Соглашение об использовании PAYSTO (Пользовательское соглашение)
PAYSTO – платформа для управления продажами в сети Интернет. Мы с радостью готовы предложить Вам инфраструктуру для продажи Ваших товаров и услуг, включая обработку платежей от физических и юридических лиц. Paysto предоставляет свои услуги в полном соответствии с требованиями законодательства России. Являясь универсальной бизнес-платформой, PAYSTO функционирует по определенным правилам, целью которых является достижение взаимопонимания между Администрацией PAYSTO и её пользователями, поэтому Вам необходимо внимательно ознакомиться с условиями настоящего соглашения.
Дата обновления: 10 февраля 2025 года
1. Общие положения
- Настоящее Соглашение об использовании PAYSTO (далее – Соглашение, Правила) устанавливает порядок и условия использования всех продуктов, служб и функций бизнес-платформы PAYSTO (далее – PAYSTO).
- Соглашение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все отношения, возникающие в связи с использованием PAYSTO, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, если иное прямо не указано в самом Соглашении или приложениях к нему.
- PAYSTO НЕ ПРЕСЛЕДУЕТ ЦЕЛИ ВЕДЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И/ИЛИ ОКАЗАНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ. ПЛАТФОРМА PAYSTO НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ СРЕДСТВАМИ, ИСКЛЮЧАЯ ФУНКЦИИ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ.
- Настоящее Соглашение в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации является письменной публичной офертой. Безоговорочным одобрением (акцептом) настоящего Соглашения является прохождение любым лицом процесса регистрации в системе PAYSTO в качестве Пользователя.
- Настоящее Соглашение может быть одобрено только в полном объеме. Частичный отказ от выполнения условий Соглашения не допускается. Использование отдельных продуктов регламентировано дополнительными Соглашениями и Правилами, размещенными на соответствующих страницах PAYSTO - указанные документы являются составными частями настоящего Соглашения и обязательны для исполнения всеми Пользователями при использовании соответствующих продуктов и служб.
- ОЗНАКОМЛЕНИЕ С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНЕНИЯМИ К НИМ ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗУСЛОВНОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ ВСЕХ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОДУКТАМИ И ФУНКЦИЯМИ PAYSTO. ВСЕ ДОКУМЕНТЫ РАЗМЕЩЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ WEB-САЙТЕ PAYSTO (WWW.PAYSTO.COM, WWW.PAYSTO.RU), ДОСТУП К КОТОРЫМ НЕ ТРЕБУЕТ РЕГИСТРАЦИИ, ПОЭТОМУ ССЫЛКА НА НЕДОСТУПНОСТЬ ИЛИ НЕЗНАНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ И ДОПОЛНЕНИЙ К НИМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕИСПОЛНЕНИЯ ДАННЫХ ПРАВИЛ. ВСЕ ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ ЛИЦОМ (ЧАСТНЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ) СЧИТАЮТСЯ ДЕЙСТВИЯМИ ЛИЦА, ОЗНАКОМЛЕННОГО С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ И ДОПОЛНЕНИЙ К НИМ И ОДОБРИВШЕГО УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА.
- Соглашение адресовано лицам, обладающим в соответствии с действующим гражданским законодательством полным объемом право-дееспособности. В случае отсутствия у лица необходимых полномочий требуется покинуть web-сайт PAYSTO. PAYSTO не несет ответственность за действия, совершенные с нарушением указанного правила. В частности, если к настоящему моменту посетителю (пользователю) не исполнилось 18 лет, он обязуется не использовать сервисы и функции PAYSTO.
- Сервисы и функции, представленные на страницах PAYSTO, предоставляются в состоянии «как есть» и не могут быть изменены в соответствии с пожеланиями отдельного лица или группы лиц, если иное не установлено настоящими Правилами или дополнениями к ним.
- Установленные Правилами права и обязанности обязательны для соблюдения любым лицом использующим сервисы, службы и функции PAYSTO. Правила распространяются также на отношения, связанные с правами и интересами третьих лиц, не использующими сервисы, службы и функции PAYSTO, но чьи права и интересы могут быть затронуты в результате действий Пользователя PAYSTO.
- Настоящие Правила и дополнения к ним могут быть изменены Администрацией PAYSTO без специального личного уведомления каждого Пользователя. Порядок изменения и дополнения Правил регламентирован в разделе 14 настоящего Соглашения. Ознакомление с изменениями и дополнениями Правил является обязанностью Пользователя.
- В случае несогласия с любым пунктом настоящего Соглашения или любыми дополнениями к нему, любое лицо обязано отказаться от использования настоящего ресурса, проинформировав об этом Администрацию PAYSTO в установленном порядке.
2. Термины и определения
- Бизнес-платформа PAYSTO (далее PAYSTO или Система) – это совокупность программных и аппаратных средств, которые предоставляют возможность информационного и технологического взаимодействия между Участниками при совершении с использованием сети Интернет действий, направленных на предоставление Пользователю услуг, продуктов и функций PAYSTO, информация о которых размещена на страницах PAYSTO. Кроме программ ЭВМ неотъемлемой частью PAYSTO является Пользовательский интерфейс, товарные знаки и логотипы, дизайн страниц, совокупность информации, размещенной от имени или по заданию Владельца PAYSTO, контент третьих лиц, а также иные объекты интеллектуальных прав.
- Владелец PAYSTO – лицо, которому принадлежит исключительное право на веб-ресурс «PAYSTO». Владелец PAYSTO определяет порядок использования продуктов и функций данного интернет-ресурса. Владельцу PAYSTO принадлежат также иные права, не перечисленные в настоящем пункте, но предусмотренные законодательными актами, договорами, в том числе настоящим Соглашением. Контактная информация Владельца PAYSTO, а также иные реквизиты приводятся в разделе 15 настоящего Соглашения.
