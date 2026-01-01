Соглашение об использовании PAYSTO (Пользовательское соглашение) ​

PAYSTO – платформа для управления продажами в сети Интернет. Мы с радостью готовы предложить Вам инфраструктуру для продажи Ваших товаров и услуг, включая обработку платежей от физических и юридических лиц. Paysto предоставляет свои услуги в полном соответствии с требованиями законодательства России. Являясь универсальной бизнес-платформой, PAYSTO функционирует по определенным правилам, целью которых является достижение взаимопонимания между Администрацией PAYSTO и её пользователями, поэтому Вам необходимо внимательно ознакомиться с условиями настоящего соглашения.

Дата обновления: 10 февраля 2025 года

1. Общие положения ​

Настоящее Соглашение об использовании PAYSTO (далее – Соглашение, Правила) устанавливает порядок и условия использования всех продуктов, служб и функций бизнес-платформы PAYSTO (далее – PAYSTO). Соглашение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все отношения, возникающие в связи с использованием PAYSTO, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, если иное прямо не указано в самом Соглашении или приложениях к нему. PAYSTO НЕ ПРЕСЛЕДУЕТ ЦЕЛИ ВЕДЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И/ИЛИ ОКАЗАНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ. ПЛАТФОРМА PAYSTO НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ СРЕДСТВАМИ, ИСКЛЮЧАЯ ФУНКЦИИ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. Настоящее Соглашение в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации является письменной публичной офертой. Безоговорочным одобрением (акцептом) настоящего Соглашения является прохождение любым лицом процесса регистрации в системе PAYSTO в качестве Пользователя. Настоящее Соглашение может быть одобрено только в полном объеме. Частичный отказ от выполнения условий Соглашения не допускается. Использование отдельных продуктов регламентировано дополнительными Соглашениями и Правилами, размещенными на соответствующих страницах PAYSTO - указанные документы являются составными частями настоящего Соглашения и обязательны для исполнения всеми Пользователями при использовании соответствующих продуктов и служб. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНЕНИЯМИ К НИМ ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗУСЛОВНОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ ВСЕХ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОДУКТАМИ И ФУНКЦИЯМИ PAYSTO. ВСЕ ДОКУМЕНТЫ РАЗМЕЩЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ WEB-САЙТЕ PAYSTO (WWW.PAYSTO.COM, WWW.PAYSTO.RU), ДОСТУП К КОТОРЫМ НЕ ТРЕБУЕТ РЕГИСТРАЦИИ, ПОЭТОМУ ССЫЛКА НА НЕДОСТУПНОСТЬ ИЛИ НЕЗНАНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ И ДОПОЛНЕНИЙ К НИМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕИСПОЛНЕНИЯ ДАННЫХ ПРАВИЛ. ВСЕ ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ ЛИЦОМ (ЧАСТНЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ) СЧИТАЮТСЯ ДЕЙСТВИЯМИ ЛИЦА, ОЗНАКОМЛЕННОГО С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ И ДОПОЛНЕНИЙ К НИМ И ОДОБРИВШЕГО УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА. Соглашение адресовано лицам, обладающим в соответствии с действующим гражданским законодательством полным объемом право-дееспособности. В случае отсутствия у лица необходимых полномочий требуется покинуть web-сайт PAYSTO. PAYSTO не несет ответственность за действия, совершенные с нарушением указанного правила. В частности, если к настоящему моменту посетителю (пользователю) не исполнилось 18 лет, он обязуется не использовать сервисы и функции PAYSTO. Сервисы и функции, представленные на страницах PAYSTO, предоставляются в состоянии «как есть» и не могут быть изменены в соответствии с пожеланиями отдельного лица или группы лиц, если иное не установлено настоящими Правилами или дополнениями к ним. Установленные Правилами права и обязанности обязательны для соблюдения любым лицом использующим сервисы, службы и функции PAYSTO. Правила распространяются также на отношения, связанные с правами и интересами третьих лиц, не использующими сервисы, службы и функции PAYSTO, но чьи права и интересы могут быть затронуты в результате действий Пользователя PAYSTO. Настоящие Правила и дополнения к ним могут быть изменены Администрацией PAYSTO без специального личного уведомления каждого Пользователя. Порядок изменения и дополнения Правил регламентирован в разделе 14 настоящего Соглашения. Ознакомление с изменениями и дополнениями Правил является обязанностью Пользователя. В случае несогласия с любым пунктом настоящего Соглашения или любыми дополнениями к нему, любое лицо обязано отказаться от использования настоящего ресурса, проинформировав об этом Администрацию PAYSTO в установленном порядке.

