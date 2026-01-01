Заполните все обязательные поля формы. Набор полей может отличаться в зависимости от выбранной вами категории пользователя (например, физическое или юридическое лицо). Единственное необязательное поле — Отчество (пункт 3 на скриншоте).

Рекомендация Если вы создаете аккаунт для тестирования функционала, в поле Фамилия можно временно указать test .