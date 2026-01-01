Контакты
Свяжитесь с нами удобным для вас способом
Мы ценим ваше время, поэтому предлагаем несколько быстрых и прямых каналов связи. Для мгновенного подключения наведите камеру вашего телефона на QR-код для открытия приложения, или нажмите на кнопку для продолжения на компьютере. Независимо от выбранного канала — будь то маршрут до нашего офиса, оперативный ответ в мессенджере или подробная консультация по email — мы всегда на связи.
Другие возможности взаимодействия
Для других видов взаимодействия, воспользуйтесь специализированным порталом поддержки, изучите возможности сотрудничества или ознакомьтесь с актуальными вакансиями.
Портал поддержки
Получите оперативное решение вопросов через нашу тикет-систему с гарантией максимальной конфиденциальности.Портал поддержки →
Сотрудничество
Узнайте о возможностях партнерства, интеграциях и совместных проектах с PAYSTO. Станьте нашим партнером.Стать партнером →