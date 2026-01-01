Комплаенс и Гарантии
Юридическая безупречность и финансовая безопасность вашей инфраструктуры
Paysto — это не только технологическая, но и юридическая основа вашего бизнеса в России. Мы берем на себя выполнение всех регуляторных требований, предоставляя вам 100% гарантию соответствия законодательству (Legal Compliance) и защиту от рисков.
Законодательство РФ (ФЗ)
Наша инфраструктура разработана для полного соответствия основным федеральным законам, регулирующим финансовые операции и защиту данных на территории Российской Федерации.
ФЗ № 54 "О применении ККТ"
Мы обеспечиваем полное соблюдение закона "Об онлайн-кассах" через модель "Касса Оператора":
- Фискализация: Paysto автоматически формирует и отправляет все необходимые фискальные чеки в ФНС (Федеральную налоговую службу) от своего имени.
- Zero CAPEX: Вам не требуется покупать, регистрировать или обслуживать собственную контрольно-кассовую технику (ККТ) и фискальный накопитель (ФН).
- Налоговая прозрачность: Все транзакции легализованы, что исключает риски для торговца, связанные с несвоевременной или некорректной фискализацией.
ФЗ № 152 "О персональных данных"
Мы гарантируем сохранность и конфиденциальность данных ваших клиентов:
- Локализация данных: Все серверы и базы данных, на которых хранятся и обрабатываются персональные данные российских граждан, физически расположены на территории Российской Федерации.
- Безопасность хранения: Применяются все необходимые технические и организационные меры для защиты от несанкционированного доступа.
AML/KYC и Фин. мониторинг
Для обеспечения чистоты финансовых потоков и предотвращения мошенничества Paysto использует строгие внутренние политики, основанные на международных стандартах Anti-Money Laundering (AML) и Know Your Customer (KYC).
- Верификация торговцев: Все новые партнеры проходят многоступенчатую проверку (KYC) перед началом работы, что обеспечивает высокий Trust Score всей инфраструктуры.
- Финансовый мониторинг: Транзакции и операции находятся под постоянным контролем нашей Службы Безопасности для выявления подозрительной активности и соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ (Противодействие легализации (отмыванию) доходов).
- Модерация претензий: Все диспуты и претензии (Chargebacks) проходят обязательную модерацию, защищая поставщиков от необоснованных запросов и снижая фрод.
Безопасность и Надежность
Безопасность платежей (PCI DSS)
Наши платежные шлюзы и инфраструктура, обрабатывающая данные банковских карт, соответствуют международному стандарту Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Это гарантирует максимальную защиту данных карт.
Доверие (Trust Score)
Мы поддерживаем высокую репутацию у банков-эквайеров и платежных систем. Использование Закрытой или Индивидуальной инфраструктуры гарантирует чистую историю транзакций (высокий Trust Score) для вашего бизнеса, что приводит к:
- Снижению процента отказов в проведении платежей.
- Возможности получения индивидуальных лимитов и тарифов от банков.
Гарантия бесперебойности
Инфраструктура Paysto построена на отказоустойчивой, микросервисной архитектуре с резервированием ключевых узлов. Это обеспечивает максимальный аптайм (доступность) сервисов и бесперебойный прием платежей 24/7.