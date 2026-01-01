Функции операционной инфраструктуры Paysto ​

Фокус на эффективности и освобождении ресурсов

Paysto — это шеринговая операционная инфраструктура, предоставляющая любому бизнесу полную замену открытия дочерней компании в России. Мы берем на себя всю рутину, юридический комплаенс (54-ФЗ, 152-ФЗ) и техническую интеграцию. Вы получаете немедленный и легальный доступ к приему платежей, обработке заказов и документообороту, значительно снижая CAPEX и позволяя команде сфокусироваться на росте продаж и продукте.

Прием и обработка платежей ​

Гибкие варианты оплаты (Полный, Аванс, Постоплата) ​

Paysto предлагает гибкий подход к расчетам, поддерживая все основные схемы: полный расчет, предоплата (аванс), частичная оплата и постоплата. Это позволяет бизнесу работать по любой финансовой модели (розница, подписка, услуги, B2B) и соответствовать требованиям законодательства РФ. Подробнее о способах оплаты.

Подробнее Полный расчет (100% предоплата) ​ Наиболее распространенный вариант, при котором клиент единовременно вносит полную стоимость товара или услуги до момента его получения. Идеально подходит для розничных продаж, цифровых товаров и сервисов с немедленным доступом. Обеспечивает быстрое поступление средств и минимальные риски для продавца. Авансовая оплата (предоплата) ​ Клиент вносит определенную часть стоимости (например, 30-50%) до начала выполнения работ или поставки. Оставшаяся сумма оплачивается позже. Позволяет зафиксировать заказ и получить средства для запуска производства/закупки. Требует выдачи двух чеков согласно 54-ФЗ: на аванс и на зачет аванса. Постоплата (расчет при передаче) ​ Оплата производится после фактического предоставления услуги или получения товара клиентом (например, курьеру, при самовывозе). Paysto позволяет зафиксировать факт платежа в системе после получения подтверждения. Вариант популярен для онлайн-заказов с физической доставкой и некоторых B2B услуг. Частичная оплата (кредит/рассрочка) ​ Оплата товара или услуги разбивается на несколько платежей по графику. Это может быть как внутренняя рассрочка от продавца, так и интеграция с банковскими сервисами кредитования. Повышает конверсию и доступность дорогих товаров, распределяя финансовую нагрузку на покупателя.

Приём платежей (Карты, СБП, Банковские приложения) ​

При подключении к инфраструктуре Paysto вам становится доступен полный спектр официально разрешенных и популярных способов оплаты на российском рынке, что критически важно для максимальной конверсии и охвата клиентской базы.

Для физических лиц доступны: оплата банковскими картами (МИР, Visa, MasterCard, UnionPay, JCB), оплата через Систему быстрых платежей (СБП), банковский перевод, а также популярные банковские приложения и сервисы (СберПэй, Т-Пэй и другие, включая QR-коды).

Для юридических лиц основным способом остается оплата банковским переводом по счету, дополненная возможностью использования Системы быстрых платежей (СБП) для ускорения расчетов между компаниями.

Paysto — постоянно развивающаяся платформа. Список доступных способов оплаты непрерывно актуализируется: добавляются новые решения и оперативно отключаются недоступные или устаревшие методы.

Динамика развития платежной инфраструктуры Paysto Актуальные способы оплаты ​ Название Максимальная сумма, ₽ Год подключения Статус Банковские карты МИР 300 000 2016 Актуальный Банковские карты Visa/MasterCard 300 000 2010 ограничено SberPay (СберПэй) 300 000 2020 Актуальный Система быстрых платежей (СБП) 1 000 000 2019 Актуальный T-Pay (Тинькофф Пэй) 300 000 2022 Актуальный WebMoney 60 000 2011 ограничено ЮMoney 250 000 2020 ограничено МТС Pay 300 000 2024 Актуальный Отключенные способы оплаты ​ Название Максимальная сумма, ₽ Год подключения Год отключения ALFACLICK 15 000 2011 2015 Билайн 5 000 2014 2016 Contact-Sys 15 000 2012 2019 Euroset 15 000 2013 2018 INPLAT 15 000 2013 2016 IntellectMoney 15 000 2013 2017 Liberty Reserve 1 000 $ 2012 2013 LiqPay 15 000 2012 2015 MobiMoney 5 000 2014 2016 МТС 5 000 2014 2016 MoneyMail 15 000 2009 2011 Мегафон 5 000 2014 2016 QIWI 15 000 2011 2024 RBK Money 15 000 2009 2021 RURU 15 000 2015 2019 Svayznoy (Связной) 15 000 2013 2015 Теле2 5 000 2014 2016 Unistream 15 000 2014 2023 W1 (Единый кошелек) 15 000 2010 2018 Яндекс.Деньги 250 000 2009 2020

