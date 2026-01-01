Описание
Важно!
Условия использования Paysto определены в Правилах.
Инфраструктуру Paysto нельзя использовать для продажи запрещенных товаров и услуг.
При подключении пользователь присоединяется к условиям Пользовательского соглашения (публичная оферта).
Стоимость использования инфраструктуры Paysto рассчитывается на основе Коэффициента Расходов на Продажу
SER (Sales Expense Ratio). Этот прозрачный подход значительно упрощает финансовое планирование будущих операционных расходов и позволяет провести прямое, объективное сравнение затрат Paysto с расходами на создание и поддержку собственной инфраструктуры. Важно отметить, что банковские комиссии за процессинг и возмещение исключены из расчета SER, поскольку эти расходы будут идентичны для любого варианта.
Формула
SER = (Расходы на реализацию/Выручка) × 100% В расходы на реализацию включаются годовые операционные затраты и резервы на покрытие рисков.
Тарифы
Ваши расходы зависят от выбранной инфраструктуры:
Подробное сравнение конфигураций Paysto представлено здесь.
Открытая Временно не предоставляется
1 - Тарифы, отмеченные как "от ...", требуют уточнения, чтобы мы могли предложить вам оптимальные условия. Для определения условий сотрудничества, отправьте запрос на ask@paysto.ru. Пожалуйста, включите в письмо следующую информацию (вы можете скопировать шаблон ниже):
- Характер реализуемых товаров/услуг:
Закрытая Свободно: 1
1 - Тарифы, отмеченные как "от ...", требуют уточнения, чтобы мы могли предложить вам оптимальные условия. Для определения условий сотрудничества, отправьте запрос на ask@paysto.ru. Пожалуйста, включите в письмо следующую информацию (вы можете скопировать шаблон ниже):
- Адрес web-сайта: - Характер реализуемых товаров/услуг:
Индивидуальная В очереди: 23
1 - Тарифы, отмеченные как "от ...", требуют уточнения, чтобы мы могли предложить вам оптимальные условия. Для определения условий сотрудничества, отправьте запрос на ask@paysto.ru. Пожалуйста, включите в письмо следующую информацию (вы можете скопировать шаблон ниже):
- Адрес web-сайта: - Характер реализуемых товаров/услуг:
2 - стоимость базового набора.
Базовый набор
Базовый набор для Индивидуальной инфраструктуры:
- Национальный домен;
- Установка и настройка интернет-магазина на CMS Wordpress (WooCommerce) или OpenCart;
- Адаптация юридических текстов для сайта;
- Размещение на общем сервере с выделенным IP-адресом;
- Подключение почтового сервера;
- Подключение сервера уведомлений;
- Подключение одного платежного шлюза, включая прохождение комплаенс-процедур в банке и программное подключение;
- Настройка и тестирование обработки заказов и приема платежей;
Функции
Только для Закрытой и Индивидуальной инфраструктуры.
Все цены в RUB.
|Название
|Стоимость подключения
|Ежемесячно
|Выделенный платежный шлюз
|от 100 000,- 1
|по тарифам банка
|Выделенный банковский счет
|от 10 000,- 2
|по тарифам банка
|Выделенный сервер
|от 30 000,- 3
|от 1 000,-
|Ссылка на оплату
|30 000,-
|Бесплатно
|Домен пользователя
|от 30 000,- 4
|от 125,-
|Создание сделок (Инвойсинг)
|30 000,-
|Бесплатно
|Массовая выплата
|от 150 000,- 5
|Бесплатно
|Пополнение баланса
|50 000,-
|Бесплатно
|Оплата по договору
|50 000,-
|Бесплатно
|Расчет с поставщиком
|50 000,-
|Бесплатно
|Внутренний перевод
|100 000,-
|Бесплатно
1 - подготовка документов, прохождение комплаенс-процедур банка, техническое подключение и тестирование;
2 - подготовка документов, прохождение комплаенс-процедур банка, настройку;
3 - аренда и настройка. Включает выделенный IP-адрес;
4 - регистрация домена и настройка на сервере;
5 - подготовка документов, прохождение комплаенс-процедур банка, техническое подключение и тестирование.
Приём платежей
Комиссия зависит от характера товаров/услуг:
|Тип платежа
|Открытая
|Закрытая
|Индивидуальная
|Банковский перевод
|Бесплатно
|Бесплатно
|Бесплатно
|Оплата банковской картой (МИР)
|от 3,0%
|от 2,5%
|от 1,8%
|Система быстрых платежей (СБП)
|от 0,7%
|от 0,7%
|от 0,4%
Выплата
Здесь представлена подробная подробная информация о тарифах и доступных валютах для возмещения выручки, отдельно для резидентов РФ и нерезидентов РФ.
Резиденты РФ
Максимальная сумма выплаты в сутки регулируется тарифом инфраструктуры.
|Способ выплаты
|Физлицо
|ИП и юр.лица
|Банковский перевод на счет
|от 1,5% +100 ₽
|100 ₽ за перевод
|Перевод на карту
|по запросу
|По номеру телефона (СБП)
|по запросу
Выплата для резидентов РФ доступна в следующих валютах:
|Название
|Код
|Статус
|Российский рубль
|RUB
Нерезиденты РФ
Минимальная сумма выплаты - эквивалент 10'000,$
|Способ выплаты
|Физлицо
|Юр.лица
|Банковский перевод на счет
|от 3%
|Перевод на карту
|USDT
|по запросу
|по запросу
Выплата для нерезидентов РФ доступна в следующих валютах:
|Название
|Код
|Статус
|Комиссия
|Доллар США
|USD
|по запросу
|Евро
|EUR
|по запросу
|Юань
|CNY
|по запросу
|Армянский драм
|AMD
|по запросу
|Азербайджанский манат
|AZN
|по запросу
|Белорусский рубль
|BYN
|по запросу
|Таджикский сомони
|TJS
|по запросу
|Тенге
|KZT
|по запросу
|Узбекский сум
|UZS
|по запросу
|Турецкая лира
|TRY
|по запросу
|Киргизский сом
|KGS
|по запросу
|Индийская рупия
|INR
|по запросу
|Вьетнамский донг
|VND
|по запросу
|Тайский бат
|THB
|по запросу
|Сербский динар
|RSD
|по запросу
|Российский рубль
|RUB
|по запросу
Дополнительные услуги
Документооборот
|Название услуги
|Стоимость
|Электронные версии документов (сканированные версии оригиналов):
|Бесплатно
|Обмен документами по системе ЭДО (Контур-Диадок):
|60.₽ / документ 1
|Оригиналы документов (Почта России; по России):
|120.₽ / документ 1
|Оригиналы документов (курьерская служба; по Москве):
|180.₽ / документ 1
|Оригиналы документов (курьерская служба, кроме Москвы):
|по запросу
1 - Минимальный комплект 5 документов.
Обработка претензий
|Название услуги
|Стоимость
|Штраф за открытый диспут, ₽
|1000,-
|Штраф за диспут, закрытый в пользу покупателя
|3.0% (минимум 1 000,- ₽) 1
1 - без учета комиссий банка (платежной системы) за возврат платежа.
Прочее
|Название услуги
|Стоимость
|Доступ для дополнительного пользователя, ₽/пользователь в месяц
|300,-