FAQ (Часто задаваемые вопросы) ​

Ответы на самые важные вопросы о шеринговой операционной инфраструктуре Paysto.

Если вы не нашли ответа на свой вопрос, пожалуйста, обратитесь в нашу Службу поддержки.

Общие вопросы и юридический статус ​

Что такое "шеринговая операционная инфраструктура"? ​

Это комплексное решение, которое предоставляет вам готовый юридический и технический фундамент для ведения бизнеса в России. По сути, это полная замена открытия дочерней компании или ИП для приема платежей, фискализации и документооборота, работающая по агентской схеме.

В чем мое юридическое преимущество с Paysto? ​

Основное преимущество — комплаенс и снятие рисков. Мы берем на себя:

Фискализацию (54-ФЗ): Вам не нужна онлайн-касса. Документооборот: Мы готовим все первичные документы (счета, акты). Локализацию данных (152-ФЗ): Все данные хранятся на территории РФ.

Могу ли я работать с Paysto, не будучи резидентом РФ? ​

Да. Paysto — идеальное решение для иностранных компаний и нерезидентов, желающих легально продавать товары или услуги в России. Мы берем на себя валютный контроль, прием рублей, фискализацию и весь документооборот, необходимый для ВЭД (внешнеэкономической деятельности).

Прием платежей и выплаты ​

Какие способы оплаты я могу принимать? ​

Вы можете принимать все основные способы оплаты в РФ: банковские карты МИР, Visa/MasterCard (международные карты доступны по ограничениям), Система быстрых платежей (СБП), SberPay, T-Pay, а также банковские переводы от юридических лиц.

Что такое "Trust Score" и как он влияет на мой бизнес? ​

Trust Score — это репутационный показатель, который банки-эквайеры присваивают вашему бизнесу на основе истории транзакций и уровня фрода/диспута. В Индивидуальной инфраструктуре Paysto вы получаете выделенные шлюзы и чистую историю, что снижает процент отказов и позволяет получать более выгодные тарифы.

Как быстро происходит возмещение (выплата) средств? ​

Скорость возмещения зависит от выбранного способа:

Перевод на карту/СБП (для ФЛ): Часто мгновенно (24/7).

Часто мгновенно (24/7). Банковский перевод (для ЮЛ/ИП): Согласно банковскому регламенту (обычно 1-3 рабочих дня после отчетного периода).

Что такое "Массовая выплата" и кому она подходит? ​

Это функция для автоматической обработки большого количества платежей одновременно (реестром или через API). Идеально подходит для маркетплейсов, партнерских программ, аффилиатов и бизнесов с большим количеством поставщиков.

Технические вопросы и интеграция ​

Нужен ли мне собственный сайт или интернет-магазин? ​

Нет. Paysto предоставляет вам готовые инструменты продаж (Фронтенд): Шоу-рум на нашем маркетплейсе, функцию "Ссылка на оплату" (PayLink) и Выставление счетов прямо из Личного кабинета.

Как я могу интегрировать Paysto со своим сайтом? ​

Интеграция осуществляется через наш API-интерфейс. Мы предоставляем подробную документацию и техническую поддержку для подключения к вашему web-ресурсу, мобильному приложению или CRM/ERP системе.

Что такое "Выделенный сервер" и зачем он мне? ​

Выделенный сервер доступен для Индивидуальной инфраструктуры. Он обеспечивает максимальную производительность, повышенную безопасность, полный контроль данных и помогает соответствовать строгим корпоративным или регуляторным требованиям (например, по локализации ФЗ-152).

Комплаенс и Безопасность ​

Должен ли я покупать и обслуживать онлайн-кассу? ​

Нет. Paysto использует модель "Касса Оператора". Мы фискализируем все ваши продажи, отправляем чеки в ФНС и несем ответственность за соблюдение 54-ФЗ. Это Zero CAPEX на оборудовании для вас.