Мультиканальная обработка заказов и статусов ​

Инфраструктура Paysto представляет собой мультиканальную платформу для комплексной обработки заказов, обеспечивающую максимальную операционную эффективность. Заказы могут поступать тремя ключевыми путями:

Через внешние ресурсы: Используя наш API-интерфейс и функционал Личного кабинета, вы можете интегрировать и передавать запросы от ваших внешних web-ресурсов (сайтов, мобильных приложений, интернет-магазинов). Через встроенную торговую площадку: При размещении товаров на нашей внутренней площадке, заказы автоматически поступают в систему. Для удобства вы можете настроить отдельный доступ (логин/пароль) в кабинет продавца на площадке для выделенного персонала, не предоставляя им доступ в основной кабинет Paysto. Прямое создание в Личном кабинете: Возможность ручного создания сделок для индивидуальных или специфических заказов. Это включает функции "Выставление счетов", "Оплата по договору" и генерацию "Ссылок на оплату", по которым покупатель может перейти непосредственно на страницу оплаты, например, из чата или сообщения.

Для каждого запроса формируется внутренняя сущность "Заказ". Система позволяет мгновенно управлять полным циклом сделки, используя статусы: Новый, Ожидание оплаты, Оплачен, В обработке и Завершен. Каждое изменение статуса инициирует автоматическое уведомление покупателя по email и обновляет информацию в его кабинете, что критически важно для минимизации диспутов, ускорения расчетов и обеспечения точной финансовой отчетности.

Обработка претензий (Модерация диспутов) ​

Ключевой функционал для управления рисками. При создании диспута каждая претензия проходит обязательную модерацию нашей Службой Безопасности Paysto. Этот фильтр критичен для защиты финансовых потоков поставщиков и целостности платформы, предотвращая мошеннические и необоснованные запросы до открытия доступа участникам диспута.

Финансовый комплаенс и документооборот ​

Фискализация (54-ФЗ) и Zero CAPEX на ККТ ​

Соблюдение 54-ФЗ (2017) реализовано через модель "Касса Оператора". Paysto автоматически фискализирует все продажи, отправляя чеки в ФНС от своего имени. Ключевой эффект: Вам не требуется покупать ККТ/ФН. Это Zero CAPEX на оборудовании и полное снятие операционной нагрузки по 54-ФЗ.

Детализация преимуществ: Схема работы фискализации и выгоды для продавца Аспект Описание функции Paysto Преимущество для продавца Формирование чеков Инфраструктура Paysto автоматически и в режиме реального времени формирует все необходимые фискальные чеки при каждой продаже физическому лицу. Автоматизация: Устранение операционной ошибки и ручного труда. Фискальный накопитель (ФН) Фискальный накопитель (ФН) принадлежит и обслуживается Оператором инфраструктуры Paysto. Zero CAPEX: Продавцу не нужно приобретать, регистрировать и обслуживать собственную ККТ и ФН. Отправитель чека Все чеки формируются и отправляются в налоговые органы (ФНС) от имени Оператора инфраструктуры Paysto. Снижение юридического риска: Прямые обязательства по фискализации лежат на операторе. Комплаенс Постоянный мониторинг и обновление сервиса для соответствия всем текущим и будущим изменениям в 54-ФЗ. Гарантия соответствия: Обеспечение 100% регуляторного комплаенса без затрат внутренних ресурсов.

Автоматический Документооборот (Счета, Акты, Накладные) ​

Paysto берёт на себя всю рутину по юридическому и бухгалтерскому комплаенсу. Это ключевой элемент шеринговой инфраструктуры, обеспечивающий вашу защиту и прозрачность перед контролирующими органами.

