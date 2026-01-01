История развития ​

PAYSTO — это платформа с глубокой историей интеграций и международной экспертизы. Мы постоянно развиваемся, чтобы обеспечивать бизнесу максимальную стабильность и соответствие регуляторным требованиям.

2025 Стратегическое обновление PAYSTO 3.0: Запланирован полный перевод всей инфраструктуры PAYSTO на новую платформу "Shared Decentralized Trading Infrastructure" SDTI24, представленную DIGILIFE в 2024 году.

2024 Год масштабирования Ключевой показатель: Количество активных магазинов превысило 250 .

Количество активных магазинов превысило . Финансовый результат: Годовой оборот PAYSTO достиг 3 млрд. рублей .

Годовой оборот PAYSTO достиг . Добавлен новый сервис — "Постоянная платежная ссылка" .

. Добавлена новая функция — "White-Label" для индивидуального брендирования инфраструктуры.

для индивидуального брендирования инфраструктуры. Интегрированы сервисы защиты от DDoS-атак и реализована поддержка внешних серверов.

2023 Уверенный рост Ключевой показатель: 183 активных магазина.

активных магазина. Финансовый результат: Годовой оборот пользователей PAYSTO превысил 2,2 млрд. рублей.

2022 Стабилизация и запуск Запущена стабильная версия сервиса PAYSTO.COM .

. Ключевой показатель: Подключено 126 магазинов.

Подключено магазинов. Финансовый результат: Годовой оборот пользователей PAYSTO превысил 1,5 млрд. рублей.

2021 Перезапуск в России Digilife совместно с ДЗ-системс (Россия) представили новый проект "PAYSTO — российская торговая инфраструктура как услуга", построенный на базе OMSI20.

2020 Реструктуризация бизнеса XYO (США) выкупает международный бизнес PAYS.TO. Команда PAYSTO приняла решение сконцентрировать усилия по продвижению услуг на рынке ЕАЭС под брендом PAYSTO.COM.

2019 Объединение и охват ABO (Германия) приобретает Activate.to .

. В PAYS.TO зарегистрировано 100 000 пользователей ( 30 000 активных магазинов ).

зарегистрировано ( ). PAYS.TO объединяется с XYO (США) .

объединяется с . PAYSTO 2.0: ULTRAWEB представил обновленные платежные модули для CMS: WordPress, OpenCart, Drupal, Joomla, Prestashop и других.

ULTRAWEB представил обновленные платежные модули для CMS: и других. PAYSTO 2.0: собственный аккаунт на GitHub.com.

2018 Выход на рынок США и новая версия Экспансия: PAYS.TO выходит на рынок США .

PAYS.TO выходит на рынок . PAYSTO 2.0: представлен новый Личный кабинет (пользователя) и страницы оплаты PAYSTO — обновлен логотип, дизайн сайта, добавлены языковые версии для английского, немецкого и французского.

представлен новый Личный кабинет (пользователя) и страницы оплаты PAYSTO — обновлен логотип, дизайн сайта, добавлены языковые версии для английского, немецкого и французского. Prabhu MT (Непал) приобретает Gate.bz .

. HLFX (Великобритания) приобретает Funding.to .

. PAYSTO 2.0: Интегрирована фискализация всех продаж физическим лицам для соответствия 54 ФЗ.

Интегрирована фискализация всех продаж физическим лицам для соответствия 54 ФЗ. Новая функция — "Витрина (шоу-рум)" для каждого пользователя PAYSTO.

для каждого пользователя PAYSTO. Стратегический партнер в России — "Сбербанк".

2017 Обновления и интеграции Зарегистрировано 20 000 пользователей .

. Принят план развития платформы — "PAYSTO 2.0 - Инфраструктура для online-бизнеса" .

. PAYSTO 2.0 : совместно с ULTRAWEB приступили к глобальному обновлению сайта, личных кабинетов и страниц оплаты.

: совместно с ULTRAWEB приступили к глобальному обновлению сайта, личных кабинетов и страниц оплаты. PAYSTO 2.0 : новая функция — Обработка претензий .

: новая функция — . PAYSTO 2.0 : представлен новый кабинет Покупателя, в который включена функция подачи и управления претензиями.