2. Термины и определения ​

Бизнес-платформа PAYSTO (далее PAYSTO или Система) – это совокупность программных и аппаратных средств, которые предоставляют возможность информационного и технологического взаимодействия между Участниками при совершении с использованием сети Интернет действий, направленных на предоставление Пользователю услуг, продуктов и функций PAYSTO, информация о которых размещена на страницах PAYSTO. Кроме программ ЭВМ неотъемлемой частью PAYSTO является Пользовательский интерфейс, товарные знаки и логотипы, дизайн страниц, совокупность информации, размещенной от имени или по заданию Владельца PAYSTO, контент третьих лиц, а также иные объекты интеллектуальных прав. Владелец PAYSTO – лицо, которому принадлежит исключительное право на веб-ресурс «PAYSTO». Владелец PAYSTO определяет порядок использования продуктов и функций данного интернет-ресурса. Владельцу PAYSTO принадлежат также иные права, не перечисленные в настоящем пункте, но предусмотренные законодательными актами, договорами, в том числе настоящим Соглашением. Контактная информация Владельца PAYSTO, а также иные реквизиты приводятся в разделе 15 настоящего Соглашения. Веб-сайт PAYSTO расположен в сети Интернет и имеет доменные имена (адреса) - www.paysto.com и www.paysto.ru. Администрация PAYSTO – уполномоченные сотрудники Владельца PAYSTO, которые в соответствии с предоставленными полномочиями осуществляют администрирование и техническую поддержку работы PAYSTO. Администрация PAYSTO не является подразделением, уполномоченным на совершение юридически значимых действий за исключением случаев, прямо предусмотренных в Соглашении или иных документах. Пользователь PAYSTO (далее Пользователь) – физическое или юридическое лицо, использующее сервисы и функции PAYSTO. Пользователь обязан пройти регистрацию, иметь индивидуальные пароль и логин. Лицо, не прошедшее регистрацию, но по каким-либо причинам получившее доступ к Продуктам и функциям PAYSTO, несет все обязанности Пользователя, прошедшего регистрацию. Регистрация Пользователя – установленный порядок действий, после выполнения которых, Пользователю присваивается номер аккаунта в системе PAYSTO и открывается доступ в Кабинет Пользователя PAYSTO при указании идентификационных данных. Идентификационные данные Пользователя – информация, предназначенная для идентификации Пользователя в процессе оказания ему услуг. В качестве идентификационных данных Пользователя выступают электронный почтовый ящик (e-mail) Пользователя и пароль, выданный Пользователю при регистрации или измененный им в Личном кабинете PAYSTO. Кабинет Пользователя PAYSTO (далее – Кабинет PAYSTO) - часть интернет-ресурса ACCOUNT.PAYSTO.COM в виде веб-страниц, которая автоматически создается для Пользователя после прохождения регистрации в PAYSTO. Лицевой счет Пользователя (Аккаунт PAYSTO) – учетная запись Пользователя PAYSTO, имеющая индивидуальный номер в PAYSTO. Баланс лицевого счета Пользователя отражает финансовые обязательства между PAYSTO и Пользователем.

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БАНКОВСКИМ СЧЕТОМ, НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ И ЛЮБЫМ ПРИЛОЖЕНИЯМ К НЕМУ. Базовая валюта Счета – валюта (российский рубль), в которой учитываются средства Пользователя на его лицевом счету в PAYSTO. Продукты PAYSTO – услуги PAYSTO, наделенные специально разработанным интерфейсом и направленные на выполнение конкретных задач, определяемых характером оказываемой услуги. Функции PAYSTO – это инструменты в кабинете PAYSTO, с помощью которых Пользователь управляет средствами, находящимися на его лицевом счету в PAYSTO и обменивается информацией (заявки, распоряжения, поручения) с Администрацией PAYSTO. Контент – информационное наполнение страниц PAYSTO, в том числе: тексты, графика, мультимедиа, музыкальные и литературные произведения, программы для ЭВМ, мобильных телефонов, аудиовизуальные произведения, фонограммы, изображения, тексты, товарные знаки, логотипы, гипертекстовые ссылки, их фрагменты, информация, виджеты, гаджеты, иные объекты размещенные как на возмездной, так и на безвозмездной основе. Тариф обслуживания (далее Тариф) – определяет доступность Пользователя к продуктам и функциям PAYSTO, а также стоимость и параметры использования доступных Пользователю Продуктов и Функций PAYSTO, включая размер комиссии за обработку платежей. Верификация Пользователя – процесс подтверждения персональных данных Пользователя, указанных Пользователем в Профиле Пользователя PAYSTO (Раздел в Кабинете PAYSTO), с данными существующего человека (физического лица) или компании (юридического лица). Подтверждение поручений (подтверждение заявки) – процесс подтверждения Пользователем поручения на выполнение операции со средствами Пользователя на его лицевом счету в PAYSTO путем указания одноразового кода (Код подтверждения), который отправляется на электронный почтовый адрес (e-mail), который был указан Пользователем при регистрации. Поручение считается «подтвержденным» при вводе Пользователем верного Кода подтверждения. Стороны признают указание верного Кода подтверждения аналогом собственноручной подписи Пользователя и отказываются оспаривать правомочность такого способа подтверждения поручений, заявок и обращений Пользователя. Терминам, не включенным в настоящий раздел, может быть дано толкование в других разделах и статьях настоящего Соглашения.