Мы автоматически формируем полный комплект первичных документов на каждую сделку: счёт-на-оплату, договор, накладные (для товаров) или акты (для услуг), а также счета-фактуры (для плательщиков НДС).

Все документы доступны в электронном виде в Личном кабинете и служат надёжным подтверждением происхождения средств при банковских проверках и основой для вашего бухгалтерского учёта. Это гарантирует 100% соответствие требованиям законодательства и освобождает вашу команду от бумажной волокиты.

Дополнительно, по запросу: Вы можете заказать отправку оригиналов документов на бумажном носителе (почтой или курьерской службой) или настроить обмен документами через любую систему электронного документооборота (ЭДО).

Работа с плательщиками (B2C, B2B, B2G, Нерезиденты) ​

Paysto открывает безграничные возможности для масштабирования вашего бизнеса, предоставляя инструменты для продаж товаров и услуг любым категориям покупателей. Благодаря нашей инфраструктуре, вы можете легко работать с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими и государственными компаниями, а также с иностранными нерезидентами РФ.

Подробнее Физические лица (B2C) ​ Мы обеспечиваем простое и быстрое принятие платежей от частных лиц, используя оптимизированные страницы оплаты. Гарантируется высокий процент конверсии и легализация каждой сделки в соответствии с требованиями 54-ФЗ (онлайн-кассы) и норм защиты персональных данных. Вы концентрируетесь на продукте, мы — на бесперебойных продажах. Юридические лица и ИП (B2B) ​ Paysto автоматизирует процесс работы с корпоративными клиентами. Платформа самостоятельно формирует счета, акты и другие закрывающие бухгалтерские документы, необходимые для юридических лиц и ИП. Это значительно снижает нагрузку на ваш финансовый и операционный отделы, ускоряя цикл сделки. Государственные компании (B2G) ​ Работа с госкомпаниями требует строгого соблюдения правил и документооборота. Paysto обеспечивает полную прозрачность и соответствие всем регуляторным требованиям при проведении транзакций. Вы получаете готовое решение для легальных продаж государственному сектору с корректным оформлением всех документов. Иностранные компании и нерезиденты РФ (Международные продажи) ​ Paysto позволяет принимать платежи от нерезидентов Российской Федерации. Мы берем на себя валютный контроль и соблюдение российского законодательства о внешнеэкономической деятельности. Ваши продажи не ограничены российским рынком: вы получаете возможность безопасно и легально расширять клиентскую базу за рубежом.

Выставление счетов (Инвойсинг через ЛК) ограничено ​

Функция Инвойсинг позволяет поставщику (торговцу) быстро создавать сделки и заказы прямо в Личном кабинете. Пользователю достаточно ввести основные данные, после чего система автоматически формирует полный комплект документов по сделке и сгенерирует уникальную ссылку для оплаты, которую можно немедленно отправить покупателю, обеспечивая простоту и скорость начала расчетов.

Оплата по договору (B2B-транзакции и Закрытие сделки) ограничено ​

Функция Оплата по договору разработана для безопасного и юридически безупречного проведения крупных B2B-сделок. Интегрируя сервисы Выставления счетов и Документооборот, Paysto автоматизирует весь цикл: от подготовки и генерации договора, необходимого для юридических лиц, до контроля факта оплаты и последующего корректного закрытия сделки. Это снижает финансовые и юридические риски, гарантирует надлежащее оформление крупной транзакции и обеспечивает быстрый и точный учет доходов в соответствии с требованиями бухгалтерии.

Ссылка на оплату (Многоразовый шаблон заказа) ограничено ​

Функция позволяет пользователю быстро создать шаблон заказа с предопределенным набором товаров/услуг, стоимостью и количеством. При сохранении автоматически генерируется постоянная, не истекающая ссылка, которую можно многократно использовать в чатах, Telegram-ботах, электронных письмах или в CRM-системах. Это решение значительно упрощает продажи без интеграции API и обеспечивает мгновенный доступ покупателю к странице оплаты.

Выплаты и управление капиталом ​

Возмещение (Выплата) на счета ЮЛ/ФЛ/Самозанятых ​

Ключевая функция для перечисления выручки от Paysto на счета торговцев и поставщиков. Система обеспечивает быстрый вывод средств и предлагает гибкий выбор: от официального банковского перевода (для ЮЛ/ИП) до мгновенного зачисления на карту или через СБП (для ФЛ), удовлетворяя все бизнес-потребности. Информацию о доступных валютах для возмещения резидентам РФ вы найдете в таблице здесь, а для нерезидентов РФ — по этой ссылке.