: представлен новый кабинет Покупателя, в который включена функция подачи и управления претензиями. Совместно с DIGILIFE и WEBKUL (Индия) в "Opencart Multi Vendor Marketplace" интегрированы решения PAYSTO для приема платежей.

2016 Рекордный оборот Сервис массовых платежей PaymentGate выделен в отдельное направление — Gate.bz .

выделен в отдельное направление — . Реализован специальный кабинет для пользователей сервиса Gate.bz , включающий функции: Пополнение баланса , Загрузка реестра для выплаты и Внутренний перевод .

, включающий функции: , и . Внедрена регистрация по приглашению .

. Годовой оборот PAYSTO достиг 10 млрд. рублей.

2015 Диверсификация LinkCharge — полностью переработан и добавлен новый функционал.

— полностью переработан и добавлен новый функционал. Новый сервис LinkCharge.ru с отдельным сайтом и кабинетом — полностью самостоятельный и полнофункциональный кабинет с упрощенной регистрацией и управлением сделками.

с отдельным сайтом и кабинетом — полностью самостоятельный и полнофункциональный кабинет с упрощенной регистрацией и управлением сделками. Продукты OnlineMerchant и UpBalance объединены в один продукт под названием — Pays.To .

. Банк-партнер — Модуль Банк (Россия).

2014 Рост аудитории и расширение платежных методов Зарегистрировано 15 000 пользователей .

. Сервис DonataMe полностью переработан и получил новое название FundingTo , с расширенным функционалом для генерации и настройки страниц для сбора средств. Анонс на Хабре

, с расширенным функционалом для генерации и настройки страниц для сбора средств. Анонс на Хабре Добавлена возможность оплаты с баланса мобильного телефона по SMS.

Добавлен API интерфейс для FundingTo. Анонс на Хабре

2013 Обновление платформы Обновление: Сайт и страницы оплаты получили новый дизайн.

2012 Расширение функционала, интеграций и поддержка Зарегистрировано 10 000 пользователей .

. Добавлен сервис "Пополнение баланса" .

. Обновление сервиса OnlineMerchant : расширенные возможности для приема платежей с подключением по API. Анонс на Хабре

: расширенные возможности для приема платежей с подключением по API. Анонс на Хабре Совместно с ULTRAWEB, PAYSTO представил собственные модули оплаты для CMS: Wordpress, OpenCart и Drupal.

CMS Simpla подключила модуль оплаты от PAYSTO. Анонс на Хабре

Добавлен новый сервис - PaymentGate для массовой выплаты. Анонс на Хабре

для массовой выплаты. Анонс на Хабре Внедрение SmarterTrack для оптимизации клиентской поддержки, включающее базу знаний и систему обработки тикетов.

2011 Развитие сервисов Зарегистрировано 5 000 пользователей .

. Добавлен новый сервис — LinkCharge для создания offline-сделок. Анонс на Хабре

для создания offline-сделок. Анонс на Хабре Сервис продажи кодов активации Keys.Ly полностью обновлен и получил новое название — ActivateTo . Анонс на Хабре

полностью обновлен и получил новое название — . Анонс на Хабре Новая функция — "Внутренний перевод" между Личными кабинетами пользователей.

2010 Стабильность и рекуррентные платежи PAYSTO переходит в стабильный режим работы.

Новый сервис — UpBalance для приема платежей в биллинговых проектах. PAYSTO становится первым сервисом в России для обработки реккурентных платежей.

для приема платежей в биллинговых проектах. PAYSTO становится первым сервисом в России для обработки реккурентных платежей. Новая функция — "Расчет с поставщиком".

2009 Запуск проекта На основе платформы ISCI7 , DIGILIFE совместно с ULTRAWEB (Россия) запускает бета-версию облачного сервиса для приёма и обработки платежей в интернет — PAYSTO .

, DIGILIFE совместно с ULTRAWEB (Россия) запускает бета-версию облачного сервиса для приёма и обработки платежей в интернет — . Новый сервис — OnlineMerchant для приема платежей в Интернет.

для приема платежей в Интернет. Новый сервис — Keys.Ly для продажи кодов активации.