3. Регистрация и удаление аккаунта ​

Для использования продуктов и функций PAYSTO Пользователю необходимо зарегистрироваться, указав следующие данные: Страна регистрации – выбрать списка страну свой регистрации. Тип пользователя – выбрать из списка: физическое лицо или компания; Указать свой электронный почтовый ящик (e-mail); Указать номер мобильного телефона и подтвердить факт владения указанного номера телефона, путем указания кода отправленного в виде SMS-сообщения на указанный номер мобильного телефона. После успешного заполнения всех полей формы регистрации, на указанный Пользователем электронный адрес (e-mail) направляется уведомление о намерении регистрации Пользователя в PAYSTO и пароль для входа в Личный кабинет PAYSTO. Предоставленный Пользователем электронный почтовый адрес (e-mail) и полученный пароль являются средствами идентификации Пользователя в PAYSTO. Пользователь несет всю полноту ответственности за правомерность владения и использования электронного почтового адреса (e-mail), указанного им при регистрации, а также за сохранение доступа к его электронному адресу (e-mail). Администрация PAYSTO не несет ответственность в случае утраты пользователем доступа к его электронному почтовому ящику (e-mail) и за любые последствия разглашения пользователем личной информации третьим лицам. Первый вход Пользователя в Личный кабинет Paysto с указанием адреса его электронного почтового ящика (e-mail) и полученного пароля является безусловным и полным принятием Пользователем всех условий и любых дополнений и приложений настоящего Соглашения. Регистрация в PAYSTO, дает право Пользователю самостоятельно использовать доступные продукты и функции PAYSTO в соответствии с настоящим соглашением. Пользователь имеет право в любое время прекратить отношения с PAYSTO и удалить свой аккаунт в PAYSTO только при отсутствии у Пользователя обязательств перед PAYSTO и третьими лицами, которые могли возникнуть в процессе использования Пользователем продуктов и функций PAYSTO. Для удаления аккаунта Пользователь направляет Администрации PAYSTO распоряжение, которое формируется при нажатии на кнопку «Удалить» в Личном кабинете Пользователя (Раздел «Настройки»). Администрация PAYSTO не связана какими-либо сроками в выполнении требования об удалении аккаунта пользователя Paysto. Пользователь согласен с тем, что в случае выполнения действий по удалению аккаунта будет заблокирована учетная запись Пользователя и доступ Пользователя в Личный кабинет PAYSTO, а также будут удалены/заблокированы любые созданные веб-страницы, проекты в PAYSTO и любая размещенная Пользователем информация (файлы). Отдельная информация, которая была размещена Пользователем на страницах PAYSTO, а также получила распространение с использованием учетной записи PAYSTO не может быть удалена, поскольку, размещая такую информацию, Пользователь выразил согласие на использование такой информации третьими лицами. Пользователь дает свое согласие на хранение и использование личной (персональной) информации после удаления учетной записи (аккаунта). Данное право PAYSTO служит в первую очередь для соблюдения гарантий, например, на случай необходимости экстренной связи с Пользователем.

4. Верификация Пользователя ​

Для использования некоторых Продуктов и Функций PAYSTO Пользователь обязан пройти Верификацию - подтвердить персональную информацию, указанную им в Профиле Пользователя (Раздел «Профиль» в Кабинете Пользователя). Верификация Пользователя осуществляется путем внесения верификационного платежа с формулировкой «Оплата за регистрацию в PAYSTO» и указанием номера лицевого счета Пользователя. Верификационный платеж может быть совершен только от имени владельца путем банковского перевода (с банковского счета). При поступлении верификационного платежа, Администрация PAYSTO проверяет, что владелец аккаунта (Пользователь PAYSTO) и Плательщик, согласно сопроводительной информации по платежу, являются одним лицом - совпадение ФИО (Фамилии Имени Отчества) для физических лиц или совпадение наименования и ИНН Организации для юридических лиц. При несовпадении данных плательщика и Пользователя PAYSTO и/или несоответствии формулировки платежа, указанной в пункте 4.2, верификация считается «не пройденной» (Статус - «Пользователь не верифицирован»). Отсутствие Верификации Пользователя ограничивает доступ такого Пользователя к Сервисам и Функциям PAYSTO требующих такой верификации. Необходимость верификации Пользователя определяется Тарифом, который выбирается пользователей в Личном кабинете Пользователя PAYSTO. При получении от Пользователя платежа, соответствующего п. 4.3 настоящего соглашения, такой платеж будет зачислен на лицевой счет Пользователя в PAYSTO. При получении от Пользователя платежа, несоответствующего п. 4.3 настоящего соглашения, такой платеж будет возвращен Плательщику за счет Пользователя PAYSTO.

5. Персональная информация ​

Для использования Продуктов и Функций PAYSTO Пользователь обязан заполнить Профиль Пользователя (раздел «Профиль» в Кабинете Пользователя), предоставив достоверную и актуальную информацию о себе и/или организации, которую он представляет: Ф.И.О (Фамилия, Имя, Отчество) полностью;

Дата рождения;

Номер мобильного телефона;

Страна местонахождения;

Название компании (если применимо);

ИНН (обязательно для организаций);

Регистрационный номер (для организаций);

Адрес для корреспонденции;

Должность. Пользователь уведомлен, что выплата (вывод, возврат) средств с лицевого счета Пользователя PAYSTO, в рамках использования функции «Выплата средств» (п. 7.3.1), разрешены только по реквизитам (банковский счет, банковская карта, кошелек в ЭПС) лицу/организации, указанному в Профиле Пользователя. При предоставлении личной информации Пользователь обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и воздержаться от предоставления сведений, принадлежащих другим лицам (организациям). Пользователь несет всю ответственность за недостоверность или недостаточность предоставленных сведений. Администрация PAYSTO не несет ответственность перед третьими лицами за точность сведений, предоставляемых Пользователями, тем не менее Администрация PAYSTO вправе запросить у Пользователя подтверждение персональной информации, согласно п. 10.6 настоящего соглашения. Администрация PAYSTO оставляет за собой право использовать предоставленную Пользователем персональную информацию и адрес электронной почты (e-mail) для направления Пользователю сообщений (уведомлений) об изменениях в работе PAYSTO, его ресурсах, услугах, сервисах и функциях PAYSTO, а также иной информации, указанной в настоящих Правилах и дополнениях к ним. Принимая настоящие Правила, Пользователь уполномочивает Администрацию PAYSTO передавать третьим лицам предоставленные при регистрации данные, включая персональных данные, если такая передача необходима для работы соответствующих продуктов и функций PAYSTO. При регистрации в PAYSTO, Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с настоящим Соглашением в течение всего срока существования учетной записи Пользователя, до ее удаления Пользователем или Администрацией PAYSTO. Персональные данные Пользователя, обработка которых осуществляется в соответствии с настоящим Соглашением, включают в себя: Фамилия, Имя и Отчество;