Подробнее Юридические лица и ИП ​ Возмещение выручки перечисляется на расчетный счет организации или индивидуального предпринимателя (ИП). Эта форма гарантирует полную прозрачность и соответствие финансовому законодательству РФ. Основной способ — банковский перевод (перевод на расчетный счет), который является базой для официального бухгалтерского учета. Физические лица (Самозанятые/Агенты) ​ Обеспечивает перечисление заработанных средств напрямую физическим лицам. Это актуально для выплат самозанятым, аффилированным партнерам или по агентским договорам. Используются наиболее удобные и быстрые каналы: переводы на карты или через СБП, что минимизирует задержки. Способы выплаты ​ Банковский перевод (перевод на р/с) ​ Стандартный метод возмещения выручки. Средства отправляются на расчетный счет. Надежен для крупных сумм и необходим для официального финансового документооборота. Перевод происходит по банковскому регламенту и используется как основной канал для вывода средств ЮЛ/ИП. Перевод на Банковскую Карту ​ Позволяет торговцу получить возмещение напрямую на карту (Visa, МИР и т.д.). Характеризуется высокой скоростью (часто мгновенно) и удобством. Идеально подходит для оперативного пополнения оборотных средств и выплат физическим лицам, минуя стандартные банковские процедуры. Перевод через СБП ​ Самый быстрый способ: возмещение зачисляется мгновенно 24/7 по номеру телефона на счет в любом банке, подключенном к СБП. Снижает транзакционные издержки и полностью исключает задержки, что критически важно для срочных выплат или обеспечения высокой ликвидности торговца.

Выплата нерезидентам РФ ​

Эта функция предназначена для перечисления выручки от Paysto на счета торговцев и поставщиков, являющихся нерезидентами Российской Федерации. Мы предлагаем различные способы вывода средств, учитывая международные санкционные ограничения, особенности финансовых систем и требования валютного контроля. Информацию о доступных валютах для возмещения нерезидентам РФ вы найдете в таблице здесь.

Подробнее Юридические лица (Нерезиденты) ​ Возмещение выручки перечисляется на расчетный счет иностранной компании. Этот способ обеспечивает полную прозрачность и соответствие требованиям валютного контроля РФ и международных стандартов, включая проверку на предмет санкционных ограничений. Основной способ — банковский перевод в различных доступных валютах. Физические лица (Нерезиденты) ​ Обеспечивает перечисление заработанных средств напрямую физическим лицам-нерезидентам. Это актуально для выплат аффилированным партнерам, фрилансерам или по агентским договорам. Используются методы, доступные для международных транзакций (в том числе банковские переводы или альтернативные платежные системы, такие как USDT), с обязательным учетом всех регуляторных и санкционных требований. Способы выплаты ​ Банковский перевод (перевод на р/с) ​ Стандартный метод возмещения выручки на банковский счет в иностранном банке. Средства отправляются в выбранной валюте, доступной для переводов с учетом санкционных ограничений. Надежен для крупных сумм и необходим для официального финансового документооборота. Перевод происходит по банковским регламентам валютного контроля и комплаенса. Перевод в USDT ​ Позволяет торговцу-нерезиденту получить возмещение в криптовалюте USDT. Характеризуется высокой скоростью и удобством для тех, кто работает с цифровыми активами, предлагая альтернативный канал для выплат в условиях, когда традиционные банковские переводы могут быть затруднены или неэффективны из-за регуляторных особенностей или санкций.

Массовая выплата (Mass Payout API) ограничено ​

Функция Массовая выплата (Mass Payout) — ключевой инструмент для оптимизации финансовых операций. Она позволяет автоматически обрабатывать сотни и тысячи платежей одновременно через единый загружаемый реестр. Идеально подходит для регулярных выплат поставщикам, вознаграждений агентам и оперативных рефандов.

Для максимальной интеграции и контроля Paysto предлагает отдельный API PaymentGate, который позволяет в режиме online ставить заявки на выплату и контролировать статус их исполнения. Paysto гарантирует высокую скорость, точность, соответствие требованиям безопасности и финансового мониторинга, значительно сокращая ваши операционные расходы.

