Политика конфиденциальности ​

Настоящая «Политика конфиденциальности» (далее по тексту – Политика) распространяется на все отношения участников, возникающие при использовании любых сервисов и функций Платформы «PAYSTO» (далее – PAYSTO), и относится к любой информации, которая получена о компаниях и физических лицах (Пользователях), использующих указанные службы и сервисы. Использование сервисов и функций PAYSTO означает безоговорочное согласие всех участников с условиями данной Политики. Установленные правила обработки персональной информации пользователей обязательны для всех участников PAYSTO. Несогласие с настоящим Положением, как в целом, так и в части, является безусловным основанием для прекращения использования сервисов и функций PAYSTO.