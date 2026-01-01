Вакансии
Присоединяйтесь к команде, строящей шеринговую финтех-инфраструктуру
Мы ищем профессионалов, готовых работать над сложными и высоконагруженными проектами на стыке финансов, технологий и международного комплаенса. Если вы готовы к масштабированию и инновациям, Paysto ждёт вас.
Разработка и Технологии
Мы создаем ядро нашей операционной инфраструктуры: высоконагруженные платежные шлюзы, микросервисы для обработки данных и системы безопасности.
|Вакансия
|Ключевые требования/Обязанности
|Backend Developer (Senior/Middle)
|Разработка и поддержка ядра процессинга. Опыт с Go, Python или Java и микросервисами.
|DevOps Engineer (SRE)
|Управление выделенными серверами и облачной инфраструктурой. Обеспечение безопасности и стабильности шлюзов.
|Data Engineer / Analyst
|Построение систем сбора и анализа транзакционных данных (BI). Подготовка финансовой отчетности.
|QA Automation Engineer
|Разработка автотестов для проверки интеграций с платежными шлюзами и сервисами фискализации.
Продукт и Аналитика
Команда отвечает за эволюцию продукта Paysto: от оптимизации конверсии на платежной странице до внедрения новых юридических требований.
|Вакансия
|Ключевые требования/Обязанности
|Product Manager (Fintech)
|Полное управление продуктом "Прием платежей/Выплата". Опыт работы с эквайрингом и СБП.
|Business Analyst
|Анализ законодательства (54-ФЗ, 152-ФЗ) и международных регуляций. Перевод требований в техзадания.
|UX/UI Designer
|Оптимизация пользовательского опыта в Личном кабинете и на странице оформления заказа.
Финансы и Комплаенс
Наша основа — это юридическая чистота и финансовая безопасность. Мы ищем специалистов, способных управлять рисками и соответствовать самым строгим регуляторным требованиям.
|Вакансия
|Ключевые требования/Обязанности
|Специалист по AML/KYC
|Финансовый мониторинг, верификация партнеров. Работа со Службой Безопасности и диспутами (Chargebacks).
|Финансовый менеджер
|Управление финансовыми потоками (рубли, валюта), контроль расчетов с банками, подготовка отчетности.
|Юрисконсульт
|Сопровождение B2B-сделок, разработка договоров, консультирование по ВЭД и международному лицензированию.
Продажи и Операции
Команда, ответственная за рост, привлечение ключевых клиентов и масштабирование Paysto на глобальные рынки.
|Вакансия
|Ключевые требования/Обязанности
|Sales Manager (B2B)
|Привлечение крупных международных компаний. Продажа решений Индивидуальной Инфраструктуры.
|Customer Support (L2)
|Техническая поддержка торговцев по API, статусам заказов, выплатам и документообороту.
|Head of International
|Стратегическое планирование и запуск Paysto на новых зарубежных рынках (СНГ, Азия).
Как подать заявку:
Присылайте ваше резюме и сопроводительное письмо с указанием интересующей вакансии на hr@paysto.ru.