- Веб-сайт PAYSTO расположен в сети Интернет и имеет доменные имена (адреса) - www.paysto.com и www.paysto.ru.
- Администрация PAYSTO – уполномоченные сотрудники Владельца PAYSTO, которые в соответствии с предоставленными полномочиями осуществляют администрирование и техническую поддержку работы PAYSTO. Администрация PAYSTO не является подразделением, уполномоченным на совершение юридически значимых действий за исключением случаев, прямо предусмотренных в Соглашении или иных документах.
- Пользователь PAYSTO (далее Пользователь) – физическое или юридическое лицо, использующее сервисы и функции PAYSTO. Пользователь обязан пройти регистрацию, иметь индивидуальные пароль и логин. Лицо, не прошедшее регистрацию, но по каким-либо причинам получившее доступ к Продуктам и функциям PAYSTO, несет все обязанности Пользователя, прошедшего регистрацию.
- Регистрация Пользователя – установленный порядок действий, после выполнения которых, Пользователю присваивается номер аккаунта в системе PAYSTO и открывается доступ в Кабинет Пользователя PAYSTO при указании идентификационных данных.
- Идентификационные данные Пользователя – информация, предназначенная для идентификации Пользователя в процессе оказания ему услуг. В качестве идентификационных данных Пользователя выступают электронный почтовый ящик (e-mail) Пользователя и пароль, выданный Пользователю при регистрации или измененный им в Личном кабинете PAYSTO.
- Кабинет Пользователя PAYSTO (далее – Кабинет PAYSTO) - часть интернет-ресурса ACCOUNT.PAYSTO.COM в виде веб-страниц, которая автоматически создается для Пользователя после прохождения регистрации в PAYSTO.
- Лицевой счет Пользователя (Аккаунт PAYSTO) – учетная запись Пользователя PAYSTO, имеющая индивидуальный номер в PAYSTO. Баланс лицевого счета Пользователя отражает финансовые обязательства между PAYSTO и Пользователем.
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БАНКОВСКИМ СЧЕТОМ, НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ И ЛЮБЫМ ПРИЛОЖЕНИЯМ К НЕМУ.
- Базовая валюта Счета – валюта (российский рубль), в которой учитываются средства Пользователя на его лицевом счету в PAYSTO.
- Продукты PAYSTO – услуги PAYSTO, наделенные специально разработанным интерфейсом и направленные на выполнение конкретных задач, определяемых характером оказываемой услуги.
- Функции PAYSTO – это инструменты в кабинете PAYSTO, с помощью которых Пользователь управляет средствами, находящимися на его лицевом счету в PAYSTO и обменивается информацией (заявки, распоряжения, поручения) с Администрацией PAYSTO.
- Контент – информационное наполнение страниц PAYSTO, в том числе: тексты, графика, мультимедиа, музыкальные и литературные произведения, программы для ЭВМ, мобильных телефонов, аудиовизуальные произведения, фонограммы, изображения, тексты, товарные знаки, логотипы, гипертекстовые ссылки, их фрагменты, информация, виджеты, гаджеты, иные объекты размещенные как на возмездной, так и на безвозмездной основе.
- Тариф обслуживания (далее Тариф) – определяет доступность Пользователя к продуктам и функциям PAYSTO, а также стоимость и параметры использования доступных Пользователю Продуктов и Функций PAYSTO, включая размер комиссии за обработку платежей.
- Верификация Пользователя – процесс подтверждения персональных данных Пользователя, указанных Пользователем в Профиле Пользователя PAYSTO (Раздел в Кабинете PAYSTO), с данными существующего человека (физического лица) или компании (юридического лица).
- Подтверждение поручений (подтверждение заявки) – процесс подтверждения Пользователем поручения на выполнение операции со средствами Пользователя на его лицевом счету в PAYSTO путем указания одноразового кода (Код подтверждения), который отправляется на электронный почтовый адрес (e-mail), который был указан Пользователем при регистрации. Поручение считается «подтвержденным» при вводе Пользователем верного Кода подтверждения. Стороны признают указание верного Кода подтверждения аналогом собственноручной подписи Пользователя и отказываются оспаривать правомочность такого способа подтверждения поручений, заявок и обращений Пользователя.
- Терминам, не включенным в настоящий раздел, может быть дано толкование в других разделах и статьях настоящего Соглашения.
3. Регистрация и удаление аккаунта
- Для использования продуктов и функций PAYSTO Пользователю необходимо зарегистрироваться, указав следующие данные:
- Страна регистрации – выбрать списка страну свой регистрации.
- Тип пользователя – выбрать из списка: физическое лицо или компания;
- Указать свой электронный почтовый ящик (e-mail);
- Указать номер мобильного телефона и подтвердить факт владения указанного номера телефона, путем указания кода отправленного в виде SMS-сообщения на указанный номер мобильного телефона.
- После успешного заполнения всех полей формы регистрации, на указанный Пользователем электронный адрес (e-mail) направляется уведомление о намерении регистрации Пользователя в PAYSTO и пароль для входа в Личный кабинет PAYSTO.
- Предоставленный Пользователем электронный почтовый адрес (e-mail) и полученный пароль являются средствами идентификации Пользователя в PAYSTO.
- Пользователь несет всю полноту ответственности за правомерность владения и использования электронного почтового адреса (e-mail), указанного им при регистрации, а также за сохранение доступа к его электронному адресу (e-mail).
- Администрация PAYSTO не несет ответственность в случае утраты пользователем доступа к его электронному почтовому ящику (e-mail) и за любые последствия разглашения пользователем личной информации третьим лицам.
