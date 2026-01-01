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Описание

Важно!

Условия использования Paysto определены в Правилах.
Инфраструктуру Paysto нельзя использовать для продажи запрещенных товаров и услуг.
При подключении пользователь присоединяется к условиям Пользовательского соглашения (публичная оферта).

Стоимость использования инфраструктуры Paysto рассчитывается на основе Коэффициента Расходов на Продажу SER (Sales Expense Ratio). Этот прозрачный подход значительно упрощает финансовое планирование будущих операционных расходов и позволяет провести прямое, объективное сравнение затрат Paysto с расходами на создание и поддержку собственной инфраструктуры. Важно отметить, что банковские комиссии за процессинг и возмещение исключены из расчета SER, поскольку эти расходы будут идентичны для любого варианта.

Формула

SER = (Расходы на реализацию/Выручка) × 100% В расходы на реализацию включаются годовые операционные затраты и резервы на покрытие рисков.

Тарифы

Ваши расходы зависят от выбранной инфраструктуры:

Открытая

Шеринговая инфраструктура с открытой регистрацией. Быстрый старт.

Тарифы →

Закрытая

Готовая изолированная инфраструктура в аренду для одного клиента.

Тарифы →

Индивидуальная

Изолированная инфраструктура, настроенная под задачи клиента.

Тарифы →

Подробное сравнение конфигураций Paysto представлено здесь.

Открытая Временно не предоставляется

Название услугиНачальныйБазовый
SER iот 3,0% 1от 1,5% 1
Срок подключения, дней11
Подключение, ₽Бесплатно5'000,-
Обслуживание, ₽/месяцБесплатно5'000,-
Изменение порядка способов оплатыoffok
Холд, дней147
Фикс.комиссия с заказа, ₽30,-20,-
Максимальная сумма одного заказа, ₽15'000,00Без ограничений
Максимальная сумма возмещения, ₽/сутки30'000,00Без ограничений

1 - Тарифы, отмеченные как "от ...", требуют уточнения, чтобы мы могли предложить вам оптимальные условия. Для определения условий сотрудничества, отправьте запрос на ask@paysto.ru. Пожалуйста, включите в письмо следующую информацию (вы можете скопировать шаблон ниже):

- Характер реализуемых товаров/услуг:

Закрытая Свободно: 1

Название услугиТариф
SER iот 1,5% 1
Запуск, ₽от 300'000,-
Обслуживание, ₽/месяцот 10'000,-
Срок включения, дней1
Холд, днейот 5
Фикс.комиссия с заказа, ₽20,-
Максимальная сумма одного заказа, ₽Без ограничений
Максимальная сумма возмещения, ₽/суткиБез ограничений

1 - Тарифы, отмеченные как "от ...", требуют уточнения, чтобы мы могли предложить вам оптимальные условия. Для определения условий сотрудничества, отправьте запрос на ask@paysto.ru. Пожалуйста, включите в письмо следующую информацию (вы можете скопировать шаблон ниже):

- Адрес web-сайта:
- Характер реализуемых товаров/услуг:

Индивидуальная В очереди: 23

Название услугиТариф
SER iот 1,2% 1
Запуск, ₽от 100'000,- 2
Обслуживание, ₽/месяцот 5'000,-
Срок реализации, днейот 15
Холд, днейот 3
Фикс.комиссия с заказа, ₽20,-
Максимальная сумма одного заказа, ₽Без ограничений
Максимальная сумма возмещения, ₽/суткиБез ограничений

1 - Тарифы, отмеченные как "от ...", требуют уточнения, чтобы мы могли предложить вам оптимальные условия. Для определения условий сотрудничества, отправьте запрос на ask@paysto.ru. Пожалуйста, включите в письмо следующую информацию (вы можете скопировать шаблон ниже):

- Адрес web-сайта:
- Характер реализуемых товаров/услуг:

2 - стоимость базового набора.

Базовый набор

Базовый набор для Индивидуальной инфраструктуры:

  • Национальный домен;
  • Установка и настройка интернет-магазина на CMS Wordpress (WooCommerce) или OpenCart;
  • Адаптация юридических текстов для сайта;
  • Размещение на общем сервере с выделенным IP-адресом;
  • Подключение почтового сервера;
  • Подключение сервера уведомлений;
  • Подключение одного платежного шлюза, включая прохождение комплаенс-процедур в банке и программное подключение;
  • Настройка и тестирование обработки заказов и приема платежей;

Функции

Только для Закрытой и Индивидуальной инфраструктуры.
Все цены в RUB.

