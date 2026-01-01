Комплаенс и Гарантии ​

Юридическая безупречность и финансовая безопасность вашей инфраструктуры

Paysto — это не только технологическая, но и юридическая основа вашего бизнеса в России. Мы берем на себя выполнение всех регуляторных требований, предоставляя вам 100% гарантию соответствия законодательству (Legal Compliance) и защиту от рисков.

Законодательство РФ (ФЗ) ​

Наша инфраструктура разработана для полного соответствия основным федеральным законам, регулирующим финансовые операции и защиту данных на территории Российской Федерации.

ФЗ № 54 "О применении ККТ" ​

Мы обеспечиваем полное соблюдение закона "Об онлайн-кассах" через модель "Касса Оператора":

Фискализация: Paysto автоматически формирует и отправляет все необходимые фискальные чеки в ФНС (Федеральную налоговую службу) от своего имени.

Paysto автоматически формирует и отправляет все необходимые фискальные чеки в ФНС (Федеральную налоговую службу) от своего имени. Zero CAPEX: Вам не требуется покупать, регистрировать или обслуживать собственную контрольно-кассовую технику (ККТ) и фискальный накопитель (ФН).

Вам не требуется покупать, регистрировать или обслуживать собственную контрольно-кассовую технику (ККТ) и фискальный накопитель (ФН). Налоговая прозрачность: Все транзакции легализованы, что исключает риски для торговца, связанные с несвоевременной или некорректной фискализацией.

ФЗ № 152 "О персональных данных" ​

Мы гарантируем сохранность и конфиденциальность данных ваших клиентов:

Локализация данных: Все серверы и базы данных, на которых хранятся и обрабатываются персональные данные российских граждан, физически расположены на территории Российской Федерации.

Все серверы и базы данных, на которых хранятся и обрабатываются персональные данные российских граждан, физически расположены на территории Российской Федерации. Безопасность хранения: Применяются все необходимые технические и организационные меры для защиты от несанкционированного доступа.

AML/KYC и Фин. мониторинг ​

Для обеспечения чистоты финансовых потоков и предотвращения мошенничества Paysto использует строгие внутренние политики, основанные на международных стандартах Anti-Money Laundering (AML) и Know Your Customer (KYC).

Верификация торговцев: Все новые партнеры проходят многоступенчатую проверку (KYC) перед началом работы, что обеспечивает высокий Trust Score всей инфраструктуры.

Все новые партнеры проходят многоступенчатую проверку (KYC) перед началом работы, что обеспечивает высокий Trust Score всей инфраструктуры. Финансовый мониторинг: Транзакции и операции находятся под постоянным контролем нашей Службы Безопасности для выявления подозрительной активности и соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ (Противодействие легализации (отмыванию) доходов).

Транзакции и операции находятся под постоянным контролем нашей Службы Безопасности для выявления подозрительной активности и соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ (Противодействие легализации (отмыванию) доходов). Модерация претензий: Все диспуты и претензии (Chargebacks) проходят обязательную модерацию, защищая поставщиков от необоснованных запросов и снижая фрод.

Безопасность и Надежность ​

Безопасность платежей (PCI DSS) ​

Наши платежные шлюзы и инфраструктура, обрабатывающая данные банковских карт, соответствуют международному стандарту Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Это гарантирует максимальную защиту данных карт.

Мы поддерживаем высокую репутацию у банков-эквайеров и платежных систем. Использование Закрытой или Индивидуальной инфраструктуры гарантирует чистую историю транзакций (высокий Trust Score) для вашего бизнеса, что приводит к:

Снижению процента отказов в проведении платежей. Возможности получения индивидуальных лимитов и тарифов от банков.

Гарантия бесперебойности ​

Инфраструктура Paysto построена на отказоустойчивой, микросервисной архитектуре с резервированием ключевых узлов. Это обеспечивает максимальный аптайм (доступность) сервисов и бесперебойный прием платежей 24/7.