- Первый вход Пользователя в Личный кабинет Paysto с указанием адреса его электронного почтового ящика (e-mail) и полученного пароля является безусловным и полным принятием Пользователем всех условий и любых дополнений и приложений настоящего Соглашения.
- Регистрация в PAYSTO, дает право Пользователю самостоятельно использовать доступные продукты и функции PAYSTO в соответствии с настоящим соглашением.
- Пользователь имеет право в любое время прекратить отношения с PAYSTO и удалить свой аккаунт в PAYSTO только при отсутствии у Пользователя обязательств перед PAYSTO и третьими лицами, которые могли возникнуть в процессе использования Пользователем продуктов и функций PAYSTO.
- Для удаления аккаунта Пользователь направляет Администрации PAYSTO распоряжение, которое формируется при нажатии на кнопку «Удалить» в Личном кабинете Пользователя (Раздел «Настройки»).
- Администрация PAYSTO не связана какими-либо сроками в выполнении требования об удалении аккаунта пользователя Paysto.
- Пользователь согласен с тем, что в случае выполнения действий по удалению аккаунта будет заблокирована учетная запись Пользователя и доступ Пользователя в Личный кабинет PAYSTO, а также будут удалены/заблокированы любые созданные веб-страницы, проекты в PAYSTO и любая размещенная Пользователем информация (файлы). Отдельная информация, которая была размещена Пользователем на страницах PAYSTO, а также получила распространение с использованием учетной записи PAYSTO не может быть удалена, поскольку, размещая такую информацию, Пользователь выразил согласие на использование такой информации третьими лицами.
- Пользователь дает свое согласие на хранение и использование личной (персональной) информации после удаления учетной записи (аккаунта). Данное право PAYSTO служит в первую очередь для соблюдения гарантий, например, на случай необходимости экстренной связи с Пользователем.
4. Верификация Пользователя
- Для использования некоторых Продуктов и Функций PAYSTO Пользователь обязан пройти Верификацию - подтвердить персональную информацию, указанную им в Профиле Пользователя (Раздел «Профиль» в Кабинете Пользователя).
- Верификация Пользователя осуществляется путем внесения верификационного платежа с формулировкой «Оплата за регистрацию в PAYSTO» и указанием номера лицевого счета Пользователя.
- Верификационный платеж может быть совершен только от имени владельца путем банковского перевода (с банковского счета).
- При поступлении верификационного платежа, Администрация PAYSTO проверяет, что владелец аккаунта (Пользователь PAYSTO) и Плательщик, согласно сопроводительной информации по платежу, являются одним лицом - совпадение ФИО (Фамилии Имени Отчества) для физических лиц или совпадение наименования и ИНН Организации для юридических лиц. При несовпадении данных плательщика и Пользователя PAYSTO и/или несоответствии формулировки платежа, указанной в пункте 4.2, верификация считается «не пройденной» (Статус - «Пользователь не верифицирован»). Отсутствие Верификации Пользователя ограничивает доступ такого Пользователя к Сервисам и Функциям PAYSTO требующих такой верификации.
- Необходимость верификации Пользователя определяется Тарифом, который выбирается пользователей в Личном кабинете Пользователя PAYSTO.
- При получении от Пользователя платежа, соответствующего п. 4.3 настоящего соглашения, такой платеж будет зачислен на лицевой счет Пользователя в PAYSTO.
- При получении от Пользователя платежа, несоответствующего п. 4.3 настоящего соглашения, такой платеж будет возвращен Плательщику за счет Пользователя PAYSTO.
5. Персональная информация
- Для использования Продуктов и Функций PAYSTO Пользователь обязан заполнить Профиль Пользователя (раздел «Профиль» в Кабинете Пользователя), предоставив достоверную и актуальную информацию о себе и/или организации, которую он представляет:
- Ф.И.О (Фамилия, Имя, Отчество) полностью;
- Дата рождения;
- Номер мобильного телефона;
- Страна местонахождения;
- Название компании (если применимо);
- ИНН (обязательно для организаций);
- Регистрационный номер (для организаций);
- Адрес для корреспонденции;
- Должность.
- Пользователь уведомлен, что выплата (вывод, возврат) средств с лицевого счета Пользователя PAYSTO, в рамках использования функции «Выплата средств» (п. 7.3.1), разрешены только по реквизитам (банковский счет, банковская карта, кошелек в ЭПС) лицу/организации, указанному в Профиле Пользователя.
- При предоставлении личной информации Пользователь обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и воздержаться от предоставления сведений, принадлежащих другим лицам (организациям).
- Пользователь несет всю ответственность за недостоверность или недостаточность предоставленных сведений.
- Администрация PAYSTO не несет ответственность перед третьими лицами за точность сведений, предоставляемых Пользователями, тем не менее Администрация PAYSTO вправе запросить у Пользователя подтверждение персональной информации, согласно п. 10.6 настоящего соглашения.
- Администрация PAYSTO оставляет за собой право использовать предоставленную Пользователем персональную информацию и адрес электронной почты (e-mail) для направления Пользователю сообщений (уведомлений) об изменениях в работе PAYSTO, его ресурсах, услугах, сервисах и функциях PAYSTO, а также иной информации, указанной в настоящих Правилах и дополнениях к ним.
- Принимая настоящие Правила, Пользователь уполномочивает Администрацию PAYSTO передавать третьим лицам предоставленные при регистрации данные, включая персональных данные, если такая передача необходима для работы соответствующих продуктов и функций PAYSTO.
- При регистрации в PAYSTO, Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с настоящим Соглашением в течение всего срока существования учетной записи Пользователя, до ее удаления Пользователем или Администрацией PAYSTO.
