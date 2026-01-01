Комплексное управление e-commerce
Фокус на полный цикл e-commerce: от запуска магазина до финансового контроля.
Paysto предлагает интегрированный набор инструментов для достижения максимальной операционной эффективности, комплаенса и безопасности. Сюда входят адаптированные Личные кабинеты для Поставщиков и Покупателей, готовые торговые площадки ("под ключ" и Шоу-рум), а также высококонверсионные платежные страницы, обеспечивающие прозрачность и полный контроль каждой транзакции. Все кабинеты адаптированы для любых устройств и надежно защищены.
Кабинет поставщика
Кабинет является центром управления доходами и ликвидностью. Он предоставляет круглосуточный удаленный доступ к исчерпывающей финансовой информации: детали транзакций, движение денежных средств и необходимая бухгалтерская документация. Функционал: управление реквизитами для оперативного возмещения средств, создание сделок, создание платежных ссылок для мгновенных продаж, настройка внешних ресурсов, запросы на выплаты, добавление персонала. Участие в диспутах позволяет минимизировать финансовые риски и контролировать поток наличности.
Кабинет покупателя
Кабинет обеспечивает покупателю полный контроль над транзакциями, снижая риски и повышая доверие к продавцу.
Основные функции Кабинета:
- Доступ 24/7: Круглосуточный доступ к истории покупок.
- Управление данными: Корректировка реквизитов для точного оформления документов по сделке.
- Решение споров: Ключевой функционал — подача претензий и участие в диспутах.
Преимущества и расширенный функционал
- Автоматический доступ и безопасность платежа: Кабинет создается прозрачно после первой оплаты, используя email магазина. Это гарантирует, что платеж не потеряется, и предотвращает недовольство, которое может привести к чарджбэкам.
- Облачный архив документов: Индивидуальный доступ и облачное решение обеспечивают бессрочное хранение и доступ к чекам, счетам и актам в любое время, из любой точки мира, даже спустя много лет.
- Конфиденциальное разрешение споров: Возможность решать любые спорные вопросы по заказу через создание претензии внутри системы Paysto, что обеспечивает внутреннее урегулирование на ранней стадии и гарантирует конфиденциальность.
- Аутсорсинг поддержки: Покупатель получает прямой доступ к финансовой службе Paysto, которая выступает в роли персонализированного сервиса для решения всех вопросов, связанных с оплатой и документацией.
Ценность для продавца: Такой централизованный подход критически важен для поддержания комплаенса и полного соблюдения законодательства о защите прав потребителей, минимизируя финансовые риски продавца.
Страницы оплаты
Страницы оплаты, оптимизированные для максимальной конверсии.
Страницы оплаты спроектированы для максимальной конверсии: они содержат только критическую информацию о заказе и способах оплаты. Минимализм и полное отсутствие рекламы исключает отвлекающие факторы. Это прямо влияет на скорость завершения транзакций, снижает отказы и, следовательно, оптимизирует и увеличивает выручку платформы.
Адаптация под категории плательщиков
Страницы оплаты автоматически адаптируются под разные категории плательщиков, учитывая специфику их потребностей и сложности, с которыми они сталкиваются.
|Категория
|Основная сложность
|Решение Paysto
|Физические лица (B2C)
|Высокая инерция и отвлечение при вводе данных.
|Приоритет быстрых и привычных методов оплаты (карты, СБП), минимальное количество обязательных полей.
|Юридические лица и ИП (B2B)
|Комплаенс и правильное оформление бухгалтерских документов.
|Корректный ввод реквизитов, автоматическая генерация счетов и предоставление данных для фискализации.
|Международные плательщики
|Доверие, конвертация и безопасность трансграничных операций.
|Поддержка глобальных платежных систем, отображение цен в национальных валютах (DCC), соответствие стандартам PCI DSS.
Результат: Благодаря сегментации и адаптации, Paysto минимизирует трение на последнем этапе оформления заказа, обеспечивая гладкий опыт для каждого клиента.
Интернет-магазин
Развертывание индивидуальной торговой площадки "под ключ".
Данное решение предлагается в рамках индивидуальной инфраструктуры Paysto и предназначено для быстрого запуска полноценного интернет-магазина, полностью готового к работе и соответствующего российским регуляторным нормам. Мы берем на себя всю техническую и юридическую подготовку, чтобы вы могли сосредоточиться на продажах.
Ключевые особенности и настройка "под ключ"
- Базис: Установка и тонкая настройка на базе проверенных e-commerce платформ: CMS WordPress (с WooCommerce) или OpenCart.
- Локализация: Размещение на национальном домене (.ru), что повышает доверие покупателей и обеспечивает комплаенс.
- Хостинг и Связь: Предоставление места на общем или изолированном сервере с выделенным IP-адресом, а также подключение почтового сервера и сервера уведомлений для автоматизации коммуникаций.
- Юридическое сопровождение: Адаптация и размещение необходимых юридических текстов и политик для сайта.
- Платежная Интеграция: Подключение и настройка платежного шлюза, включая прохождение всех комплаенс-процедур в банке-партнере и финальное программное тестирование.
- Гарантия запуска: Полная настройка и тестирование механизмов обработки заказов и приема платежей для обеспечения бесперебойного старта.
Преимущество: Вы получаете готовый, протестированный, юридически адаптированный и финансово интегрированный интернет-магазин с минимальным участием в техническом процессе.
Шоу-рум
Локальная витрина для ваших товаров, услуг и быстрого старта продаж.
Предоставление шоу-рума позволяет начать продажи немедленно, даже при отсутствии собственного интернет-магазина. Витрина поддерживает продажу физических и цифровых товаров, а также услуг.
Технологическая база и преимущества
Торговая площадка построена на базе популярной CMS OpenCart. Это решение обеспечивает стабильность, высокую функциональность и возможность масштабирования. Преимущества использования OpenCart включают:
- Гибкость: Широкие возможности для настройки внешнего вида и функционала.
- Надежность: Проверенная временем платформа для электронной коммерции.
- Экосистема: Доступ к богатому набору модулей и интеграций, разработанных сообществом.
Функционал размещения товаров
Шоу-рум предоставляет полный набор необходимых функций для размещения информации о товаре: подробное описание (текст), изображения и видео-контент. Поддерживается опциональное разделение по вариантам (размерам, цветам и т.п.), а также поддержка артикулов (SKU), в том числе из разных систем учета.
Управление заказами
Встроенные инструменты позволяют эффективно управлять статусами заказов и взаимодействовать с покупателями (обратная связь, уведомления).
Безопасность и делегирование
Поскольку Витрина является изолированным компонентом, отделенным от основного Кабинета Поставщика, вы можете делегировать полномочия по управлению шоу-румом своим сотрудникам, не предоставляя им доступ к основному финансовому аккаунту Paysto.
Легализация и доверие
Витрина размещена на национальном домене, обеспечивая не только легальное присутствие торговой части в России, но и высокий уровень доверия покупателей. Это ключевой инструмент для быстрого старта и выполнения требований локализации.