Заполнение профиля в Paysto
После регистрации и первого входа в Личный кабинет Paysto, вам необходимо заполнить данные вашего профиля. Это обязательный шаг для активации большинства функций.
Важно!
Без полного заполнения и сохранения данных владельца, любые дальнейшие действия в Личном кабинете Paysto будут заблокированы.
Процесс заполнения профиля
При первом входе в Личный кабинет автоматически откроется страница "Профиль":
Заполните все обязательные поля формы. Набор полей может отличаться в зависимости от выбранной вами категории пользователя (например, физическое или юридическое лицо). Единственное необязательное поле —
Отчество(пункт 3 на скриншоте).
Рекомендация
Если вы создаете аккаунт для тестирования функционала, в поле
Фамилияможно временно указать
test.
Внимание
Внимательно проверьте все введенные данные перед сохранением. Согласно политике безопасности Paysto, возмещение средств с внутреннего счета возможно только на то лицо, которое указано в Профиле. Выплата на третье лицо категорически исключена.
После заполнения всех обязательных полей нажмите кнопку
Сохранить.
Система запросит подтверждение введенных данных:
Важно!
После подтверждения сохранения, данные вашего профиля будут зафиксированы. Любые дальнейшие изменения потребуют от вас предоставления дополнительного подтверждения (например, соответствующих документов) для обработки службой поддержки. Это сделано для обеспечения безопасности ваших финансовых операций.
Нажмите кнопку
Подтверждаю.
Откроется страница с подтверждением успешного сохранения данных:
Проверка сохраненных данных
Для просмотра данных вашего профиля:
Выберите пункт меню
Профильв навигации Личного кабинета.
Откроется страница с заполненными данными вашего Профиля.
После успешного заполнения профиля вы сможете продолжить работу с Личным кабинетом, например, добавить свой web-ресурс.