НазваниеСтоимость подключенияЕжемесячно
Выделенный платежный шлюз iот 100 000,- 1по тарифам банка
Выделенный банковский счет iот 10 000,- 2по тарифам банка
Выделенный сервер iот 30 000,- 3от 1 000,-
Ссылка на оплату i30 000,-Бесплатно
Домен пользователя iот 30 000,- 4от 125,-
Создание сделок (Инвойсинг) i30 000,-Бесплатно
Массовая выплата iот 150 000,- 5Бесплатно
Пополнение баланса i50 000,-Бесплатно
Оплата по договору i50 000,-Бесплатно
Расчет с поставщиком i50 000,-Бесплатно
Внутренний перевод i100 000,-Бесплатно

1 - подготовка документов, прохождение комплаенс-процедур банка, техническое подключение и тестирование;
2 - подготовка документов, прохождение комплаенс-процедур банка, настройку;
3 - аренда и настройка. Включает выделенный IP-адрес;
4 - регистрация домена и настройка на сервере;
5 - подготовка документов, прохождение комплаенс-процедур банка, техническое подключение и тестирование.

Приём платежей

Комиссия зависит от характера товаров/услуг:

Тип платежаОткрытаяЗакрытаяИндивидуальная
Банковский переводБесплатноБесплатноБесплатно
Оплата банковской картой (МИР)от 3,0%от 2,5%от 1,8%
Система быстрых платежей (СБП)от 0,7%от 0,7%от 0,4%

Выплата

Здесь представлена подробная подробная информация о тарифах и доступных валютах для возмещения выручки, отдельно для резидентов РФ и нерезидентов РФ.

Резиденты РФ

Максимальная сумма выплаты в сутки регулируется тарифом инфраструктуры.

Способ выплатыФизлицоИП и юр.лица
Банковский перевод на счетот 1,5% +100 ₽100 ₽ за перевод
Перевод на картупо запросуno
По номеру телефона (СБП)по запросуno

Выплата для резидентов РФ доступна в следующих валютах:

НазваниеКодСтатус
Российский рубльRUBok

Нерезиденты РФ

Минимальная сумма выплаты - эквивалент 10'000,$

Способ выплатыФизлицоЮр.лица
Банковский перевод на счетnoот 3%
Перевод на картуnono
USDTпо запросупо запросу

Выплата для нерезидентов РФ доступна в следующих валютах:

НазваниеКодСтатусКомиссия
Доллар СШАUSDokпо запросу
ЕвроEURokпо запросу
ЮаньCNYokпо запросу
Армянский драмAMDokпо запросу
Азербайджанский манатAZNokпо запросу
Белорусский рубльBYNokпо запросу
Таджикский сомониTJSokпо запросу
ТенгеKZTokпо запросу
Узбекский сумUZSokпо запросу
Турецкая лираTRYokпо запросу
Киргизский сомKGSokпо запросу
Индийская рупияINRokпо запросу
Вьетнамский донгVNDokпо запросу
Тайский батTHBokпо запросу
Сербский динарRSDokпо запросу
Российский рубльRUBokпо запросу

Дополнительные услуги

Документооборот

Название услугиСтоимость
Электронные версии документов (сканированные версии оригиналов):Бесплатно
Обмен документами по системе ЭДО (Контур-Диадок):60.₽ / документ 1
Оригиналы документов (Почта России; по России):120.₽ / документ 1
Оригиналы документов (курьерская служба; по Москве):180.₽ / документ 1
Оригиналы документов (курьерская служба, кроме Москвы):по запросу

1 - Минимальный комплект 5 документов.

Обработка претензий

Название услугиСтоимость
Штраф за открытый диспут, ₽1000,-
Штраф за диспут, закрытый в пользу покупателя3.0% (минимум 1 000,- ₽) 1

1 - без учета комиссий банка (платежной системы) за возврат платежа.

Прочее

Название услугиСтоимость
Доступ для дополнительного пользователя, ₽/пользователь в месяц300,-