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Комплаенс и Гарантии

Юридическая безупречность и финансовая безопасность вашей инфраструктуры

Paysto — это не только технологическая, но и юридическая основа вашего бизнеса в России. Мы берем на себя выполнение всех регуляторных требований, предоставляя вам 100% гарантию соответствия законодательству (Legal Compliance) и защиту от рисков.

Законодательство РФ (ФЗ)

Наша инфраструктура разработана для полного соответствия основным федеральным законам, регулирующим финансовые операции и защиту данных на территории Российской Федерации.

ФЗ № 54 "О применении ККТ"

Мы обеспечиваем полное соблюдение закона "Об онлайн-кассах" через модель "Касса Оператора":

  • Фискализация: Paysto автоматически формирует и отправляет все необходимые фискальные чеки в ФНС (Федеральную налоговую службу) от своего имени.
  • Zero CAPEX: Вам не требуется покупать, регистрировать или обслуживать собственную контрольно-кассовую технику (ККТ) и фискальный накопитель (ФН).
  • Налоговая прозрачность: Все транзакции легализованы, что исключает риски для торговца, связанные с несвоевременной или некорректной фискализацией.

ФЗ № 152 "О персональных данных"

Мы гарантируем сохранность и конфиденциальность данных ваших клиентов:

  • Локализация данных: Все серверы и базы данных, на которых хранятся и обрабатываются персональные данные российских граждан, физически расположены на территории Российской Федерации.
  • Безопасность хранения: Применяются все необходимые технические и организационные меры для защиты от несанкционированного доступа.

AML/KYC и Фин. мониторинг

Для обеспечения чистоты финансовых потоков и предотвращения мошенничества Paysto использует строгие внутренние политики, основанные на международных стандартах Anti-Money Laundering (AML) и Know Your Customer (KYC).

  • Верификация торговцев: Все новые партнеры проходят многоступенчатую проверку (KYC) перед началом работы, что обеспечивает высокий Trust Score всей инфраструктуры.
  • Финансовый мониторинг: Транзакции и операции находятся под постоянным контролем нашей Службы Безопасности для выявления подозрительной активности и соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ (Противодействие легализации (отмыванию) доходов).
  • Модерация претензий: Все диспуты и претензии (Chargebacks) проходят обязательную модерацию, защищая поставщиков от необоснованных запросов и снижая фрод.

Безопасность и Надежность

Безопасность платежей (PCI DSS)

Наши платежные шлюзы и инфраструктура, обрабатывающая данные банковских карт, соответствуют международному стандарту Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Это гарантирует максимальную защиту данных карт.

Доверие (Trust Score)

Мы поддерживаем высокую репутацию у банков-эквайеров и платежных систем. Использование Закрытой или Индивидуальной инфраструктуры гарантирует чистую историю транзакций (высокий Trust Score) для вашего бизнеса, что приводит к:

  1. Снижению процента отказов в проведении платежей.
  2. Возможности получения индивидуальных лимитов и тарифов от банков.

Гарантия бесперебойности

Инфраструктура Paysto построена на отказоустойчивой, микросервисной архитектуре с резервированием ключевых узлов. Это обеспечивает максимальный аптайм (доступность) сервисов и бесперебойный прием платежей 24/7.