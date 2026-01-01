Подключение к Paysto ​

Добро пожаловать в Paysto! Чтобы начать использовать нашу операционную инфраструктуру и принимать платежи, вам необходимо пройти несколько простых шагов.

Шаги для начала работы: ​

Регистрация: Создайте свой аккаунт в системе Paysto. Заполнение Профиля: Внесите необходимую информацию о себе или вашей компании. Добавление Web-ресурса: Укажите домен вашего web-сайта или интернет-магазина, который вы планируете подключить к Paysto.

Важно! Для подключения к Paysto требуется подтверждение владения доменом.

Подключить ресурс, размещенный на домене, к которому у Вас нет прав доступа, невозможно.

Ограничение Paysto не подключает напрямую telegram-боты, каналы или страницы в социальных сетях.

Для таких кейсов используйте отдельное web-приложение или посадочную страницу на собственном домене, через которую будут обрабатываться платежи.

Что происходит после подключения: ​

После успешного подтверждения владения доменом, наша служба безопасности проведет модерацию вашего web-ресурса на соответствие требованиям Paysto. По результатам модерации вашей деятельности будет присвоена соответствующая инфраструктура (Открытая, Закрытая или Индивидуальная), оптимально подходящая для ваших задач.

Способы интеграции и приема платежей: ​

Paysto предлагает гибкие методы интеграции для быстрого запуска приема платежей, от 15 минут до нескольких недель, в зависимости от ваших потребностей и сложности проекта.

1. Мгновенный старт (без программирования) ​

Платежные ссылки: Идеально для быстрых продаж единичных товаров/услуг в чатах, мессенджерах, email или соцсетях. Создайте шаблон заказа в личном кабинете и получите постоянную ссылку для оплаты. Возможна автоматизация с помощью web-hook . Срок: Мгновенно.

Идеально для быстрых продаж единичных товаров/услуг в чатах, мессенджерах, email или соцсетях. Создайте шаблон заказа в личном кабинете и получите постоянную ссылку для оплаты. Возможна автоматизация с помощью . Витрина (Шоу-рум): Готовое торговое пространство на национальном домене Paysto. Позволяет мгновенно начать продажи без затрат на веб-разработку, идеально для тестирования рынка, социальной коммерции или узких B2B-задач. Срок: Мгновенно после регистрации.

Готовое торговое пространство на национальном домене Paysto. Позволяет мгновенно начать продажи без затрат на веб-разработку, идеально для тестирования рынка, социальной коммерции или узких B2B-задач.

2. Быстрая интеграция (с минимальными затратами) ​

Готовые модули CMS: Самый быстрый и наименее затратный способ, если ваш сайт построен на популярной CMS (WordPress, OpenCart, Prestashop и др.). Модули содержат все функции для передачи данных о заказе, обработки статусов и корректной фискализации (54-ФЗ). Срок: От 15 минут до 1 часа.

Самый быстрый и наименее затратный способ, если ваш сайт построен на популярной CMS (WordPress, OpenCart, Prestashop и др.). Модули содержат все функции для передачи данных о заказе, обработки статусов и корректной фискализации (54-ФЗ).

3. Гибкая интеграция (для нестандартных систем) ​

Примеры кода и SDK: Подходит для интеграции с нестандартными или самописными системами, когда требуется больше гибкости, чем дают готовые модули. Paysto предоставляет Software Development Kits (SDK) и примеры кода (например, на GitHub ) для быстрого старта разработчиков. Срок: От 1–2 дней до 1 недели.

Подходит для интеграции с нестандартными или самописными системами, когда требуется больше гибкости, чем дают готовые модули. Paysto предоставляет Software Development Kits (SDK) и примеры кода (например, на ) для быстрого старта разработчиков.

4. Максимальная кастомизация (для крупных проектов) ​

API: Необходим для крупных, высоконагруженных проектов, маркетплейсов или систем, требующих максимального контроля над платежным процессом, включая кастомизацию логики оплаты, возвратов, фискализации и обработки статусов. Лучший выбор для интеграции в ERP или CRM системы. Срок: От 2 недель до 1 месяца. Полное описание API

Необходим для крупных, высоконагруженных проектов, маркетплейсов или систем, требующих максимального контроля над платежным процессом, включая кастомизацию логики оплаты, возвратов, фискализации и обработки статусов. Лучший выбор для интеграции в ERP или CRM системы.

Если вы планируете подключение к Закрытой инфраструктуре или вам требуется Индивидуальное решение с особыми настройками и возможностями, пожалуйста, свяжитесь с службой поддержки Paysto. Наши специалисты помогут вам с выбором и настройкой оптимальной конфигурации.