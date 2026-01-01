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Требования к внешним ресурсам для подключения к инфраструктуре Paysto

Дата обновления: 18 августа 2025 года

Проверьте соответствие вашего ресурса следующим требованиям Paysto:

  1. Ресурс (web-сайт, web-приложение, мобильное приложение и т.п.) имеет грамотные и понятные описания работы;
  2. Ресурс отражается в полностью рабочем состоянии и заполнен необходимым контентом для пользователей. Все разделы заполнены, все внутренние ссылки адекватно обрабатываются;
  3. В описательной части ресурса должна быть представлена понятная информация о реализуемых товарах (услугах), стоимости, деталях и продолжительности процесса покупки, а именно:
    1. Существенные (отличительные) характеристики реализуемых товаров (услуг);
    2. Порядок определения конечной стоимости товаров (услуг), включая регламент дополнительных комиссий при оплате;
    3. Регламент обработки платежей магазином, а именно срок обработки платежей с момента получения оплаты до момента приема оплаченного заказа к исполнению или отказа в исполнении и возврата денег;
    4. Регламент обработки оплаченных заказов, а именно срок обработки заказа с момента принятия к исполнению до момента доставки заказа или предоставления услуги покупателю;
    5. Порядок рассмотрения претензий по платежам и возврата оплаты (принимаются ссылки на соответствующие разделы инфраструктуры, к которой вы подключаетесь).
  4. Содержание ресурса должно демонстрировать все или часть товаров (приблизительная стоимость платных услуг) с указанием примерных цен (точно, "от", "до" и т.п.) в публичном (открытом) доступе и по ссылкам заглавной страницы;
  5. Ресурс не должен использоваться для распространения и рекламы товаров и/или услуг незаконного, криминального характера, не соответствующих общепринятым этическим и правовым нормам. Перечень запрещенных товаров и услуг.
  6. В описании ресурса должны быть приведены исчерпывающие данные для связи с владельцами, а именно: телефон, email (или контактная форма) и адреса в мессенджерах (WhatsApp, Telegram или иной сервис обмена сообщения).
  7. Описание реализуемых товаров (услуг) и процесса покупки и оплаты, должно быть опубликовано на русском языке.
  8. При переводе покупателя на страницу оплаты, магазин обязан передавать в Paysto данные заказа, в том числе: наименование товара (услуги), стоимость за единицу и количество.
  9. При переводе покупателя на страницу оплаты, магазин обязан передавать в Paysto стоимость сопутствующих услуг (доставка, сборка) с использованием специального параметра.
  10. При создании заказа в Личном кабинете Paysto, Владелец должен указывать e-mail покупателя (плательщика). Указание Владельцем магазина собственного e-mail запрещено.
  11. Владелец ресурса обязан уведомить администрацию Paysto об использовании обратного DNS и/или иных методов скрытия реального IP-адреса подключаемого магазина.

Важно!

При обнаружении нарушений любого вышеуказанного пункта, Служба безопасности Paysto вправе отказать в предоставлении услуг и заблокировать возмещение на 180 дней.