Адрес проживания/местонахождения;

Паспортные данные;

Контактная информация (в том числе адреса электронной почты, номера телефонов);

Идентификационный номер налогоплательщика. Нижеуказанные персональные данные могут быть изменены только через письменное или личное обращение в Администрацию PAYSTO и обязательным предоставлением копий официальных документов, подтверждающих такое изменение, при этом в некоторых случаях Администрация PAYSTO вправе запросить оригиналы указанных документов: Фамилия, Имя, Отчество;

Название компании (если Пользователь юридическое лицо);

Идентификационный номер налогоплательщика. Пользователь уведомлен о том, что адрес его электронной почты (e-mail) является идентификатором в PAYSTO, поэтому изменение основного адреса e-mail может быть произведено только при личном обращении Пользователя или его законных представителей. Обработка персональных данных Пользователя, в соответствии с настоящим Соглашением, может включать в себя следующие действия (операции): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Такие действия (операции) с персональными данными пользователей могут совершаться исключительно в целях заключения с Пользователем и исполнения договоров на оказание услуг PAYSTO и исполнения Пользователем и Администрацией PAYSTO своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. Обработка персональных данных Пользователей, в соответствии с настоящим Соглашением, может осуществляться Администрацией PAYSTO лично либо другими лицами (организациями) по поручению Владельца PAYSTO. Администрация PAYSTO имеет право запрашивать у Пользователя дополнительную персональную информацию. В случае непредставления запрошенной информации Администрация PAYSTO имеет право ограничить доступ Пользователя в Кабинет PAYSTO, а также к Продуктам и функциям PAYSTO. Пользователь вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с настоящим Соглашением путем удаления своего аккаунта в PAYSTO, согласно пункта 3.8 настоящего Соглашения. Администрация PAYSTO гарантирует, что предпримет все необходимые технические и организационные возможности для сохранения в тайне предоставленной Пользователем персональной информации. Любые условия обработки и использования персональной информации Пользователя, включая условия, не упомянутые в настоящем соглашении, регулируются «Политикой конфиденциальности PAYSTO», являющейся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

6. Кабинет Пользователя ​

Кабинет PAYSTO предоставляет Пользователю информацию по лицевому счету Пользователя в PAYSTO, включая баланс взаимных расчётов, информацию о поступивших и отправленных платежах, интерфейсы для управления Продуктами PAYSTO, указанных в пункте 8.1, и Функций PAYSTO, указанных в пункте 8.2, и управления Тарифом. Кабинет PAYSTO предоставляет Пользователю интерфейсы для настройки параметров доступа к Кабинету PAYSTO дополнительных пользователей. Идентификационные данные для доступа таких пользователей Пользователь определяет самостоятельно. Максимальное количество дополнительных пользователей определяется Тарифом. Доступ в Кабинет PAYSTO (ACCOUNT.PAYSTO.COM) осуществляется по защищенному протоколу SSL, сертификат которого подтверждает соединение с сервером account.paysto.com, и только после указания верных идентификационных данных Пользователя. Идентификационные данные Пользователя – информация, предназначенная для идентификации Пользователя в процессе оказания ему услуг. В качестве идентификационных данных Пользователя выступают адрес электронного почтового ящика (e-mail) и пароль, полученный Пользователем при регистрации в PAYSTO, согласно п. 3.2 настоящего соглашения. Пользователю необходимо принять максимальные меры для сохранения пароля доступа в его Кабинет PAYSTO, поскольку использование указанных данных является единственным средством идентификации лица, использующего аккаунт. Администрация PAYSTO не несет ответственность за сохранность данных пользователей, позволяющих третьим лицам пользоваться созданным аккаунтом. Все действия, которые совершены третьими лицами с использованием аккаунта Пользователя, считаются совершенными лично Пользователем. Вся информация, полученная с использованием аккаунта, считается информацией, использованной лично Пользователем и/или с согласия Пользователя. Если не будет доказано иное, лицо, авторизовавшееся в Кабинете PAYSTO путем указания e-mail пользователя и пароля, считается тождественным лицу, зарегистрированного в качестве Пользователя PAYSTO. Действия любого лица в Кабинете Пользователя PAYSTO, в том числе с использованием разделов и веб-страниц, созданных в соответствии с п. 3.1 настоящего Соглашения, создают права и обязанности для Пользователя, пока Администрацией не будут получены доказательства того, что лицо, осуществившее доступ к Кабинету PAYSTO с использованием идентификационных данных Пользователя, не было уполномочено Пользователем на доступ к Кабинету PAYSTO. Размещая на страницах PAYSTO любую информацию, в том числе персональную информацию, фотографии, аудио и видеофайлы, контент иного содержания, Пользователь осознает, что при использовании Пользователем Продуктов и Функций PAYSTO, часть данной информации, может становится доступной для третьих лиц, в том числе для тех, с которыми он не вступал в общение или иные контакты.