Пополнение баланса (Оптимизация закупочной деятельности) ограничено ​

Функция Пополнение баланса позволяет пользователям напрямую вносить средства на свой счет Paysto. Это критически важно для оптимизации закупочной деятельности (buy-sell-earn) и ведения бизнеса без регистрации юрлица. Пополнение обеспечивает моментальную доступность капитала для приобретения товаров, что ускоряет оборотные средства, повышает ликвидность и упрощает учет средств.

Расчет с поставщиком (Buy-sell-earn и ВЭД) ограничено ​

Функция позволяет пользователю инфраструктуры Paysto осуществлять расчеты с поставщиками товаров или услуг. Это критически важный элемент для реализации модели buy-sell-earn, поскольку обеспечивает легальную и прозрачную закупку, которая впоследствии может быть реализована с помощью соответствующих функций Paysto (Прием платежей, Перепродажа товаров). Доступны переводы банковским переводом по России и в другие страны, что обеспечивает гибкость в работе с локальными и международными контрагентами.

Внутренний перевод (Между аккаунтами/инфраструктурами) ограничено ​

Функция быстрого и безопасного перевода средств, не покидающего периметр платформы Paysto. Позволяет оперативно переводить деньги между аккаунтами торговцев внутри одной инфраструктуры или между разными инфраструктурами одного пользователя для консолидации или распределения балансов.

Подробнее Перевод между аккаунтами (внутри инфраструктуры) ​ Позволяет торговцам, использующим Paysto, мгновенно переводить средства друг другу без участия внешних банковских систем и комиссий за вывод. Используется для взаиморасчетов между партнерами или поставщиками, работающими на платформе. Значительно ускоряет B2B-операции. Перевод между инфраструктурами (между аккаунтами одного пользователя) ​ Функция для владельцев нескольких бизнесов или проектов, объединенных под одним основным аккаунтом Paysto. Позволяет перераспределять финансовые потоки между разными балансами, например, для пополнения счета одного проекта за счет прибыли другого. Обеспечивает централизованное управление финансами.

Индивидуальная инфраструктура и комплаенс ​

Национальный домен (152-ФЗ) и Локализация данных ​

Независимо от выбранной инфраструктуры, торговая часть Paysto в России размещается на национальном домене, а серверы расположены на территории РФ. Это критически важно для соблюдения требований Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в части локализации баз данных.

Ключевые преимущества домена инфраструктуры для вашего бизнеса:

Высокое доверие: Повышает лояльность российских потребителей, которые больше доверяют локальным доменам (.RU / .РФ). SEO-оптимизация: Улучшает ранжирование в российских поисковых системах при продвижении на местном рынке. Юридический комплаенс: Гарантирует соблюдение требований законодательства РФ о защите персональных данных, минимизируя юридические риски и штрафов.

Ключевое преимущество Для Индивидуальной инфраструктуры предоставляется максимальная гибкость: возможность использовать любой домен по вашему выбору (или поддомен вашего бизнеса) и размещение сервера в выбранном вами дата-центре на территории РФ.

Фронтенд (Витрина, Шоу-рум) и Мгновенный старт продаж ​

Инфраструктура Paysto предоставляет готовые инструменты продаж и витрину, которые позволяют поставщику начать торговлю без необходимости интеграции с внешними web-ресурсами (ПО интернет-магазина, скрипты и т.п.). Эти решения также обеспечивают требуемое законом локальное присутствие торговой части на национальном домене.

Итоговый вывод: Фронтенд-инструменты Paysto гарантируют, что клиент может начать принимать платежи и осуществлять продажи немедленно, даже при отсутствии собственной полноценной торговой инфраструктуры.

Детализация конфигураций и комплаенса Защита данных ​ Все серверы, на которых размещаются фронтенд-решения Paysto, находятся на территории Российской Федерации. Это обеспечивает строгое соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении локализации и обработки данных. Дополнительные инструменты ​ Для единичных B2B/B2C сделок, когда полноценный шоурум не требуется, имеются функции: Выставление счетов

Оплата по договору Оба инструмента доступны непосредственно в Личном кабинете.

