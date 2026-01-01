Политика конфиденциальности
Настоящая «Политика конфиденциальности» (далее по тексту – Политика) распространяется на все отношения участников, возникающие при использовании любых сервисов и функций Платформы «PAYSTO» (далее – PAYSTO), и относится к любой информации, которая получена о компаниях и физических лицах (Пользователях), использующих указанные службы и сервисы. Использование сервисов и функций PAYSTO означает безоговорочное согласие всех участников с условиями данной Политики. Установленные правила обработки персональной информации пользователей обязательны для всех участников PAYSTO. Несогласие с настоящим Положением, как в целом, так и в части, является безусловным основанием для прекращения использования сервисов и функций PAYSTO.
- Личная (персональная) информация включает:
- Сведения, предоставленные Пользователем при регистрации (получении индивидуальных пароля/логина и создании учётной записи (аккаунта));
- Сведения, предоставленные Пользователем при использовании сервисов и функций PAYSTO;
- Сведения, которые автоматически передаются Системе PAYSTO при использовании его сервисов и функций с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, например, сведения о браузере пользователя, IP-адрес, cookie-файлы, и т.п.
- При использовании личной (персональной) информации службы PAYSTO исходят из следующих принципов:
- Любая информация в том числе, перечисленная в п.1 настоящего Положения предоставляется пользователем добровольно;
- Информация, предоставленная пользователем, является достоверной пока не доказано иное;
- Пользователь несет полную ответственность за достоверность предоставленной информации, в том числе по вопросам, связанным с право-дееспособностью пользователя;
- Пользователь осознает все негативные последствия предоставления недействительной или не актуальной информации;
- Пределы компетенции PAYSTO ограничиваются веб-системой PAYSTOа и не распространяются на любые иные интернет-ресурсы, в том числе и на те, для которых имеются ссылки на веб-сайте PAYSTO;
- Сохранение личной (персональной) информации от несанкционированного использования возможно только в случае совместных усилий служб PAYSTO и пользователя. Службы PAYSTO принимают все возможные меры для сохранения указанной информации вне разрешенного доступа, однако, этих мер заведомо недостаточно, если пользователь также не будет предпринимать все необходимые меры для сбережения информации.
- Пользователь предоставляет, а PAYSTO хранит указанные сведения для следующего:
- Идентификация пользователя при использовании им сервисов и функций PAYSTO;
- Идентификация пользователя в случае заключения договоров с операторами или партнерами PAYSTO;
- Направление пользователю важных сообщений и уведомлений в целях охраны интересов пользователя;
- Направление пользователю информационных и иных материалов, которые могут быть с выгодой использованы пользователем;
- Улучшения качества работы сервисов и функций PAYSTO для предоставления пользователю более качественных услуг;
- Для разработки новых сервисов и функций, которые могут быть полезны пользователю;
- Для сбора данных о качестве предоставленных пользователю услуг;
- Таргетирование материалов;
- Проведение социологических исследований без предоставления личной информации.
- Пользователь предоставляет, а PAYSTO обрабатывает и использует полученную информацию в следующем порядке:
- PAYSTO использует только необходимую информацию о пользователе;
- PAYSTO не обеспечивает конфиденциальность информации, если пользователь лично или через представителя передал информацию третьим лицам, независимо от того действуют эти лица в рамках PAYSTO или на иных интернет-ресурсах;
- Пользователь понимает и соглашается с тем, что часть размещенной им информации может быть доступна третьим лицам;
- PAYSTO вправе передать информацию, если такая передача связана с выполнением участниками PAYSTO или третьими лицами обязательств перед пользователем в связи с эксплуатацией пользователем сервисов и функций PAYSTO;
- PAYSTO вправе передать информацию, если пользователь явно выразил свое согласие на такую передачу;
- PAYSTO вправе передать информацию, если это вытекает из требований действующего Российского законодательства.
- При обработке персональных данных пользователей PAYSTO руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».
- Пользователь не вправе предъявлять претензии о нарушении правил использования информации, если передача информации проводится при отчуждении владельцем PAYSTO настоящего интернет-ресурса.
- PAYSTO вправе отступить от Политики конфиденциальности и неприкосновенности личной информации пользователя, если последний нарушает юридические документы PAYSTO или такое отступление необходимо для защиты интересов третьих лиц, права которых нарушены пользователем.
- Пользователь вправе изменять, дополнять или удалять персональную информацию по своему усмотрению. При этом риски предоставления недостоверной или неполной информации несет пользователь.
- PAYSTO принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
- PAYSTO имеет право в одностороннем порядке изменять содержание настоящей Политики с указанием даты действия новой редакции. Новая редакция Политики вступает в силу с момента её размещения на соответствующих страницах PAYSTO, если иное не предусмотрено новой редакцией.
- Все отношения, которые возникают в связи с использованием личной (персональной) информации регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.