7. Лицевой счет Пользователя ​

Лицевой счет Пользователя в PAYSTO (далее, Аккаунт PAYSTO) служит для отражения информации о входящих и исходящих платежах, возникающих при использовании Пользователем продуктов и функций PAYSTO и взаиморасчетах между PAYSTO и Пользователем. Баланс Аккаунта PAYSTO отражает финансовые обязательства сторон:

а) Положительный баланс – задолженность PAYSTO перед Пользователем.

b) Отрицательный баланс – задолженность Пользователя перед PAYSTO. Средства, находящиеся на лицевом счете PAYSTO, могут быть использованы для: Функция «Выплата средств» - выплата (возврат; вывод из системы; возмещение) средств Пользователю на банковские счета, банковские карты и/или кошельки (виртуальные счета) в электронных платежных системах (ЭПС), по реквизитам, которые однозначно указывают на принадлежность таких счетов/реквизитов Пользователю (Получатель платежа) или могут быть подтверждены как реквизиты Пользователя (подтверждение Получателя). Оплата платного Тарифа — подключение, продление; Оплата услуг PAYSTO. Администрация PAYSTO вправе устанавливать комиссию за использование функции «Выплата средств». Размер комиссии за выплату средств определяется Тарифом. Администрация PAYSTO вправе устанавливать комиссию при внесении Пользователем оплаты за услуги PAYSTO. Размер комиссии определяется Прейскурантом на дополнительные услуги PAYSTO. Администрация PAYSTO вправе устанавливать стоимость обслуживания аккаунта пользователя, размер которой определяется Тарифом и может быть изменен согласно п. 13.1 настоящего соглашения. Администрация PAYSTO вправе устанавливать стоимость оказания дополнительных услуг, которая определяется Прейскурантом на дополнительные услуги, и может быть изменен согласно п. 14.1 настоящего соглашения. Списание средств с баланса лицевого счета пользователя в PAYSTO в рамках функции «Выплата средств» указанной в п. 8.2.1, может быть выполнено только при получении Администрацией PAYSTO соответствующего распоряжения (поручения, заявки) Пользователя, оформленного в Кабинете PAYSTO и подтвержденного Пользователем согласно п. 2.16 настоящего Соглашения. В рамках настоящего соглашения, Пользователь предоставляет PAYSTO право безакцептного списания с лицевого счета Пользователя в PAYSTO стоимость оказанных Пользователю услуг, указанных в п. 7.3.2 и 7.3.3, включая стоимость ежемесячного обслуживания согласно условий Тарифа, в том числе без предварительного уведомления о таком списании. Стоимость услуг PAYSTO, оказываемых Пользователю, определяется условиями действующего Тарифа, выбранного Пользователем в процессе пользования услугами PAYSTO и действующим на момент оказания услуги.

8. Продукты и функции ​

Продукты PAYSTO предоставляют Пользователям технические, организационные и правовые возможности для продажи товаров и услуг в Интернет, обработки и контроля поступающих платежей от физических лиц и компаний, автоматизации документооборота по сделкам, совершаемым при использовании платформы PAYSTO. Продукты PAYSTO: «Мерчант» - программный интерфейс (API) для обработки платежей от покупателей (физических лиц и компаний), реализующий получение оплаты за материальные и нематериальные товары Пользователя PAYSTO, являющегося партнером (поставщиком) торговой площадки, подключенной к PAYSTO в качестве агента. «Биллинг» - программный интерфейс (API) для обработки платежей от покупателей (физических лиц и компаний), реализующий получение оплаты за услуги Пользователя PAYSTO, являющегося партнером (поставщиком) торговой площадки, подключенной к PAYSTO в качестве агента. «Выставление счетов» - веб-интерфейс в Личном кабинете Paysto для создания сделок с последующей обработкой платежей от покупателей (физических лиц и компаний), реализующий получение оплаты за товары и услуги Пользователя PAYSTO, являющегося партнером (поставщиком) торговой площадки, подключенной к PAYSTO в качестве агента. Функции PAYSTO предоставляют Пользователям технические, организационные и правовые возможности для следующих действий: Выплата с баланса Личного кабинета Пользователя, средств полученных при использовании Продуктов PAYSTO, по реквизитам Пользователя в банки и платежные системы. Обеспечение документооборота между Пользователем и PAYSTO, включая формирование электронных версий и обмен оригиналами документов. Обмен информацией по сделкам, совершаемым в рамках PAYSTO, в целях оперативного реагирования на претензии плательщиков и покупателей. Для некоторых продуктов разработаны отдельные правила, которые размещены в соответствующих разделах PAYSTO и являются неотъемлемыми приложениями к настоящему соглашению. Правила использования Функций PAYSTO определяются настоящим Соглашением, если не определено иное для конкретной Функции PAYSTO. Пользователь обязуется использовать Функции и Продукты PAYSTO только в рамках деятельности, указанной в п. 8.1 настоящего соглашения. Порядок размещения и распространения информации Пользователем с использованием Продуктов и Функций PAYSTO регламентируется Правилами размещения, распространения и получения информации.

9. Права и обязанности пользователя ​

В рамках настоящего соглашения каждый Пользователь PAYSTO принимает на себя следующие обязательства: Соблюдать настоящие Правила и любые Правила Продуктов PAYSTO. Предоставлять достоверные, полные и актуальные личные данные и следить за их своевременным обновлением. Предоставить электронную копию «Заявления о присоединении к Соглашению о реализации товаров и услуг», а также по требованию Администрации PAYSTO предоставить оригинал указанного документа. Предоставлять достоверную, полную и актуальную информацию, включая, но не ограничивая, описание реализуемых товаров и/или услуг, их количество и стоимость за единицу, реализуемых с использованием Продуктов PAYSTO, упомянутых в пункте 8.1. Указанная информация должна предоставляться Пользователем к каждой сделке. Предоставлять подтверждение выполнения условий сделок, т.е. выполнение обязательств поставщика перед Покупателем, в зависимости от типа покупателя: Физическое лицо – в электронном виде, путем загрузки электронных версий документов по сделке в Личном кабинете PAYSTO, или предоставления электронной версии Акта реализации (Отчет комиссионера), подписанного Пользователем PAYSTO, путем загрузки в Личном кабинете PAYSTO; Юридическое лицо – в оригиналах, путем отправки документов регулярной почтой по адресу оператора инфраструктуры или используя ЭДО. По запросу Администрации PAYSTO предоставлять подтверждение выполнения условий сделок, совершаемых с использованием продуктов PAYSTO, включая предоставление оригинальных документов с подписью покупателя, указывающих на полное выполнение обязательств поставщика. Ежемесячно предоставлять электронную копию Акта реализации (Отчет комиссионера) за прошедший период (прошедший месяц), а также по требованию Администрации PAYSTO предоставить оригинал указанного документа. Незамедлительно информировать Администрацию PAYSTO о несанкционированном доступе к настройкам Кабинета PAYSTO и/или использовании пароля и логина. Нести ответственность за действия всех пользователей, которым Пользователь предоставил доступ в Кабинет PAYSTO, как за действия произведенными лично Пользователем. Не размещать на страницах PAYSTO информацию и объекты (включая ссылки на них), которые могут нарушать права и интересы других лиц, а также нарушать правила и условия распространения информации согласно п. 8.6 настоящего соглашения. Самостоятельно выполнять резервное копирование значимой информации. В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или иных действий при использовании продуктов и функций PAYSTO, в том числе, но не исключая, размещение информации или предоставление доступа к ней, Пользователь обязуется воздержаться от осуществления таких действий. Любому лицу, использующему ресурсы PAYSTO и/или посещающему сайты PAYSTO, в том числе любому Пользователю, запрещается: Регистрироваться от имени или вместо другого лица (организации), регистрировать группу лиц в качестве Пользователя, без надлежаще оформленного поручения другого физического или юридического лица (Полномочия оформляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Использовать логин и пароль другого Пользователя. Осуществлять массовые рассылки сообщений, включая массовое создание сделок и рассылки требований об оплате, без разрешения Администрации PAYSTO. Осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования продуктов и функций PAYSTO. Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы. Использовать автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации на страницах PAYSTO и/или взаимодействия с функциями и Продуктами PAYSTO. Любым незаконным способом, в том числе путем обмана, злоупотребления доверием, взлома и т.п., пытаться получить доступ к логину и паролю другого зарегистрированного Пользователя. Осуществлять с использованием продуктов и функций PAYSTO незаконные сбор и/или обработку персональных данных других лиц. Осуществлять (пытаться получить) доступ к каким-либо Продуктам и функциям PAYSTO иным способом, кроме как через интерфейс, предоставленный Кабинетом PAYSTO. Воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять торговые операции и/или перепродавать права на использование продуктов и функций PAYSTO для каких-либо целей, за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены Администрацией PAYSTO на основании отдельного соглашения. Размещать рекламу PAYSTO на внешних ресурсах (блогах, веб-страницах, в соц.сетях и прочих публичных ресурсов) без разрешения Администрации PAYSTO. Размещать любую другую информацию, которая, по мнению Администрации PAYSTO, является нежелательной, не соответствует целям функционирования PAYSTO, ущемляет интересы третьих лиц или по другим причинам является нежелательной для размещения с позиций общепринятых норм морали и нравственности. При использовании функции «Выплата средств» (п. 7.3.1) Пользователю необходимо принять максимальные меры для сохранения в тайне логина и пароля для доступа к его электронному почтовому адресу (e-mail), поскольку использование указанных данных является средством управления имеющимися на нем денежными средствами. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую размещает на страницах PAYSTO, сообщает другим лицам, а также за любые взаимодействия с другими Пользователями Интернет. В случае использования любых продуктов и функций PAYSTO и/или приобретения Тарифов, Пользователь обязан внимательно ознакомиться с условиями и порядком их использования. Все сервисы и функции PAYSTO сопровождаются необходимыми и достаточными разъяснениями. Если Пользователь не ознакомился с правилами использования соответствующих продуктов (функций), то ему необходимо воздержаться от использования таких продуктов (услуг). Ссылка на отсутствие и/или неясность объяснений не является основанием для освобождения Пользователя от возможных рисков, поскольку при данных обстоятельствах PAYSTO настоятельно рекомендует Пользователю в случае неясности последствий от совершенных Пользователем действий отказаться от использования таких продуктов (функций).

