентов и необходимых функций:
|Компонент
|Функционал
|Юридическая Основа
|Локальная компания (ООО) для ведения деятельности
|Прием Платежей
|Обработка оплаты от физических и юридических лиц (карты, СБП, банковские переводы)
|Комплаенс B2C
|Автоматическая фискализация для платежей физических лиц (соответствие 54-ФЗ)
|Комплаенс B2B
|Автоматизированный документооборот для корпоративных платежей, включая Электронный Документооборот (ЭДО)
|Торговый Интерфейс
|Готовый интернет-магазин, торговая площадка или шоу-рум с возможностью подключения внешних продавцов
Модель
На схеме представлены 2 варианта использования:
1 - Локальная витрина;
2 - Запрос из внешнего web-приложения.
Механизм работы
- Заказ: Покупатель оформляет заказ через ваш внешний сайт/приложение или нашу предоставленную интернет-витрину.
- Оплата: Оплата обрабатывается на стороне инфраструктуры Paysto.
- Возмещение: Средства зачисляются на ваш внутренний счет, откуда вы получаете регулярное возмещение на свой банковский счет или карту.
Подключение: Вы можете использовать Paysto как локальную витрину, создать постоянную ссылку на оплату или интегрировать его с вашим существующим бизнесом, передавая заказы через API или используя готовый модуль для CMS.
Целевая аудитория
Paysto позволяет вести бизнес на локальном рынке от лица местной компании, управляя им из любой точки мира. Наш сервис идеально подходит для:
- Стартапов и МСБ: Быстрая проверка бизнес-моделей и оценка потенциала локального рынка.
- Крупного Бизнеса: Оптимизация операционных расходов и снижение инфраструктурных рисков.
- Любых лиц (физических и юридических), ищущих простое решение для ведения онлайн-торговли в РФ.