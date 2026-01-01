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Вакансии

Присоединяйтесь к команде, строящей шеринговую финтех-инфраструктуру

Мы ищем профессионалов, готовых работать над сложными и высоконагруженными проектами на стыке финансов, технологий и международного комплаенса. Если вы готовы к масштабированию и инновациям, Paysto ждёт вас.

Разработка и Технологии

Мы создаем ядро нашей операционной инфраструктуры: высоконагруженные платежные шлюзы, микросервисы для обработки данных и системы безопасности.

ВакансияКлючевые требования/Обязанности
Backend Developer (Senior/Middle)Разработка и поддержка ядра процессинга. Опыт с Go, Python или Java и микросервисами.
DevOps Engineer (SRE)Управление выделенными серверами и облачной инфраструктурой. Обеспечение безопасности и стабильности шлюзов.
Data Engineer / AnalystПостроение систем сбора и анализа транзакционных данных (BI). Подготовка финансовой отчетности.
QA Automation EngineerРазработка автотестов для проверки интеграций с платежными шлюзами и сервисами фискализации.

Продукт и Аналитика

Команда отвечает за эволюцию продукта Paysto: от оптимизации конверсии на платежной странице до внедрения новых юридических требований.

ВакансияКлючевые требования/Обязанности
Product Manager (Fintech)Полное управление продуктом "Прием платежей/Выплата". Опыт работы с эквайрингом и СБП.
Business AnalystАнализ законодательства (54-ФЗ, 152-ФЗ) и международных регуляций. Перевод требований в техзадания.
UX/UI DesignerОптимизация пользовательского опыта в Личном кабинете и на странице оформления заказа.

Наша основа — это юридическая чистота и финансовая безопасность. Мы ищем специалистов, способных управлять рисками и соответствовать самым строгим регуляторным требованиям.

ВакансияКлючевые требования/Обязанности
Специалист по AML/KYCФинансовый мониторинг, верификация партнеров. Работа со Службой Безопасности и диспутами (Chargebacks).
Финансовый менеджерУправление финансовыми потоками (рубли, валюта), контроль расчетов с банками, подготовка отчетности.
ЮрисконсультСопровождение B2B-сделок, разработка договоров, консультирование по ВЭД и международному лицензированию.

Продажи и Операции

Команда, ответственная за рост, привлечение ключевых клиентов и масштабирование Paysto на глобальные рынки.

ВакансияКлючевые требования/Обязанности
Sales Manager (B2B)Привлечение крупных международных компаний. Продажа решений Индивидуальной Инфраструктуры.
Customer Support (L2)Техническая поддержка торговцев по API, статусам заказов, выплатам и документообороту.
Head of InternationalСтратегическое планирование и запуск Paysto на новых зарубежных рынках (СНГ, Азия).

Как подать заявку:

Присылайте ваше резюме и сопроводительное письмо с указанием интересующей вакансии на hr@paysto.ru.