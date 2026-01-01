Важно! Условия использования Paysto определены в Правилах.

Инфраструктуру Paysto нельзя использовать для продажи запрещенных товаров и услуг.

При подключении пользователь присоединяется к условиям Пользовательского соглашения (публичная оферта).

Стоимость использования инфраструктуры Paysto рассчитывается на основе Коэффициента Расходов на Продажу SER (Sales Expense Ratio). Этот прозрачный подход значительно упрощает финансовое планирование будущих операционных расходов и позволяет провести прямое, объективное сравнение затрат Paysto с расходами на создание и поддержку собственной инфраструктуры. Важно отметить, что банковские комиссии за процессинг и возмещение исключены из расчета SER, поскольку эти расходы будут идентичны для любого варианта.

Формула SER = (Расходы на реализацию/Выручка) × 100% В расходы на реализацию включаются годовые операционные затраты и резервы на покрытие рисков.

Ваши расходы зависят от выбранной инфраструктуры:

Подробное сравнение конфигураций Paysto представлено здесь.

Открытая Временно не предоставляется ​

Название услуги Начальный Базовый SER от 3,0% 1 от 1,5% 1 Срок подключения, дней 1 1 Подключение, ₽ Бесплатно 5'000,- Обслуживание, ₽/месяц Бесплатно 5'000,- Изменение порядка способов оплаты Холд, дней 14 7 Фикс.комиссия с заказа, ₽ 30,- 20,- Максимальная сумма одного заказа, ₽ 15'000,00 Без ограничений Максимальная сумма возмещения, ₽/сутки 30'000,00 Без ограничений

1 - Тарифы, отмеченные как "от ...", требуют уточнения, чтобы мы могли предложить вам оптимальные условия. Для определения условий сотрудничества, отправьте запрос на ask@paysto.ru. Пожалуйста, включите в письмо следующую информацию (вы можете скопировать шаблон ниже): - Характер реализуемых товаров/услуг:

Закрытая Свободно: 1 ​

Название услуги Тариф SER от 1,5% 1 Запуск, ₽ от 300'000,- Обслуживание, ₽/месяц от 10'000,- Срок включения, дней 1 Холд, дней от 5 Фикс.комиссия с заказа, ₽ 20,- Максимальная сумма одного заказа, ₽ Без ограничений Максимальная сумма возмещения, ₽/сутки Без ограничений

1 - Тарифы, отмеченные как "от ...", требуют уточнения, чтобы мы могли предложить вам оптимальные условия. Для определения условий сотрудничества, отправьте запрос на ask@paysto.ru. Пожалуйста, включите в письмо следующую информацию (вы можете скопировать шаблон ниже): - Адрес web-сайта: - Характер реализуемых товаров/услуг:

Индивидуальная В очереди: 23 ​

Название услуги Тариф SER от 1,2% 1 Запуск, ₽ от 100'000,- 2 Обслуживание, ₽/месяц от 5'000,- Срок реализации, дней от 15 Холд, дней от 3 Фикс.комиссия с заказа, ₽ 20,- Максимальная сумма одного заказа, ₽ Без ограничений Максимальная сумма возмещения, ₽/сутки Без ограничений

1 - Тарифы, отмеченные как "от ...", требуют уточнения, чтобы мы могли предложить вам оптимальные условия. Для определения условий сотрудничества, отправьте запрос на ask@paysto.ru. Пожалуйста, включите в письмо следующую информацию (вы можете скопировать шаблон ниже): - Адрес web-сайта: - Характер реализуемых товаров/услуг: 2 - стоимость базового набора.

Базовый набор ​

Базовый набор для Индивидуальной инфраструктуры: Национальный домен;

Установка и настройка интернет-магазина на CMS Wordpress (WooCommerce) или OpenCart;

Адаптация юридических текстов для сайта;

Размещение на общем сервере с выделенным IP-адресом;

Подключение почтового сервера;

Подключение сервера уведомлений;

Подключение одного платежного шлюза, включая прохождение комплаенс-процедур в банке и программное подключение;

Настройка и тестирование обработки заказов и приема платежей;

Только для Закрытой и Индивидуальной инфраструктуры.

Все цены в RUB.

Название Стоимость подключения Ежемесячно Выделенный платежный шлюз от 100 000,- 1 по тарифам банка Выделенный банковский счет от 10 000,- 2 по тарифам банка Выделенный сервер от 30 000,- 3 от 1 000,- Ссылка на оплату 30 000,- Бесплатно Домен пользователя от 30 000,- 4 от 125,- Создание сделок (Инвойсинг) 30 000,- Бесплатно Массовая выплата от 150 000,- 5 Бесплатно Пополнение баланса 50 000,- Бесплатно Оплата по договору 50 000,- Бесплатно Расчет с поставщиком 50 000,- Бесплатно Внутренний перевод 100 000,- Бесплатно

1 - подготовка документов, прохождение комплаенс-процедур банка, техническое подключение и тестирование;

2 - подготовка документов, прохождение комплаенс-процедур банка, настройку;

3 - аренда и настройка. Включает выделенный IP-адрес;

4 - регистрация домена и настройка на сервере;

5 - подготовка документов, прохождение комплаенс-процедур банка, техническое подключение и тестирование.

Приём платежей ​

Комиссия зависит от характера товаров/услуг:

Тип платежа Открытая Закрытая Индивидуальная Банковский перевод Бесплатно Бесплатно Бесплатно Оплата банковской картой (МИР) от 3,0% от 2,5% от 1,8% Система быстрых платежей (СБП) от 0,7% от 0,7% от 0,4%

Здесь представлена подробная подробная информация о тарифах и доступных валютах для возмещения выручки, отдельно для резидентов РФ и нерезидентов РФ.

Резиденты РФ ​

Максимальная сумма выплаты в сутки регулируется тарифом инфраструктуры.

Способ выплаты Физлицо ИП и юр.лица Банковский перевод на счет от 1,5% +100 ₽ 100 ₽ за перевод Перевод на карту по запросу По номеру телефона (СБП) по запросу

Выплата для резидентов РФ доступна в следующих валютах: ​

Название Код Статус Российский рубль RUB

Нерезиденты РФ ​

Минимальная сумма выплаты - эквивалент 10'000,$ ​

Способ выплаты Физлицо Юр.лица Банковский перевод на счет от 3% Перевод на карту USDT по запросу по запросу

Выплата для нерезидентов РФ доступна в следующих валютах: ​

Дополнительные услуги ​

Название услуги Стоимость Электронные версии документов (сканированные версии оригиналов): Бесплатно Обмен документами по системе ЭДО (Контур-Диадок): 60.₽ / документ 1 Оригиналы документов (Почта России; по России): 120.₽ / документ 1 Оригиналы документов (курьерская служба; по Москве): 180.₽ / документ 1 Оригиналы документов (курьерская служба, кроме Москвы): по запросу

1 - Минимальный комплект 5 документов.

Обработка претензий ​

Название услуги Стоимость Штраф за открытый диспут, ₽ 1000,- Штраф за диспут, закрытый в пользу покупателя 3.0% (минимум 1 000,- ₽) 1

1 - без учета комиссий банка (платежной системы) за возврат платежа.