- Персональные данные Пользователя, обработка которых осуществляется в соответствии с настоящим Соглашением, включают в себя:
- Фамилия, Имя и Отчество;
- Адрес проживания/местонахождения;
- Паспортные данные;
- Контактная информация (в том числе адреса электронной почты, номера телефонов);
- Идентификационный номер налогоплательщика.
- Нижеуказанные персональные данные могут быть изменены только через письменное или личное обращение в Администрацию PAYSTO и обязательным предоставлением копий официальных документов, подтверждающих такое изменение, при этом в некоторых случаях Администрация PAYSTO вправе запросить оригиналы указанных документов:
- Фамилия, Имя, Отчество;
- Название компании (если Пользователь юридическое лицо);
- Идентификационный номер налогоплательщика.
- Пользователь уведомлен о том, что адрес его электронной почты (e-mail) является идентификатором в PAYSTO, поэтому изменение основного адреса e-mail может быть произведено только при личном обращении Пользователя или его законных представителей.
- Обработка персональных данных Пользователя, в соответствии с настоящим Соглашением, может включать в себя следующие действия (операции): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Такие действия (операции) с персональными данными пользователей могут совершаться исключительно в целях заключения с Пользователем и исполнения договоров на оказание услуг PAYSTO и исполнения Пользователем и Администрацией PAYSTO своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
- Обработка персональных данных Пользователей, в соответствии с настоящим Соглашением, может осуществляться Администрацией PAYSTO лично либо другими лицами (организациями) по поручению Владельца PAYSTO.
- Администрация PAYSTO имеет право запрашивать у Пользователя дополнительную персональную информацию. В случае непредставления запрошенной информации Администрация PAYSTO имеет право ограничить доступ Пользователя в Кабинет PAYSTO, а также к Продуктам и функциям PAYSTO.
- Пользователь вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с настоящим Соглашением путем удаления своего аккаунта в PAYSTO, согласно пункта 3.8 настоящего Соглашения.
- Администрация PAYSTO гарантирует, что предпримет все необходимые технические и организационные возможности для сохранения в тайне предоставленной Пользователем персональной информации.
- Любые условия обработки и использования персональной информации Пользователя, включая условия, не упомянутые в настоящем соглашении, регулируются «Политикой конфиденциальности PAYSTO», являющейся неотъемлемой частью настоящего соглашения.
6. Кабинет Пользователя
- Кабинет PAYSTO предоставляет Пользователю информацию по лицевому счету Пользователя в PAYSTO, включая баланс взаимных расчётов, информацию о поступивших и отправленных платежах, интерфейсы для управления Продуктами PAYSTO, указанных в пункте 8.1, и Функций PAYSTO, указанных в пункте 8.2, и управления Тарифом.
- Кабинет PAYSTO предоставляет Пользователю интерфейсы для настройки параметров доступа к Кабинету PAYSTO дополнительных пользователей. Идентификационные данные для доступа таких пользователей Пользователь определяет самостоятельно. Максимальное количество дополнительных пользователей определяется Тарифом.
- Доступ в Кабинет PAYSTO (ACCOUNT.PAYSTO.COM) осуществляется по защищенному протоколу SSL, сертификат которого подтверждает соединение с сервером account.paysto.com, и только после указания верных идентификационных данных Пользователя.
- Идентификационные данные Пользователя – информация, предназначенная для идентификации Пользователя в процессе оказания ему услуг. В качестве идентификационных данных Пользователя выступают адрес электронного почтового ящика (e-mail) и пароль, полученный Пользователем при регистрации в PAYSTO, согласно п. 3.2 настоящего соглашения.
- Пользователю необходимо принять максимальные меры для сохранения пароля доступа в его Кабинет PAYSTO, поскольку использование указанных данных является единственным средством идентификации лица, использующего аккаунт.
- Администрация PAYSTO не несет ответственность за сохранность данных пользователей, позволяющих третьим лицам пользоваться созданным аккаунтом. Все действия, которые совершены третьими лицами с использованием аккаунта Пользователя, считаются совершенными лично Пользователем. Вся информация, полученная с использованием аккаунта, считается информацией, использованной лично Пользователем и/или с согласия Пользователя.
- Если не будет доказано иное, лицо, авторизовавшееся в Кабинете PAYSTO путем указания e-mail пользователя и пароля, считается тождественным лицу, зарегистрированного в качестве Пользователя PAYSTO.
- Действия любого лица в Кабинете Пользователя PAYSTO, в том числе с использованием разделов и веб-страниц, созданных в соответствии с п. 3.1 настоящего Соглашения, создают права и обязанности для Пользователя, пока Администрацией не будут получены доказательства того, что лицо, осуществившее доступ к Кабинету PAYSTO с использованием идентификационных данных Пользователя, не было уполномочено Пользователем на доступ к Кабинету PAYSTO.
- Размещая на страницах PAYSTO любую информацию, в том числе персональную информацию, фотографии, аудио и видеофайлы, контент иного содержания, Пользователь осознает, что при использовании Пользователем Продуктов и Функций PAYSTO, часть данной информации, может становится доступной для третьих лиц, в том числе для тех, с которыми он не вступал в общение или иные контакты.
7. Лицевой счет Пользователя
- Лицевой счет Пользователя в PAYSTO (далее, Аккаунт PAYSTO) служит для отражения информации о входящих и исходящих платежах, возникающих при использовании Пользователем продуктов и функций PAYSTO и взаиморасчетах между PAYSTO и Пользователем.
- Баланс Аккаунта PAYSTO отражает финансовые обязательства сторон:
а) Положительный баланс – задолженность PAYSTO перед Пользователем.
b) Отрицательный баланс – задолженность Пользователя перед PAYSTO.
