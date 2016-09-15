Правила
Использование и доступность инфраструктуры
История изменений
08.04.2024:
6. Выполнение условий политики конфиденциальности Paysto в отношении пользователя будет прекращено при получении соответствующих судебных запросов или при проведении правоохранительными органами ОРМ и проверки деятельности пользователя Paysto.
22.03.2021:
1.2. Частные лица (физические лица) являющиеся гражданами России, зарегистрированные в качестве Индивидуального предпринимателя (ИП) или имеющие статус "Самозанятый"
15.09.2016:
5. Использование Paysto для незаконной оптимизации налогообложения, отмывания, обналичивания или в качестве транзитной (технической) структуры влечет блокировку денежных средств. Разблокировка средств в этом случае осуществляется только по решению судебных органов РФ.
Настоящий документ определяет доступность пользователя к продуктам и услугам платформы PAYSTO.
Внимание
Если ваш бизнес не соответствует указанным требованиям или Вы не согласны с любым пунктом настоящих правил, необходимо отказаться от использования PAYSTO, удалить аккаунт (учетную запись) в Paysto и покинуть настоящий сайт.
- Услуги PAYSTO доступны только для следующих пользователей:
- Компании (юридические лица) официально зарегистрированные в любой стране мира, кроме стран и территорий, входящих в списки оффшорных зон и FATF.
- Частные лица (физические лица) являющиеся гражданами России, зарегистрированные в качестве Индивидуального предпринимателя (ИП) или имеющие статус "Самозанятый".
- PAYSTO не предоставляет услуги лицам и/или организациям, которые нарушают законы страны регистрации, а также деятельность которых является запрещенной:
- Деятельность прямо или косвенно направленная на извлечение прибыли и/или получение иных благ путем обмана, мошенничества или иными незаконными способами;
- Деятельность связана с распространением объектов интеллектуальной собственности без соответствующего разрешения правообладателя;
- Распространение программного обеспечения, которое содержит в себе компьютерные вирусы или другие компоненты, способные нанести вред пользователю или привести к потере информации;
- Распространение информации, побуждающей к незаконным действиям, включая информацию, содержащую террористическую пропаганду, пропагандирующую разжигание межнациональной, расовой или религиозной розни, причинения вреда в любой форме, а также информации запрещенного содержания, включая все виды порнографических материалов;
- Распространение любого вида оружия;
- Распространение наркосодержащих веществ и препаратов;
- Деятельность не имеет экономического смысла.
- Пользователь ознакомлен с Перечнем запрещенных к реализации товаров и услуг.
- Услуги PAYSTO не предназначены для использования и/или не доступны в странах, где это запрещено законом. Пользователь несет полную ответственность за определение таких запретов и соблюдение местного законодательства;
- Использование Paysto для незаконной оптимизации налогообложения, отмывания, обналичивания или в качестве транзитной (технической) структуры влечет блокировку денежных средств. Разблокировка средств в этом случае осуществляется только по решению судебных органов РФ.
- Выполнение условий политики конфиденциальности Paysto в отношении пользователя будет прекращено при получении соответствующих судебных запросов или при проведении правоохранительными органами ОРМ и проверки деятельности пользователя Paysto.
- Любые возникающие расходы и/или убытки в виду нарушения настоящих требований подлежат оплате пользователем, нарушившим настоящие правила.
- PAYSTO вправе, без указания причины, отказать в предоставлении услуг любому лицу.
- Настоящие правила могут быть изменены Администрацией PAYSTO в любое время, без предварительного уведомления.
