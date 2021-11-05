Money 20/20 USA 2021: Paysto и DIGILIFE презентуют OMSI20

Дата публикации: 5 ноября 2021 г.

С 24 по 27 октября 2021 года Paysto совместно с партнерами из DIGILIFE приняли участие в крупнейшей мировой финтех-конференции Money 20/20 USA, которая впервые после пандемии прошла в очном формате в Лас-Вегасе.

Атмосфера мероприятия была заряжена невероятным оптимизмом и желанием наверстать упущенное за время локдаунов. Главными темами, естественно, стали ускоренная цифровая трансформация и новые технологические решения, которые обеспечивают этот рост.

🌐 Презентация OMSI20: Инфраструктура для цифрового роста ​

В условиях глобального бума e-commerce и роста популярности маркетплейсов (multi-seller platforms), команда Paysto и DIGILIFE представила свою новейшую облачную платформу: Outsource Multi-Seller Infrastructure (OMSI20).

OMSI20 — это комплексное решение, разработанное для того, чтобы помочь крупным и средним компаниям быстро запустить или оптимизировать собственную многостороннюю торговую инфраструктуру, взяв на себя всю сложность:

Платежный сплит (Payment Split): Автоматическое разделение платежей между продавцами и маркетплейсом.

Автоматическое разделение платежей между продавцами и маркетплейсом. Комплаенс: Соблюдение локальных и международных регуляторных требований (AML, KYC) для каждого продавца.

Соблюдение локальных и международных регуляторных требований (AML, KYC) для каждого продавца. Управление рисками: Централизованный фрод-мониторинг и управление возвратами.

Платформа OMSI20 позиционируется как критически важный инструмент для компаний, которые хотят сфокусироваться на маркетинге и привлечении продавцов, полностью аутсорсив сложные и дорогостоящие финансовые и технологические процессы.

💡 Ключевые выводы Money 20/20 2021 ​

Сдвиг в сторону BaaS (Banking-as-a-Service): На конференции доминировала идея о том, что финансовые сервисы должны быть встроены (embedded) в пользовательский опыт, а не быть отдельным шагом. OMSI20 идеально вписывается в этот тренд, предоставляя готовую финансовую логику для торговых платформ. Цифровая идентификация: Необходимость быстрой и безопасной верификации личности (KYC) для борьбы с растущим онлайн-мошенничеством была одной из центральных тем, что подтвердило актуальность наших интегрированных решений по комплаенсу в OMSI20. Присутствие Крипто-сектора: В 2021 году резко возросло внимание к блокчейну и криптовалютам. Paysto и DIGILIFE провели ряд встреч, обсуждая возможности будущей интеграции цифровых активов в традиционные платежные цепочки через нашу платформу.

Money 20/20 USA 2021 подтвердила, что будущее платежей лежит в гибких, облачных, комплексных решениях, которые позволяют бизнесу быстро адаптироваться к изменяющимся условиям e-commerce. Презентация OMSI20 стала важным шагом для Paysto и DIGILIFE в позиционировании себя как ключевых поставщиков инфраструктуры для цифровой торговли.