- Средства, находящиеся на лицевом счете PAYSTO, могут быть использованы для:
- Функция «Выплата средств» - выплата (возврат; вывод из системы; возмещение) средств Пользователю на банковские счета, банковские карты и/или кошельки (виртуальные счета) в электронных платежных системах (ЭПС), по реквизитам, которые однозначно указывают на принадлежность таких счетов/реквизитов Пользователю (Получатель платежа) или могут быть подтверждены как реквизиты Пользователя (подтверждение Получателя).
- Оплата платного Тарифа — подключение, продление;
- Оплата услуг PAYSTO.
- Администрация PAYSTO вправе устанавливать комиссию за использование функции «Выплата средств». Размер комиссии за выплату средств определяется Тарифом.
- Администрация PAYSTO вправе устанавливать комиссию при внесении Пользователем оплаты за услуги PAYSTO. Размер комиссии определяется Прейскурантом на дополнительные услуги PAYSTO.
- Администрация PAYSTO вправе устанавливать стоимость обслуживания аккаунта пользователя, размер которой определяется Тарифом и может быть изменен согласно п. 13.1 настоящего соглашения.
- Администрация PAYSTO вправе устанавливать стоимость оказания дополнительных услуг, которая определяется Прейскурантом на дополнительные услуги, и может быть изменен согласно п. 14.1 настоящего соглашения.
- Списание средств с баланса лицевого счета пользователя в PAYSTO в рамках функции «Выплата средств» указанной в п. 8.2.1, может быть выполнено только при получении Администрацией PAYSTO соответствующего распоряжения (поручения, заявки) Пользователя, оформленного в Кабинете PAYSTO и подтвержденного Пользователем согласно п. 2.16 настоящего Соглашения.
- В рамках настоящего соглашения, Пользователь предоставляет PAYSTO право безакцептного списания с лицевого счета Пользователя в PAYSTO стоимость оказанных Пользователю услуг, указанных в п. 7.3.2 и 7.3.3, включая стоимость ежемесячного обслуживания согласно условий Тарифа, в том числе без предварительного уведомления о таком списании. Стоимость услуг PAYSTO, оказываемых Пользователю, определяется условиями действующего Тарифа, выбранного Пользователем в процессе пользования услугами PAYSTO и действующим на момент оказания услуги.
8. Продукты и функции
- Продукты PAYSTO предоставляют Пользователям технические, организационные и правовые возможности для продажи товаров и услуг в Интернет, обработки и контроля поступающих платежей от физических лиц и компаний, автоматизации документооборота по сделкам, совершаемым при использовании платформы PAYSTO. Продукты PAYSTO:
- «Мерчант» - программный интерфейс (API) для обработки платежей от покупателей (физических лиц и компаний), реализующий получение оплаты за материальные и нематериальные товары Пользователя PAYSTO, являющегося партнером (поставщиком) торговой площадки, подключенной к PAYSTO в качестве агента.
- «Биллинг» - программный интерфейс (API) для обработки платежей от покупателей (физических лиц и компаний), реализующий получение оплаты за услуги Пользователя PAYSTO, являющегося партнером (поставщиком) торговой площадки, подключенной к PAYSTO в качестве агента.
- «Выставление счетов» - веб-интерфейс в Личном кабинете Paysto для создания сделок с последующей обработкой платежей от покупателей (физических лиц и компаний), реализующий получение оплаты за товары и услуги Пользователя PAYSTO, являющегося партнером (поставщиком) торговой площадки, подключенной к PAYSTO в качестве агента.
- Функции PAYSTO предоставляют Пользователям технические, организационные и правовые возможности для следующих действий:
- Выплата с баланса Личного кабинета Пользователя, средств полученных при использовании Продуктов PAYSTO, по реквизитам Пользователя в банки и платежные системы.
- Обеспечение документооборота между Пользователем и PAYSTO, включая формирование электронных версий и обмен оригиналами документов.
- Обмен информацией по сделкам, совершаемым в рамках PAYSTO, в целях оперативного реагирования на претензии плательщиков и покупателей.
- Для некоторых продуктов разработаны отдельные правила, которые размещены в соответствующих разделах PAYSTO и являются неотъемлемыми приложениями к настоящему соглашению.
- Правила использования Функций PAYSTO определяются настоящим Соглашением, если не определено иное для конкретной Функции PAYSTO.
- Пользователь обязуется использовать Функции и Продукты PAYSTO только в рамках деятельности, указанной в п. 8.1 настоящего соглашения.
- Порядок размещения и распространения информации Пользователем с использованием Продуктов и Функций PAYSTO регламентируется Правилами размещения, распространения и получения информации.
9. Права и обязанности пользователя
- В рамках настоящего соглашения каждый Пользователь PAYSTO принимает на себя следующие обязательства:
- Соблюдать настоящие Правила и любые Правила Продуктов PAYSTO.
- Предоставлять достоверные, полные и актуальные личные данные и следить за их своевременным обновлением.
- Предоставить электронную копию «Заявления о присоединении к Соглашению о реализации товаров и услуг», а также по требованию Администрации PAYSTO предоставить оригинал указанного документа.
- Предоставлять достоверную, полную и актуальную информацию, включая, но не ограничивая, описание реализуемых товаров и/или услуг, их количество и стоимость за единицу, реализуемых с использованием Продуктов PAYSTO, упомянутых в пункте 8.1. Указанная информация должна предоставляться Пользователем к каждой сделке.
- Предоставлять подтверждение выполнения условий сделок, т.е. выполнение обязательств поставщика перед Покупателем, в зависимости от типа покупателя:
- Физическое лицо – в электронном виде, путем загрузки электронных версий документов по сделке в Личном кабинете PAYSTO, или предоставления электронной версии Акта реализации (Отчет комиссионера), подписанного Пользователем PAYSTO, путем загрузки в Личном кабинете PAYSTO;
- Юридическое лицо – в оригиналах, путем отправки документов регулярной почтой по адресу оператора инфраструктуры или используя ЭДО.