Размещение, распространение и получение информации
Дата обновления: 10 февраля 2025 года
- ИСПОЛЬЗУЯ ПРОДУКТЫ PAYSTO, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ НЕ РАЗМЕЩАТЬ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ РАСПРОСТРАНЯТЬ ЛЮБЫЕ МАТЕРИАЛЫ И/ИЛИ ИНФОРМАЦИЮ (ДАЛЕЕ, СОДЕРЖАНИЕ), КОТОРОЕ:
- Является незаконным, вредоносным, угрожающим, оскорбительным, дискредитирующим, клеветническим, посягающим на неприкосновенность частной жизни, или вредным в любой форме для несовершеннолетних;
- Является порнографическим или изображает человека, который занимается любыми действиями сексуального характера, в том числе, но не ограничиваясь:
- Совершение полового акта, в том числе генитального, орально-генитального, анально-генитального или орально-анального, будь то между лицами одного или противоположных полов;
- Зоофилия;
- Мастурбация;
- Садистско-мазохистские действия;
- Демонстрация половых органов или лобковой области какого-либо лица в любой форме и виде;
- Преследует, унижает, запугивает любое лицо или вызывает ненависть к любому лицу или группе лиц на основании религии, пола, сексуальной ориентации, расы, национальности, возраста или инвалидности;
- Олицетворяет любое физическое или юридическое лицо, в том числе, но не ограничиваясь, сотрудника PAYSTO или любых Сервисов PAYSTO или представителя государства, государственного служащего или иным образом искажает принадлежность к физическому или юридическому лицу;
- Использует личную или идентифицирующую информацию (персональные данные) о другом человеке без явного согласия этого лица;
- Является ложной, обманчивой, вводящей в заблуждение или дезинформирующей информацией и/или представляет собой любые формы "заманивания", "лукавства" и т.п.;
- Нарушает любой патент, торговую марку, коммерческую тайну, авторские права или другие имущественные права любой из сторон, или содержит информацию, которую Вы не имеете право распространять по закону или по договорным или фидуциарным отношениям;
- Составляет или содержит "аффилированный маркетинг", "реферальные (партнерские) ссылки", "Нежелательная почта", "спам", "письма счастья", "пирамиды", или является нежелательной коммерческой рекламой;
- Представляет собой или содержит форму рекламы, в виде изображения и/или описания преимуществ каких-либо товаров и услуг в превосходной форме и при отсутствии критического сравнения этих товаров или услуг с альтернативными товарами и/или услугами;
- Включает в себя ссылки на коммерческие услуги или веб-сайты, за исключением проектов (страниц), размещенных в разделе "Товары и услуги";
- Рекламирует любые незаконные услуги или товары, продажа которых запрещена или ограничена действующим местным законодательством, в том числе без ограничения товары и услуги, реализация которых запрещена или регулируется (лицензируется) законодательством Российской федерации;
- Содержит программные вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для прерывания, уничтожения или ограничения функциональности любого компьютерного программного или аппаратного обеспечения, или телекоммуникационного оборудования;
- Использует вводящие в заблуждение адреса электронной почты, или "фальшивые" заголовки, или иным образом манипулировать реквизитами Продавца (Организатора Проекта) с целью скрыть реальное происхождение Владельца и Содержание, распространяемого с использованием Сервисов PAYSTO.
- ИСПОЛЬЗУЯ ПРОДУКТЫ PAYSTO И ПОЛУЧАЯ ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОТ НАС, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ:
- Не связываться и не устанавливать контакт с любым пользователем, который не просил устанавливать с ним контакт;
- Не "преследовать" или иным образом унижать или подавлять любого пользователя;
- Не собирать личные данные о других пользователях для коммерческих или незаконных целей;
- Не использовать автоматизированные средства, в том числе пауков, роботов, ботов, скрипты или инструменты интеллектуального анализа данных и т.п. для загрузки или выгрузки данных через ПРОДУКТЫ PAYSTO, если такое не оговорено отдельно или не разрешено Администрацией PAYSTO;
- Не осуществлять рассылку пользователям и/или Администрации PAYSTO сообщения с одинаковым или похожим содержанием, или иным способом вызывать чрезмерную или непропорционально большую нагрузку на инфраструктуру PAYSTO;
- Не осуществлять попытки получить несанкционированный доступ к веб-системам (серверам) PAYSTO или заниматься любой деятельностью, которая разрушает веб-систему, снижает качество обслуживания и предоставления услуг, препятствует исполнению обязательств PAYSTO или ухудшает функциональность или доступ к веб-сайту PAYSTO;
- Не использовать любую форму автоматической публикации и/или компьютерную программу, которая позволяет размещать/публиковать информацию в веб-системе PAYSTO без ручного ввода пользователем, в том числе на регулярной основе.
- ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ
Мы оставляем за собой право, по своему собственному усмотрению и в любое время, изменять, модифицировать или иным образом изменять настоящие Правила. Любые изменения вступают в силу немедленно. Вы должны регулярно просматривать этот документ, чтобы быть в курсе изменений. Дата последнего обновления указывается в заголовке.
- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Пользовательского соглашения PAYSTO.
- Администрация PAYSTO оставляет за собой право блокировать, отключать или иным образом удалять любые материалы с веб-сайта PAYSTO, включая страницы пользователей, а также ограничить доступ любого пользователю к веб-сайту, если такой пользователь нарушает авторское право или другие права интеллектуальной собственности или при нарушении любого или нескольких пунктов настоящих Правил.
- Все вопросы не урегулированные в настоящем Соглашении регламентируются действующим законодательством Российской Федерации и Пользовательским соглашением PAYSTO.