Как Paysto защищает персональные данные клиентов? ​

Мы соблюдаем ФЗ-152, размещая все базы данных на серверах на территории РФ (локализация). Кроме того, наша инфраструктура соответствует стандартам PCI DSS (для данных карт) и использует строгие внутренние протоколы безопасности.

Что такое AML/KYC и почему Paysto это требует? ​

AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer) — это международные политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Paysto требует верификации торговцев (KYC) для обеспечения легальности всех финансовых потоков, защиты нашей и вашей репутации, а также для соблюдения российского законодательства (115-ФЗ).

Могу я пользоваться Paysto без регистрации? ​

Нет. Услуги Paysto доступны только для зарегистрированных пользователей.

Какая стоимость регистрации в Paysto? ​

Бесплатно

Какие формы регистрации доступны? ​

Вы можете зарегистрироваться как физическое лицо, индивидуальный предприниматель или создать аккаунт для Вашей компании. Регистрация аккаунта физического лица доступна только для граждан России. Рекомендуем получить статус "Самозанятой", чтобы исключить пристальное внимание Вашего банка.

Какие данные понадобятся для регистрации? ​

Для регистрации в Paysto вам понадобятся:

E-mail — на него будут отправлены логин и пароль для доступа в Личный кабинет; Номер мобильного телефона — на него будет отправлено SMS c кодом для подтверждения.

Какие персональные данные нужны? ​

Для физических лиц и ИП потребуется указать следующую информацию:

ФИО; Дату рождения (для лиц младше 18 лет регистрация недоступна); ИНН; Адрес постоянной регистрации.

Для юридических лиц:

ФИО руководителя; Наименование организации; ОГРН организации; ИНН организации; Юридический адрес;

Сколько аккаунтов можно зарегистрировать на одно лицо? ​

На один e-mail можно зарегистрировать один аккаунт.

Могу я создать аккаунт для компании с госучастием? ​

Да.

Почему я получаю отказ в регистрации? ​

Да, в регистрации будет отказано если имеется блокировка по аккаунту, у которого указан ваш номера телефона.

Сколько аккаунтов можно зарегистрировать? ​

С одним номером телефона можно зарегистрировать любое количество аккаунтов — используйте для этого разные email. Обратите внимание, что в случае блокировки аккаунта, все аккаунты зарегистрированные с одним номером телефона также будут заблокированы.

Можно ли регистрировать аккаунт с временным номером? ​

Да, но при повторной проверке вы не сможете подтвердить данные владельца и доступ к аккаунту будет заблокирован. Временный номер телефона удобен только для создания тестового аккаунта, без реальных платежей.

Какая плата взимается за использование Paysto? ​

Ежемесячная плата взимается согласно тарифного плана. Для начального аккаунта отсутствует ежемесячная плата, но действует повышенная комиссия с платежей.

Как изменить тарифный план? ​

Самостоятельно, в Личном кабинете. Изменения вступают в силу моментально и начинают действовать со следующего принятого платежа.

Как изменить email, телефон или данные владельца? ​

После сохранения Профиля, изменение данных будет заблокировано. Вы можете внести несущественные изменения (орфографические, синтаксические) при обращении в службу поддержки. Для изменения email и телефона владельца аккаунта потребуется посещение офиса Paysto. Удаленная идентификация не предусмотрена.

За что могут заблокировать аккаунт? ​

Аккаунт может быть заблокирован службой безопасности Paysto, если обнаружены факты указания вымышленных данных, аккаунт используется для противоправных действий и пользователем нарушены требования Paysto.

Как организовать дополнительный доступ для сотрудников? ​

Да.

Как мне удалить аккаунт в Paysto? ​

В Личном кабинете предусмотрена кнопка "Удалить". После подтверждения действия, все данные аккаунта будут удалены без возможности восстановления. Новый аккаунт с данными удаленного аккаунта создать невозможно.