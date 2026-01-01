Русский

English
简体中文

Русский

English
简体中文

Оформление

Вход

Перечень запрещенных товаров и услуг

Дата обновления: 18 августа 2025 года

В данном перечне перечислены, но не исчерпываются, виды товаров и услуг по которым, БЕЗУСЛОВНО, запрещается использовать продукты и услуги платформы PAYSTO:

  • Предметы истории и искусства, составляющие культурные ценности страны, в которой находится потребитель;
  • Бывшая в употреблении косметика;
  • Поддельная валюта, поддельные монеты и поддельные марки;
  • Наркотические средства, психотропные вещества и сопутствующие изделия, описание наркотиков или наркотических веществ, стероиды, вещества, подлежащие контролю и ограничениям, или другие продукты, которые представляют риск для безопасности потребителей, включая электронные сигареты (ЭСДН) и жидкости для ЭСДН;
  • Электронное оборудование, запрещенное на территории страны потребителя (например, дешифраторы для кабельного ТВ, радары и устройства контроля за светофорами, электронное оборудование для наблюдения, подслушивающие устройства и телефонные жучки и т.п.);
  • Запрещенное огнестрельное оружие, средства защиты, ножи, перечный спрей, точные копии огнестрельного оружия и электрошоки;
  • Государственные отличительные знаки, правительственные документы, униформа, правительственные удостоверения личности и лицензии, а также товары, имеющие отношение к полиции (милиции);
  • Опасные и скоропортящиеся товары, а также товары с ограничениями в использовании (например, взрывчатка, радиоактивные материалы, токсичные вещества, аккумуляторы, фейерверки, фреон и т.п.);
  • Человеческие органы и останки;
  • Товары, поощряющие незаконную деятельность или подстрекающие других к участию в незаконной деятельности;
  • Устройства для взлома и вскрытия замков;
  • Списки для рассылки спама, а также любой информации содержащей персональные данные;
  • Многоуровневый маркетинг, пирамиды и матрицы, бизнес-пакеты;
  • Оскорбительные материалы (например, товары оскорбляющие нравственность, материалы, оскорбительные этнически или расово, памятные нацистские предметы, товары проповедующие насилие, этническую вражду, ненависть, расизм, обидные и ругательные высказывания и оскорбления);
  • Лекарства и медицинские препараты, их производные, а также сырье для их производства, отпускаемые по рецепту;
  • Запрещенные услуги (продавцам не разрешается предлагать или требовать незаконные и сексуальные услуги, а также услуги, которые нарушают/противоречат нравственности человека);
  • Игровые автоматы;
  • Краденая собственность и собственность с удаленными серийными номерами;
  • Ядовитые травы и запрещенные семена;
  • Подпольные или нелегальные аудио и видео записи;
  • Поддельные или контрафактные товары;
  • Мод-чипы, игровые эмуляторы, загрузочные диски и устройства;
  • Товары, не имеющие потребительской стоимости;
  • Порнография, детская порнография, извращения, эскорт-услуги или проституция;
  • Аукционы или торговые системы, позволяющие участникам вести деятельность, исключающую передачу товаров, услуг или иных продуктов, имеющих потребительскую стоимость;
  • Финансовые или платежные инструменты (платформы, системы);
  • Сбор пожертвований в пользу третьих лиц в качестве благотворительной или некоммерческой организации;
  • Табачные изделия;
  • Акции и другие ценные бумаги;
  • Азартные игры (любые разновидности казино, игр, включая покер, рулетку, бинго, баккара, букмекерство – все виды ставок на всевозможные события), лотерейные билеты;
  • Алкогольные напитки;
  • Драгоценные и редкоземельные металлы/камни и изделия из них;
  • Рентгеновское оборудование, приборы и оборудование с использованием радиоактивных веществ и изотопов;
  • Цифровой контент без соответствующего разрешения правообладателя;