Русский

English
简体中文

Русский

English
简体中文

Оформление

Вход

Политика конфиденциальности

Настоящая «Политика конфиденциальности» (далее по тексту – Политика) распространяется на все отношения участников, возникающие при использовании любых сервисов и функций Платформы «PAYSTO» (далее – PAYSTO), и относится к любой информации, которая получена о компаниях и физических лицах (Пользователях), использующих указанные службы и сервисы. Использование сервисов и функций PAYSTO означает безоговорочное согласие всех участников с условиями данной Политики. Установленные правила обработки персональной информации пользователей обязательны для всех участников PAYSTO. Несогласие с настоящим Положением, как в целом, так и в части, является безусловным основанием для прекращения использования сервисов и функций PAYSTO.

  1. Личная (персональная) информация включает:
    1. Сведения, предоставленные Пользователем при регистрации (получении индивидуальных пароля/логина и создании учётной записи (аккаунта));
    2. Сведения, предоставленные Пользователем при использовании сервисов и функций PAYSTO;
    3. Сведения, которые автоматически передаются Системе PAYSTO при использовании его сервисов и функций с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, например, сведения о браузере пользователя, IP-адрес, cookie-файлы, и т.п.
  2. При использовании личной (персональной) информации службы PAYSTO исходят из следующих принципов:
    1. Любая информация в том числе, перечисленная в п.1 настоящего Положения предоставляется пользователем добровольно;
    2. Информация, предоставленная пользователем, является достоверной пока не доказано иное;
    3. Пользователь несет полную ответственность за достоверность предоставленной информации, в том числе по вопросам, связанным с право-дееспособностью пользователя;
    4. Пользователь осознает все негативные последствия предоставления недействительной или не актуальной информации;
    5. Пределы компетенции PAYSTO ограничиваются веб-системой PAYSTOа и не распространяются на любые иные интернет-ресурсы, в том числе и на те, для которых имеются ссылки на веб-сайте PAYSTO;
    6. Сохранение личной (персональной) информации от несанкционированного использования возможно только в случае совместных усилий служб PAYSTO и пользователя. Службы PAYSTO принимают все возможные меры для сохранения указанной информации вне разрешенного доступа, однако, этих мер заведомо недостаточно, если пользователь также не будет предпринимать все необходимые меры для сбережения информации.
  3. Пользователь предоставляет, а PAYSTO хранит указанные сведения для следующего:
    1. Идентификация пользователя при использовании им сервисов и функций PAYSTO;
    2. Идентификация пользователя в случае заключения договоров с операторами или партнерами PAYSTO;
    3. Направление пользователю важных сообщений и уведомлений в целях охраны интересов пользователя;
    4. Направление пользователю информационных и иных материалов, которые могут быть с выгодой использованы пользователем;
    5. Улучшения качества работы сервисов и функций PAYSTO для предоставления пользователю более качественных услуг;
    6. Для разработки новых сервисов и функций, которые могут быть полезны пользователю;
    7. Для сбора данных о качестве предоставленных пользователю услуг;
    8. Таргетирование материалов;
    9. Проведение социологических исследований без предоставления личной информации.
  4. Пользователь предоставляет, а PAYSTO обрабатывает и использует полученную информацию в следующем порядке:
  5. PAYSTO использует только необходимую информацию о пользователе;
  6. PAYSTO не обеспечивает конфиденциальность информации, если пользователь лично или через представителя передал информацию третьим лицам, независимо от того действуют эти лица в рамках PAYSTO или на иных интернет-ресурсах;
  7. Пользователь понимает и соглашается с тем, что часть размещенной им информации может быть доступна третьим лицам;
  8. PAYSTO вправе передать информацию, если такая передача связана с выполнением участниками PAYSTO или третьими лицами обязательств перед пользователем в связи с эксплуатацией пользователем сервисов и функций PAYSTO;
  9. PAYSTO вправе передать информацию, если пользователь явно выразил свое согласие на такую передачу;
  10. PAYSTO вправе передать информацию, если это вытекает из требований действующего Российского законодательства.
  11. При обработке персональных данных пользователей PAYSTO руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».
  12. Пользователь не вправе предъявлять претензии о нарушении правил использования информации, если передача информации проводится при отчуждении владельцем PAYSTO настоящего интернет-ресурса.
  13. PAYSTO вправе отступить от Политики конфиденциальности и неприкосновенности личной информации пользователя, если последний нарушает юридические документы PAYSTO или такое отступление необходимо для защиты интересов третьих лиц, права которых нарушены пользователем.
  14. Пользователь вправе изменять, дополнять или удалять персональную информацию по своему усмотрению. При этом риски предоставления недостоверной или неполной информации несет пользователь.
  15. PAYSTO принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
  16. PAYSTO имеет право в одностороннем порядке изменять содержание настоящей Политики с указанием даты действия новой редакции. Новая редакция Политики вступает в силу с момента её размещения на соответствующих страницах PAYSTO, если иное не предусмотрено новой редакцией.
  17. Все отношения, которые возникают в связи с использованием личной (персональной) информации регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.