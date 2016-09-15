15.09.2016: 5. Использование Paysto для незаконной оптимизации налогообложения, отмывания, обналичивания или в качестве транзитной (технической) структуры влечет блокировку денежных средств. Разблокировка средств в этом случае осуществляется только по решению судебных органов РФ.

08.04.2024: 6. Выполнение условий политики конфиденциальности Paysto в отношении пользователя будет прекращено при получении соответствующих судебных запросов или при проведении правоохранительными органами ОРМ и проверки деятельности пользователя Paysto.

Настоящий документ определяет доступность пользователя к продуктам и услугам платформы PAYSTO.

Внимание

Если ваш бизнес не соответствует указанным требованиям или Вы не согласны с любым пунктом настоящих правил, необходимо отказаться от использования PAYSTO, удалить аккаунт (учетную запись) в Paysto и покинуть настоящий сайт.