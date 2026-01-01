История развития
PAYSTO — это платформа с глубокой историей интеграций и международной экспертизы. Мы постоянно развиваемся, чтобы обеспечивать бизнесу максимальную стабильность и соответствие регуляторным требованиям.
2025 Стратегическое обновление
- PAYSTO 3.0: Запланирован полный перевод всей инфраструктуры PAYSTO на новую платформу "Shared Decentralized Trading Infrastructure" SDTI24, представленную DIGILIFE в 2024 году.
2024 Год масштабирования
- Ключевой показатель: Количество активных магазинов превысило 250.
- Финансовый результат: Годовой оборот PAYSTO достиг 3 млрд. рублей.
- Добавлен новый сервис — "Постоянная платежная ссылка".
- Добавлена новая функция — "White-Label" для индивидуального брендирования инфраструктуры.
- Интегрированы сервисы защиты от DDoS-атак и реализована поддержка внешних серверов.
2023 Уверенный рост
- Ключевой показатель: 183 активных магазина.
- Финансовый результат: Годовой оборот пользователей PAYSTO превысил 2,2 млрд. рублей.
2022 Стабилизация и запуск
- Запущена стабильная версия сервиса PAYSTO.COM.
- Ключевой показатель: Подключено 126 магазинов.
- Финансовый результат: Годовой оборот пользователей PAYSTO превысил 1,5 млрд. рублей.
2021 Перезапуск в России
- Digilife совместно с ДЗ-системс (Россия) представили новый проект "PAYSTO — российская торговая инфраструктура как услуга", построенный на базе OMSI20.
2020 Реструктуризация бизнеса
- XYO (США) выкупает международный бизнес PAYS.TO. Команда PAYSTO приняла решение сконцентрировать усилия по продвижению услуг на рынке ЕАЭС под брендом PAYSTO.COM.
2019 Объединение и охват
- ABO (Германия) приобретает Activate.to.
- В PAYS.TO зарегистрировано 100 000 пользователей (30 000 активных магазинов).
- PAYS.TO объединяется с XYO (США).
- PAYSTO 2.0: ULTRAWEB представил обновленные платежные модули для CMS: WordPress, OpenCart, Drupal, Joomla, Prestashop и других.
- PAYSTO 2.0: собственный аккаунт на GitHub.com.
2018 Выход на рынок США и новая версия
- Экспансия: PAYS.TO выходит на рынок США.
- PAYSTO 2.0: представлен новый Личный кабинет (пользователя) и страницы оплаты PAYSTO — обновлен логотип, дизайн сайта, добавлены языковые версии для английского, немецкого и французского.
- Prabhu MT (Непал) приобретает Gate.bz.
- HLFX (Великобритания) приобретает Funding.to.
- PAYSTO 2.0: Интегрирована фискализация всех продаж физическим лицам для соответствия 54 ФЗ.
- Новая функция — "Витрина (шоу-рум)" для каждого пользователя PAYSTO.
- Стратегический партнер в России — "Сбербанк".
2017 Обновления и интеграции
- Зарегистрировано 20 000 пользователей.
- Принят план развития платформы — "PAYSTO 2.0 - Инфраструктура для online-бизнеса".
- PAYSTO 2.0: совместно с ULTRAWEB приступили к глобальному обновлению сайта, личных кабинетов и страниц оплаты.
- PAYSTO 2.0: новая функция — Обработка претензий.
- PAYSTO 2.0: представлен новый кабинет Покупателя, в который включена функция подачи и управления претензиями.
- Совместно с DIGILIFE и WEBKUL (Индия) в "Opencart Multi Vendor Marketplace" интегрированы решения PAYSTO для приема платежей.
2016 Рекордный оборот
- Сервис массовых платежей PaymentGate выделен в отдельное направление — Gate.bz.
- Реализован специальный кабинет для пользователей сервиса Gate.bz, включающий функции: Пополнение баланса, Загрузка реестра для выплаты и Внутренний перевод.
- Внедрена регистрация по приглашению.
- Годовой оборот PAYSTO достиг 10 млрд. рублей.
2015 Диверсификация
- LinkCharge — полностью переработан и добавлен новый функционал.
- Новый сервис LinkCharge.ru с отдельным сайтом и кабинетом — полностью самостоятельный и полнофункциональный кабинет с упрощенной регистрацией и управлением сделками.
- Продукты OnlineMerchant и UpBalance объединены в один продукт под названием — Pays.To.
- Банк-партнер — Модуль Банк (Россия).
2014 Рост аудитории и расширение платежных методов
- Зарегистрировано 15 000 пользователей.
- Сервис DonataMe полностью переработан и получил новое название FundingTo, с расширенным функционалом для генерации и настройки страниц для сбора средств. Анонс на Хабре
- Добавлена возможность оплаты с баланса мобильного телефона по SMS.
- Добавлен API интерфейс для FundingTo. Анонс на Хабре
2013 Обновление платформы
- Обновление: Сайт и страницы оплаты получили новый дизайн.
2012 Расширение функционала, интеграций и поддержка
- Зарегистрировано 10 000 пользователей.
- Добавлен сервис "Пополнение баланса".
- Обновление сервиса OnlineMerchant: расширенные возможности для приема платежей с подключением по API. Анонс на Хабре
- Совместно с ULTRAWEB, PAYSTO представил собственные модули оплаты для CMS: Wordpress, OpenCart и Drupal.
- CMS Simpla подключила модуль оплаты от PAYSTO. Анонс на Хабре
- Добавлен новый сервис - PaymentGate для массовой выплаты. Анонс на Хабре
- Внедрение SmarterTrack для оптимизации клиентской поддержки, включающее базу знаний и систему обработки тикетов.
2011 Развитие сервисов
- Зарегистрировано 5 000 пользователей.
- Добавлен новый сервис — LinkCharge для создания offline-сделок. Анонс на Хабре
- Сервис продажи кодов активации Keys.Ly полностью обновлен и получил новое название — ActivateTo. Анонс на Хабре
- Новая функция — "Внутренний перевод" между Личными кабинетами пользователей.
2010 Стабильность и рекуррентные платежи
- PAYSTO переходит в стабильный режим работы.
- Новый сервис — UpBalance для приема платежей в биллинговых проектах. PAYSTO становится первым сервисом в России для обработки реккурентных платежей.
- Новая функция — "Расчет с поставщиком".
2009 Запуск проекта
- На основе платформы ISCI7, DIGILIFE совместно с ULTRAWEB (Россия) запускает бета-версию облачного сервиса для приёма и обработки платежей в интернет — PAYSTO.
- Новый сервис — OnlineMerchant для приема платежей в Интернет.
- Новый сервис — Keys.Ly для продажи кодов активации.
2008 Создание концепции
- Команда DIGILIFE представила концепцию IAAS-сервиса для интернет-торговли "Internet Sales Cloud Infrastructure" (ISCI7).
- Начало разработки.