Платежные шлюзы (Гибкость, Trust Score и Индивидуальные лимиты) ​

Paysto обладает самой широкой базой интеграций ко всем российским финансовым сервисам. Этот уникальный ресурс позволяет нам предложить безграничную гибкость.

Для стандартных конфигураций шлюзы уже активны (Zero OPEX/CAPEX на подключение). Для Индивидуальной Инфраструктуры мы готовы подключиться к любому банку или провайдеру, включая вашего эксклюзивного партнера.

Специфика конфигураций:

Открытая: Используются общие шлюзы для всех.

Используются общие шлюзы для всех. Закрытая/Индивидуальная: Подключаются выделенные шлюзы для основного пользователя. Это обеспечивает чистую историю транзакций (высокий Trust Score), снижение отказов и возможность получения индивидуальных лимитов.

Это дает Paysto уникальную возможность и гибкость:

Конфигурация Статус интеграции Преимущество для клиента Открытая/Закрытая Инфраструктура Платежные шлюзы уже настроены и включены в "боевой" режим. Вы не тратите время на комплаенс, подключение, настройку и тестирование. Мгновенный запуск. Индивидуальная Инфраструктура При необходимости платформа готова подключиться к любому провайдеру (банку или платежной системе) по требованию клиента. Максимальная кастомизация и возможность использования существующих или эксклюзивных банковских договоров.

Итоговый вывод: Обширная интеграционная база Paysto обеспечивает мгновенный запуск платежного процессинга (для стандартных решений) и безграничную гибкость при построении индивидуальной конфигурации.

Список интегрированных платежных провайдеров Название провайдера Тип Статус интеграции БИН Банк Эквайринг Недоступный (Присоединен к ФК Открытие/Ликвидация) Webmoney Платёжный шлюз Недоступный (Рублевые операции прекращены) Единая Касса Платёжный шлюз Актуальный IntellectMoney Платёжный шлюз Актуальный Moneta.ru Платёжный шлюз Актуальный МосКомБанк Эквайринг Недоступный (Неактивен как агрегатор) МКБ (банк) Эквайринг Актуальный PayKeeper Платёжный шлюз Актуальный PayOnline Платёжный шлюз / Эквайринг Актуальный PaySelection Платёжный шлюз Актуальный Payture Платёжный шлюз Актуальный QIWI Платёжный шлюз Недоступный (Ликвидация) RBK.Money Платёжный шлюз Недоступный (Устаревший) РФИ Банк Платёжный шлюз / Эквайринг Недоступный (Неактивен/Ликвидация) СБ Банк Эквайринг Недоступный (Отозвана лицензия) SberGate (Сбербанк) Платёжный шлюз Актуальный ChronoPay Платёжный шлюз Недоступный (Устаревший) ТвоиПлатежи (PayU) Платёжный шлюз Актуальный UCS Платёжный шлюз / Эквайринг Недоступный (РНКО аннулирована) Uniteller Платёжный шлюз / Эквайринг Актуальный Яндекс.Деньги Платёжный шлюз Недоступный (Преобразован в ЮKassa) ЮKassa (ЮМани) Платёжный шлюз Актуальный

Выделенный сервер (Максимальная безопасность и контроль) ограничено ​

Размещение фронтенда и платежных шлюзов на Выделенном сервере (доступно только для Индивидуальной инфраструктуры) дает следующие ключевые преимущества:

Максимальная производительность и стабильность: Все ресурсы сервера (процессор, память) используются исключительно для вашего проекта, исключая влияние других клиентов. Повышенная безопасность и комплаенс: Сервер имеет индивидуальные настройки защиты, что критически важно для соблюдения специфических корпоративных стандартов и регуляторных требований. Гибкость настройки: Возможность установки любого ПО и тонкая кастомизация системного окружения под уникальные требования. Полный контроль данных: Улучшенное управление локализацией данных и доступом, что поддерживает строгий комплаенс с ФЗ-152.

Выделенный счет (Изоляция оборота и Высокий Trust Score) ограничено ​

Выделенный банковский счет является ключевой частью закрытой инфраструктуры Paysto. Все средства от продажи товаров и услуг поступают на полностью изолированный счет, на котором отсутствуют какие-либо другие поступления или расходные операции.

Преимущества выделенного банковского счета: