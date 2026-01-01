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Партнерство для роста: новые возможности, идеи и масштабирование Paysto

Paysto — это не просто платежный сервис, а полноценная шеринговая операционная инфраструктура, которая заменила открытие дочерней компании в России для сотен бизнесов. Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кто разделяет наше видение упрощения международного и локального бизнеса, а также готов инвестировать в будущее финтех-решений.

Расширение функционала

Мы постоянно ищем возможности для углубления интеграции и расширения сервисов, которые предоставляются через нашу инфраструктуру. Если у вас есть готовое решение или экспертиза, способная усилить Paysto, мы готовы рассмотреть партнерство.

НаправлениеОписание возможностей для сотрудничестваЦелевой эффект
Финансовые сервисыИнтеграция с новыми банками, платежными шлюзами, провайдерами СБП, а также сервисами рассрочки и кредитования.Повышение конверсии, снижение комиссий, расширение доступных методов оплаты.
Комплаенс и Юридические услугиРазработка и внедрение автоматизированных решений для KYC/AML, новых требований 54-ФЗ, или специфического документооборота (например, для маркировки товаров).Минимизация юридических рисков для наших клиентов, упрощение сложных регуляторных процедур.
Операционные технологииИнтеграция с популярными CRM, ERP-системами, службами логистики или платформами ЭДО (Электронного Документооборота).Автоматизация бэк-офисных процессов клиента, создание бесшовного опыта управления бизнесом.

Как предложить идею: Отправьте описание вашего решения, его преимуществ для клиентов Paysto и примерный план интеграции на product@paysto.ru.

Идеи и Новаторство

Paysto открыт для новаторских идей, которые могут стать следующим этапом эволюции шеринговой инфраструктуры.

Мы ищем:

  • Новые бизнес-модели: Предложения по монетизации, которые расширяют спектр услуг Paysto (например, микрофинансирование, B2B-кредитование).
  • Технологические прорывы: Идеи по использованию AI/ML для улучшения безопасности, снижения фрода или персонализации платежных страниц.
  • Улучшение клиентского опыта: Концепции по упрощению личного кабинета, API или мобильных приложений.

Если вы — стартап или индивидуальный новатор с сильной командой и прототипом, готовым к быстрому запуску, свяжитесь с нами, чтобы обсудить потенциальное стратегическое инвестирование или инкубацию проекта в рамках нашей инфраструктуры.

Контакты для инноваций: ideas@paysto.ru

Масштабирование (Экспансия)

Успех Paysto в России доказал эффективность модели шеринговой операционной инфраструктуры. Мы ищем стратегических партнеров и инвесторов для репликации нашей модели и технологий в других странах.

Мы заинтересованы в:

  • Партнерах-Локализаторах: Компании или команды с глубокой экспертизой в местном финансовом регулировании (эквайринг, фискализация, комплаенс) и знанием рынка в целевой стране.
  • Инвестициях: Привлечение капитала для быстрого развертывания технической и юридической инфраструктуры Paysto на новом рынке.
  • Слияниях и поглощениях (M&A): Покупка локальных финтех-сервисов, которые могут быть интегрированы в платформу Paysto для ускоренного выхода на рынок.

Целевые рынки: Страны СНГ, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, и другие регионы с высокими барьерами входа для иностранных компаний.

Контакты для международного развития: international@paysto.ru

Начните сотрудничество сегодня!