10. Права и обязанности администрации ​

Администрация PAYSTO имеет право ограничить доступ одного или нескольких Пользователей в использовании всего ресурса, продуктов или отдельных функций PAYSTO, если: Использование PAYSTO таким пользователем и/или группой пользователей снижает работоспособность (эффективность) всего ресурса или его части или использование PAYSTO для других пользователей. Использование PAYSTO таким пользователем и/или группой пользователей носит или может повлечь репутационные риски для PAYSTO и/или других Пользователей PAYSTO. Деятельность пользователя и/или группы пользователей характеризуется как мошенническая и/или может повлечь финансовые риски для PAYSTO и/или для других пользователей PAYSTO. Пользователь и/или группа пользователей нарушают условия настоящего соглашения. Ограничение, применяемое в рамках п. 10.1 может быть проведено путем блокирования доступа пользователя к его Личному Кабинету, полного удаления аккаунта Пользователя или ограничения доступа Пользователя к использованию любых продуктов и функций PAYSTO. Ограничение, применяемое в рамках п. 10.1 может быть временным, а в исключительных случаях постоянным. Период действия ограничения (блокировки) доступа Пользователя в Личный кабинет и/или блокирование доступа к продуктам и функциям PAYSTO определяется Администрацией PAYSTO. Администрация PAYSTO вправе заблокировать Пользователю доступ к функции «Выплата средств» и/или выполнение указанной функции, если Пользователь не выполняет обязательства согласно раздела «Права и обязанности пользователя» (раздел 9) настоящего соглашения. Указанная блокировка может быть временной (до 36 месяцев с даты получения платежа), а в исключительных случаях постоянной. Период действия указанного ограничения (блокировки) определяется Администрацией PAYSTO. Администрация PAYSTO вправе заблокировать зачисление полученного платежа по сделке, в случае невыполнения обязательств Пользователя или его бездействия или отсутствия ответа Пользователя на запросы Администрации PAYSTO в рамках пункта 9.1.5 настоящего соглашения. Указанная блокировка может быть временной (до 36 месяцев с даты получения платежа), а в исключительных случаях постоянной. Период действия указанного ограничения (блокировки) определяется Администрацией PAYSTO. Администрация PAYSTO вправе запрашивать у Пользователя документы, подтверждающие предоставленную Пользователем персональную информацию (заполнение Профиля в Личном кабинете). Непредставление указанных документов может быть расценено как предоставление Пользователем недостоверной информации, что является нарушением п. 9.1.2 настоящего соглашения. Администрация PAYSTO имеет право направлять Пользователю информацию о развитии PAYSTO и его продуктов, а также рекламировать собственную деятельность и услуги. Администрация PAYSTO не проводит предварительную модерацию или цензуру информации размещаемой Пользователем, но при этом предпринимает действия по защите прав и интересов лиц и обеспечению соблюдения требований законодательства Российской Федерации только после обращения заинтересованного лица к Администрации PAYSTO в установленном порядке. Администрация PAYSTO сохраняет за собой право в любое время изменять оформление любых страниц PAYSTO, их содержание, список продуктов и функций, изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты, любые серверные приложения с предварительным уведомлением Пользователя или без такового. Администрация PAYSTO обеспечивает функционирование и работоспособность платформы PAYSTO и обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев и перерывов. Администрация PAYSTO не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе PAYSTO и вызванные ими потерю информации. Администрация и Владелец PAYSTO не несут ответственность за любой ущерб компьютеру или иному устройству Пользователя, или иного лица, любому другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный с получением (скачиванием) материалов или переходам по ссылкам, размещенным на PAYSTO. Администрация PAYSTO имеет право распоряжаться статистической информацией, связанной с функционированием PAYSTO, предоставленной Пользователем информацией, а также информацией других Пользователей, для обеспечения адресного показа любой информации различным аудиториям PAYSTO. Для целей организации функционирования Платформы, технической поддержки PAYSTO, исполнения настоящих Правил и действующего законодательства Администрация PAYSTO имеет техническую возможность доступа к персональным страницам Пользователя, которую реализует только в случаях, установленных настоящими Правилами.

11. Интеллектуальные права ​

Интеллектуальные права на все компоненты программного обеспечения, на основе которых работают сервисы и функции PAYSTO, на дизайн и содержание страниц официального сайта и Кабинета PAYSTO, товарный знак PAYSTO, а также доменные адреса и образованные на их основе поддоменные адреса, принадлежат Владельцу PAYSTO и не могут использоваться без его письменного согласия. Пользователю предоставляется неисключительное и неотчуждаемое право использовать программное обеспечение только в виде использования продуктов и функций PAYSTO. Пользователь, а также любые иные лица, не имеют права копировать или изменять предоставленное программное обеспечение, создавать программы, производные от программного обеспечения PAYSTO, проникать в программное обеспечение с целью получения кодов программ/скриптов, отчуждать и/или передавать иным образом третьим лицам в любой форме права, предоставленные в отношении программного обеспечения PAYSTO. Любой несанкционированный доступ к программному обеспечению запрещен. Права, поименованные в п. 11.2 настоящего соглашения предоставляются любому лицу на период его регистрации в качестве Пользователя. Исключение лица из числа Пользователей влечет автоматическое прекращение предоставленного права, но не влечет прекращения обязанностей по соблюдению прав Владельца PAYSTO или третьих лиц.