- По запросу Администрации PAYSTO предоставлять подтверждение выполнения условий сделок, совершаемых с использованием продуктов PAYSTO, включая предоставление оригинальных документов с подписью покупателя, указывающих на полное выполнение обязательств поставщика.
- Ежемесячно предоставлять электронную копию Акта реализации (Отчет комиссионера) за прошедший период (прошедший месяц), а также по требованию Администрации PAYSTO предоставить оригинал указанного документа.
- Незамедлительно информировать Администрацию PAYSTO о несанкционированном доступе к настройкам Кабинета PAYSTO и/или использовании пароля и логина.
- Нести ответственность за действия всех пользователей, которым Пользователь предоставил доступ в Кабинет PAYSTO, как за действия произведенными лично Пользователем.
- Не размещать на страницах PAYSTO информацию и объекты (включая ссылки на них), которые могут нарушать права и интересы других лиц, а также нарушать правила и условия распространения информации согласно п. 8.6 настоящего соглашения.
- Самостоятельно выполнять резервное копирование значимой информации.
- В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или иных действий при использовании продуктов и функций PAYSTO, в том числе, но не исключая, размещение информации или предоставление доступа к ней, Пользователь обязуется воздержаться от осуществления таких действий.
- Любому лицу, использующему ресурсы PAYSTO и/или посещающему сайты PAYSTO, в том числе любому Пользователю, запрещается:
- Регистрироваться от имени или вместо другого лица (организации), регистрировать группу лиц в качестве Пользователя, без надлежаще оформленного поручения другого физического или юридического лица (Полномочия оформляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
- Использовать логин и пароль другого Пользователя.
- Осуществлять массовые рассылки сообщений, включая массовое создание сделок и рассылки требований об оплате, без разрешения Администрации PAYSTO.
- Осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования продуктов и функций PAYSTO.
- Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы.
- Использовать автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации на страницах PAYSTO и/или взаимодействия с функциями и Продуктами PAYSTO.
- Любым незаконным способом, в том числе путем обмана, злоупотребления доверием, взлома и т.п., пытаться получить доступ к логину и паролю другого зарегистрированного Пользователя.
- Осуществлять с использованием продуктов и функций PAYSTO незаконные сбор и/или обработку персональных данных других лиц.
- Осуществлять (пытаться получить) доступ к каким-либо Продуктам и функциям PAYSTO иным способом, кроме как через интерфейс, предоставленный Кабинетом PAYSTO.
- Воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять торговые операции и/или перепродавать права на использование продуктов и функций PAYSTO для каких-либо целей, за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены Администрацией PAYSTO на основании отдельного соглашения.
- Размещать рекламу PAYSTO на внешних ресурсах (блогах, веб-страницах, в соц.сетях и прочих публичных ресурсов) без разрешения Администрации PAYSTO.
- Размещать любую другую информацию, которая, по мнению Администрации PAYSTO, является нежелательной, не соответствует целям функционирования PAYSTO, ущемляет интересы третьих лиц или по другим причинам является нежелательной для размещения с позиций общепринятых норм морали и нравственности.
- При использовании функции «Выплата средств» (п. 7.3.1) Пользователю необходимо принять максимальные меры для сохранения в тайне логина и пароля для доступа к его электронному почтовому адресу (e-mail), поскольку использование указанных данных является средством управления имеющимися на нем денежными средствами.
- Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую размещает на страницах PAYSTO, сообщает другим лицам, а также за любые взаимодействия с другими Пользователями Интернет.
- В случае использования любых продуктов и функций PAYSTO и/или приобретения Тарифов, Пользователь обязан внимательно ознакомиться с условиями и порядком их использования. Все сервисы и функции PAYSTO сопровождаются необходимыми и достаточными разъяснениями. Если Пользователь не ознакомился с правилами использования соответствующих продуктов (функций), то ему необходимо воздержаться от использования таких продуктов (услуг). Ссылка на отсутствие и/или неясность объяснений не является основанием для освобождения Пользователя от возможных рисков, поскольку при данных обстоятельствах PAYSTO настоятельно рекомендует Пользователю в случае неясности последствий от совершенных Пользователем действий отказаться от использования таких продуктов (функций).
10. Права и обязанности администрации
- Администрация PAYSTO имеет право ограничить доступ одного или нескольких Пользователей в использовании всего ресурса, продуктов или отдельных функций PAYSTO, если:
- Использование PAYSTO таким пользователем и/или группой пользователей снижает работоспособность (эффективность) всего ресурса или его части или использование PAYSTO для других пользователей.
- Использование PAYSTO таким пользователем и/или группой пользователей носит или может повлечь репутационные риски для PAYSTO и/или других Пользователей PAYSTO.
- Деятельность пользователя и/или группы пользователей характеризуется как мошенническая и/или может повлечь финансовые риски для PAYSTO и/или для других пользователей PAYSTO.
- Пользователь и/или группа пользователей нарушают условия настоящего соглашения.
- Ограничение, применяемое в рамках п. 10.1 может быть проведено путем блокирования доступа пользователя к его Личному Кабинету, полного удаления аккаунта Пользователя или ограничения доступа Пользователя к использованию любых продуктов и функций PAYSTO.
- Ограничение, применяемое в рамках п. 10.1 может быть временным, а в исключительных случаях постоянным. Период действия ограничения (блокировки) доступа Пользователя в Личный кабинет и/или блокирование доступа к продуктам и функциям PAYSTO определяется Администрацией PAYSTO.
- Администрация PAYSTO вправе заблокировать Пользователю доступ к функции «Выплата средств» и/или выполнение указанной функции, если Пользователь не выполняет обязательства согласно раздела «Права и обязанности пользователя» (раздел 9) настоящего соглашения. Указанная блокировка может быть временной (до 36 месяцев с даты получения платежа), а в исключительных случаях постоянной. Период действия указанного ограничения (блокировки) определяется Администрацией PAYSTO.
- Администрация PAYSTO вправе заблокировать зачисление полученного платежа по сделке, в случае невыполнения обязательств Пользователя или его бездействия или отсутствия ответа Пользователя на запросы Администрации PAYSTO в рамках пункта 9.1.5 настоящего соглашения. Указанная блокировка может быть временной (до 36 месяцев с даты получения платежа), а в исключительных случаях постоянной. Период действия указанного ограничения (блокировки) определяется Администрацией PAYSTO.
- Администрация PAYSTO вправе запрашивать у Пользователя документы, подтверждающие предоставленную Пользователем персональную информацию (заполнение Профиля в Личном кабинете). Непредставление указанных документов может быть расценено как предоставление Пользователем недостоверной информации, что является нарушением п. 9.1.2 настоящего соглашения.
- Администрация PAYSTO имеет право направлять Пользователю информацию о развитии PAYSTO и его продуктов, а также рекламировать собственную деятельность и услуги.
- Администрация PAYSTO не проводит предварительную модерацию или цензуру информации размещаемой Пользователем, но при этом предпринимает действия по защите прав и интересов лиц и обеспечению соблюдения требований законодательства Российской Федерации только после обращения заинтересованного лица к Администрации PAYSTO в установленном порядке.
- Администрация PAYSTO сохраняет за собой право в любое время изменять оформление любых страниц PAYSTO, их содержание, список продуктов и функций, изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты, любые серверные приложения с предварительным уведомлением Пользователя или без такового.
- Администрация PAYSTO обеспечивает функционирование и работоспособность платформы PAYSTO и обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев и перерывов. Администрация PAYSTO не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе PAYSTO и вызванные ими потерю информации. Администрация и Владелец PAYSTO не несут ответственность за любой ущерб компьютеру или иному устройству Пользователя, или иного лица, любому другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный с получением (скачиванием) материалов или переходам по ссылкам, размещенным на PAYSTO.
- Администрация PAYSTO имеет право распоряжаться статистической информацией, связанной с функционированием PAYSTO, предоставленной Пользователем информацией, а также информацией других Пользователей, для обеспечения адресного показа любой информации различным аудиториям PAYSTO.
- Для целей организации функционирования Платформы, технической поддержки PAYSTO, исполнения настоящих Правил и действующего законодательства Администрация PAYSTO имеет техническую возможность доступа к персональным страницам Пользователя, которую реализует только в случаях, установленных настоящими Правилами.
11. Интеллектуальные права
- Интеллектуальные права на все компоненты программного обеспечения, на основе которых работают сервисы и функции PAYSTO, на дизайн и содержание страниц официального сайта и Кабинета PAYSTO, товарный знак PAYSTO, а также доменные адреса и образованные на их основе поддоменные адреса, принадлежат Владельцу PAYSTO и не могут использоваться без его письменного согласия.
- Пользователю предоставляется неисключительное и неотчуждаемое право использовать программное обеспечение только в виде использования продуктов и функций PAYSTO.
- Пользователь, а также любые иные лица, не имеют права копировать или изменять предоставленное программное обеспечение, создавать программы, производные от программного обеспечения PAYSTO, проникать в программное обеспечение с целью получения кодов программ/скриптов, отчуждать и/или передавать иным образом третьим лицам в любой форме права, предоставленные в отношении программного обеспечения PAYSTO. Любой несанкционированный доступ к программному обеспечению запрещен.
- Права, поименованные в п. 11.2 настоящего соглашения предоставляются любому лицу на период его регистрации в качестве Пользователя. Исключение лица из числа Пользователей влечет автоматическое прекращение предоставленного права, но не влечет прекращения обязанностей по соблюдению прав Владельца PAYSTO или третьих лиц.
12. Тарифы, стоимость услуг и оплата
- Большинство Продуктов и Функций PAYSTO предоставляются Пользователю на безвозмездной основе, что не исключает наличие отдельных платных Продуктов или Функций, или иных финансовых взаимоотношений между Пользователем и PAYSTO. Некоторые Сервисы и Функции PAYSTO являются частью платных Тарифов.
- Доступность Пользователя к Продуктам и Функциям PAYSTO, а также параметры использования таких Продуктов и Функций Системы, определяются Тарифом PAYSTO.
- В PAYSTO предусмотрены несколько Тарифов, при этом каждый Тариф PAYSTO имеет специальные требования к верификации Пользователя (раздел 4), условиях подключения, параметры использования, набор доступных Пользователю Продуктов и Функций, стоимость подключения и стоимость ежемесячного обслуживания, которые могут отличаться для разных планов. Условия Тарифа утверждает Владелец PAYSTO.
- Тариф выбирается Пользователем самостоятельно и может быть также изменён на другой, в настройках Кабинета PAYSTO.
- Тариф может содержать требование о верификации Пользователя, которая должна быть произведена Пользователем при выборе такого Тарифа согласно процедуре Верификации Пользователя, описанной в п. 4.2 настоящего Соглашения.
- Описание и условия актуальных Тарифов PAYSTO опубликованы по адресу http://www.paysto.ru/terms.
- Стоимость подключения Тарифа списывается с баланса лицевого счета Пользователя при выборе (переходе, изменении) Тарифа, кроме случаев, когда требуется верификация владельца аккаунта согласно п. 4.2 настоящего соглашения.