12. Тарифы, стоимость услуг и оплата ​

Большинство Продуктов и Функций PAYSTO предоставляются Пользователю на безвозмездной основе, что не исключает наличие отдельных платных Продуктов или Функций, или иных финансовых взаимоотношений между Пользователем и PAYSTO. Некоторые Сервисы и Функции PAYSTO являются частью платных Тарифов. Доступность Пользователя к Продуктам и Функциям PAYSTO, а также параметры использования таких Продуктов и Функций Системы, определяются Тарифом PAYSTO. В PAYSTO предусмотрены несколько Тарифов, при этом каждый Тариф PAYSTO имеет специальные требования к верификации Пользователя (раздел 4), условиях подключения, параметры использования, набор доступных Пользователю Продуктов и Функций, стоимость подключения и стоимость ежемесячного обслуживания, которые могут отличаться для разных планов. Условия Тарифа утверждает Владелец PAYSTO. Тариф выбирается Пользователем самостоятельно и может быть также изменён на другой, в настройках Кабинета PAYSTO. Тариф может содержать требование о верификации Пользователя, которая должна быть произведена Пользователем при выборе такого Тарифа согласно процедуре Верификации Пользователя, описанной в п. 4.2 настоящего Соглашения. Описание и условия актуальных Тарифов PAYSTO опубликованы по адресу http://www.paysto.ru/terms. Стоимость подключения Тарифа списывается с баланса лицевого счета Пользователя при выборе (переходе, изменении) Тарифа, кроме случаев, когда требуется верификация владельца аккаунта согласно п. 4.2 настоящего соглашения. Стоимость ежемесячного обслуживания, определяемая действующим Тарифом, списывается с лицевого счета Пользователя по истечении периода действия Тарифа. При недостаточности средств на балансе, текущий Тариф может быть изменен на Бесплатный или аналогичный, не имеющий абонентскую плату. Отрицательный баланс пользователя в Системе не является поводом для отключения предоставления услуг Пользователю. Любая задолженность пользователя перед Системой является обязательной для погашения, без исключений. Администрация PAYSTO вправе вносить изменения в условия существующих (активных) Тарифов и создавать новые Тарифы, согласно раздела 14 настоящего соглашения. Некоторые параметры Тарифа активируются для Пользователя в течение 1 (одного) рабочего дня, после подачи заявки Пользователем и достаточности средств на лицевом счету Пользователя для подключения выбранного Тарифа.

13. Гарантии и ответственность ​

Все продукты и функции PAYSTO предоставляются на условиях «как есть», за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящими Правилами или иными официальными документами PAYSTO. Никакие положения настоящего Соглашения не предоставляют Пользователям или третьим лицам права на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков Владельца PAYSTO, если иное не установлено в настоящем Соглашении или иных документах. Владелец и Администрация PAYSTO не принимают на себя никакой ответственности за соответствие продуктов или функций целям конкретного Пользователя и как следствие не гарантирует, что сервисы и функции системы будут соответствовать персональным требованиям Пользователя, в том числе в отношении непрерывности, быстроты, надежности, корректности. Владелец и Администрация PAYSTO не гарантируют, что качество какого-либо продукта или функции будет соответствовать ожиданиям Пользователя. Сведения (информация) полученные с использованием продуктов и функций PAYSTO Пользователь использует на свой собственный страх и риск, на Пользователя возлагается ответственность за любой ущерб, который может быть нанесен его компьютеру и любым данным в результате загрузки этих сведений (информации). Пользователь несет всю полноту ответственности за собственные действия в связи с использованием продуктов и функций PAYSTO. Владелец PAYSTO предоставляет Пользователю техническую возможность использования Продуктов и Функций PAYSTO, но не участвует в формировании содержания веб-сайтов, проектов или страниц Пользователя. Владелец и Администрация PAYSTO не несут ответственность за действия или бездействие любых лиц в отношении формирования и использования веб-сайтов, проектов или страниц Пользователя. Владелец и Администрация PAYSTO не несут ответственность за любые прямые или непрямые убытки, произошедшие из-за использования либо невозможности использования продуктов и функций PAYSTO, несанкционированного доступа к Кабинету пользователя или поведение третьих лиц. Отсутствие указаний, предупреждений, уведомлений, инструкций и т.п. материалов для использования продуктов и функций PAYSTO не является основанием для возложения на Владельца PAYSTO какой-либо ответственности в силу самостоятельности использования Пользователем продуктов и функций PAYSTO. Владелец и Администрация PAYSTO оставляют за собой право по своему собственному усмотрению, а также при получении информации (сообщений, обращений) от других Пользователей, либо от третьих лиц о нарушении правил (условий) настоящего Соглашения, изменять (модерировать) или удалять любую публикуемую Пользователем информацию, нарушающую запреты, установленные настоящим Соглашением (включая личные сообщения), приостанавливать, ограничивать или прекращать(блокировать) доступ Пользователя ко всем или к любому сервису (функции) PAYSTO в любое время по любой причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового, не отвечая за любые убытки, которые может понести Пользователь в результате таких действий Администрации PAYSTO. Администрация PAYSTO закрепляет за собой право приостановить, ограничить или прекратить доступ Пользователя к любому из продуктов (функций) PAYSTO, если Администрация PAYSTO обнаружит, что, по ее мнению, Пользователь представляет угрозу для PAYSTO и/или его Клиентов, Пользователей или третьих лиц, организаций. Владелец и Администрация PAYSTO не несут ответственность за любые убытки, которые может понести Пользователь в результате таких действий или удаление информации Пользователя.

14. Изменение условий ​

Настоящее Соглашение может быть изменено Администрацией PAYSTO в одностороннем порядке без специального уведомления Пользователя. О внесении изменений в условия Соглашения размещается соответствующее уведомление на Портале поддержки пользователей PAYSTO (www.paysto.ru/terms/agreement). Администрация PAYSTO не связана каким-либо минимальным или заранее установленным сроком введения в действие изменений (дополнений) к настоящему Соглашению. Ознакомление с новой редакцией Соглашения является обязанностью Пользователя. В случае несогласия с новой редакцией Правил, Пользователь вправе расторгнуть настоящее соглашение в порядке, предусмотренном п. 3.8 настоящего Соглашения. Если после вступления в силу новой редакции настоящего Соглашения Пользователь продолжает пользоваться Продуктами и функциями PAYSTO, то считается, что Пользователь одобрил изменения условий Соглашения, согласен с ними, и они являются для Пользователя обязательными для соблюдения.

15. Заключительные положения ​