- Стоимость ежемесячного обслуживания, определяемая действующим Тарифом, списывается с лицевого счета Пользователя по истечении периода действия Тарифа. При недостаточности средств на балансе, текущий Тариф может быть изменен на Бесплатный или аналогичный, не имеющий абонентскую плату.
- Отрицательный баланс пользователя в Системе не является поводом для отключения предоставления услуг Пользователю. Любая задолженность пользователя перед Системой является обязательной для погашения, без исключений.
- Администрация PAYSTO вправе вносить изменения в условия существующих (активных) Тарифов и создавать новые Тарифы, согласно раздела 14 настоящего соглашения.
- Некоторые параметры Тарифа активируются для Пользователя в течение 1 (одного) рабочего дня, после подачи заявки Пользователем и достаточности средств на лицевом счету Пользователя для подключения выбранного Тарифа.
13. Гарантии и ответственность
- Все продукты и функции PAYSTO предоставляются на условиях «как есть», за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящими Правилами или иными официальными документами PAYSTO.
- Никакие положения настоящего Соглашения не предоставляют Пользователям или третьим лицам права на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков Владельца PAYSTO, если иное не установлено в настоящем Соглашении или иных документах.
- Владелец и Администрация PAYSTO не принимают на себя никакой ответственности за соответствие продуктов или функций целям конкретного Пользователя и как следствие не гарантирует, что сервисы и функции системы будут соответствовать персональным требованиям Пользователя, в том числе в отношении непрерывности, быстроты, надежности, корректности.
- Владелец и Администрация PAYSTO не гарантируют, что качество какого-либо продукта или функции будет соответствовать ожиданиям Пользователя.
- Сведения (информация) полученные с использованием продуктов и функций PAYSTO Пользователь использует на свой собственный страх и риск, на Пользователя возлагается ответственность за любой ущерб, который может быть нанесен его компьютеру и любым данным в результате загрузки этих сведений (информации).
- Пользователь несет всю полноту ответственности за собственные действия в связи с использованием продуктов и функций PAYSTO. Владелец PAYSTO предоставляет Пользователю техническую возможность использования Продуктов и Функций PAYSTO, но не участвует в формировании содержания веб-сайтов, проектов или страниц Пользователя. Владелец и Администрация PAYSTO не несут ответственность за действия или бездействие любых лиц в отношении формирования и использования веб-сайтов, проектов или страниц Пользователя.
- Владелец и Администрация PAYSTO не несут ответственность за любые прямые или непрямые убытки, произошедшие из-за использования либо невозможности использования продуктов и функций PAYSTO, несанкционированного доступа к Кабинету пользователя или поведение третьих лиц.
- Отсутствие указаний, предупреждений, уведомлений, инструкций и т.п. материалов для использования продуктов и функций PAYSTO не является основанием для возложения на Владельца PAYSTO какой-либо ответственности в силу самостоятельности использования Пользователем продуктов и функций PAYSTO.
- Владелец и Администрация PAYSTO оставляют за собой право по своему собственному усмотрению, а также при получении информации (сообщений, обращений) от других Пользователей, либо от третьих лиц о нарушении правил (условий) настоящего Соглашения, изменять (модерировать) или удалять любую публикуемую Пользователем информацию, нарушающую запреты, установленные настоящим Соглашением (включая личные сообщения), приостанавливать, ограничивать или прекращать(блокировать) доступ Пользователя ко всем или к любому сервису (функции) PAYSTO в любое время по любой причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового, не отвечая за любые убытки, которые может понести Пользователь в результате таких действий Администрации PAYSTO.
- Администрация PAYSTO закрепляет за собой право приостановить, ограничить или прекратить доступ Пользователя к любому из продуктов (функций) PAYSTO, если Администрация PAYSTO обнаружит, что, по ее мнению, Пользователь представляет угрозу для PAYSTO и/или его Клиентов, Пользователей или третьих лиц, организаций. Владелец и Администрация PAYSTO не несут ответственность за любые убытки, которые может понести Пользователь в результате таких действий или удаление информации Пользователя.
14. Изменение условий
- Настоящее Соглашение может быть изменено Администрацией PAYSTO в одностороннем порядке без специального уведомления Пользователя.
- О внесении изменений в условия Соглашения размещается соответствующее уведомление на Портале поддержки пользователей PAYSTO (www.paysto.ru/terms/agreement).
- Администрация PAYSTO не связана каким-либо минимальным или заранее установленным сроком введения в действие изменений (дополнений) к настоящему Соглашению.
- Ознакомление с новой редакцией Соглашения является обязанностью Пользователя. В случае несогласия с новой редакцией Правил, Пользователь вправе расторгнуть настоящее соглашение в порядке, предусмотренном п. 3.8 настоящего Соглашения.
- Если после вступления в силу новой редакции настоящего Соглашения Пользователь продолжает пользоваться Продуктами и функциями PAYSTO, то считается, что Пользователь одобрил изменения условий Соглашения, согласен с ними, и они являются для Пользователя обязательными для соблюдения.
15. Заключительные положения
- Правила настоящего соглашения разработаны и применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Настоящие Правила составлены на русском языке и являются основной версией. Правила, изложенные на ином языке, являются дополнительной версией. В случае расхождения русскоязычной версии Правил и версии Правил на ином языке, применяются положения русскоязычной версии настоящих Правил.
- Недействительность отдельного положения Правил не влечет недействительности остальной части Правил.
- В случае возникновения споров или разногласий, связанных с исполнением настоящих Правил, Участники и Администрация PAYSTO приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае, если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- Обращения и предложения физических и юридических лиц к Администрации PAYSTO по любым вопросам, связанным с функционированием платформы PAYSTO, нарушениями прав и интересов третьих лиц, а также для запросов органов уполномоченных законодательством Российской Федерации следует направлять по электронной почте legal@paysto.ru