Комплексное управление e-commerce ​

Фокус на полный цикл e-commerce: от запуска магазина до финансового контроля.

Paysto предлагает интегрированный набор инструментов для достижения максимальной операционной эффективности, комплаенса и безопасности. Сюда входят адаптированные Личные кабинеты для Поставщиков и Покупателей, готовые торговые площадки ("под ключ" и Шоу-рум), а также высококонверсионные платежные страницы, обеспечивающие прозрачность и полный контроль каждой транзакции. Все кабинеты адаптированы для любых устройств и надежно защищены.

Кабинет поставщика ​

Кабинет является центром управления доходами и ликвидностью. Он предоставляет круглосуточный удаленный доступ к исчерпывающей финансовой информации: детали транзакций, движение денежных средств и необходимая бухгалтерская документация. Функционал: управление реквизитами для оперативного возмещения средств, создание сделок, создание платежных ссылок для мгновенных продаж, настройка внешних ресурсов, запросы на выплаты, добавление персонала. Участие в диспутах позволяет минимизировать финансовые риски и контролировать поток наличности.

Кабинет покупателя ​

Кабинет обеспечивает покупателю полный контроль над транзакциями, снижая риски и повышая доверие к продавцу.

Основные функции Кабинета:

Доступ 24/7: Круглосуточный доступ к истории покупок.

Круглосуточный доступ к истории покупок. Управление данными: Корректировка реквизитов для точного оформления документов по сделке.

Корректировка реквизитов для точного оформления документов по сделке. Решение споров: Ключевой функционал — подача претензий и участие в диспутах.

Преимущества и расширенный функционал Автоматический доступ и безопасность платежа: Кабинет создается прозрачно после первой оплаты, используя email магазина. Это гарантирует, что платеж не потеряется, и предотвращает недовольство , которое может привести к чарджбэкам.

Кабинет создается после первой оплаты, используя email магазина. Это гарантирует, что платеж не потеряется, и , которое может привести к чарджбэкам. Облачный архив документов: Индивидуальный доступ и облачное решение обеспечивают бессрочное хранение и доступ к чекам, счетам и актам в любое время, из любой точки мира, даже спустя много лет.

Индивидуальный доступ и облачное решение обеспечивают и доступ к чекам, счетам и актам в любое время, из любой точки мира, даже спустя много лет. Конфиденциальное разрешение споров: Возможность решать любые спорные вопросы по заказу через создание претензии внутри системы Paysto, что обеспечивает внутреннее урегулирование на ранней стадии и гарантирует конфиденциальность.

Возможность решать любые спорные вопросы по заказу через создание претензии внутри системы Paysto, что на ранней стадии и гарантирует конфиденциальность. Аутсорсинг поддержки: Покупатель получает прямой доступ к финансовой службе Paysto, которая выступает в роли персонализированного сервиса для решения всех вопросов, связанных с оплатой и документацией. Ценность для продавца: Такой централизованный подход критически важен для поддержания комплаенса и полного соблюдения законодательства о защите прав потребителей, минимизируя финансовые риски продавца.

Страницы оплаты ​

Страницы оплаты, оптимизированные для максимальной конверсии.

Страницы оплаты спроектированы для максимальной конверсии: они содержат только критическую информацию о заказе и способах оплаты. Минимализм и полное отсутствие рекламы исключает отвлекающие факторы. Это прямо влияет на скорость завершения транзакций, снижает отказы и, следовательно, оптимизирует и увеличивает выручку платформы.

Адаптация под категории плательщиков Страницы оплаты автоматически адаптируются под разные категории плательщиков, учитывая специфику их потребностей и сложности, с которыми они сталкиваются. Категория Основная сложность Решение Paysto Физические лица (B2C) Высокая инерция и отвлечение при вводе данных. Приоритет быстрых и привычных методов оплаты (карты, СБП), минимальное количество обязательных полей. Юридические лица и ИП (B2B) Комплаенс и правильное оформление бухгалтерских документов. Корректный ввод реквизитов, автоматическая генерация счетов и предоставление данных для фискализации. Международные плательщики Доверие, конвертация и безопасность трансграничных операций. Поддержка глобальных платежных систем, отображение цен в национальных валютах (DCC), соответствие стандартам PCI DSS. Результат: Благодаря сегментации и адаптации, Paysto минимизирует трение на последнем этапе оформления заказа, обеспечивая гладкий опыт для каждого клиента.

Развертывание индивидуальной торговой площадки "под ключ".

Данное решение предлагается в рамках индивидуальной инфраструктуры Paysto и предназначено для быстрого запуска полноценного интернет-магазина, полностью готового к работе и соответствующего российским регуляторным нормам. Мы берем на себя всю техническую и юридическую подготовку, чтобы вы могли сосредоточиться на продажах.

Ключевые особенности и настройка "под ключ" Базис: Установка и тонкая настройка на базе проверенных e-commerce платформ: CMS WordPress (с WooCommerce) или OpenCart .

Установка и тонкая настройка на базе проверенных e-commerce платформ: или . Локализация: Размещение на национальном домене (.ru) , что повышает доверие покупателей и обеспечивает комплаенс.

Размещение на , что повышает доверие покупателей и обеспечивает комплаенс. Хостинг и Связь: Предоставление места на общем или изолированном сервере с выделенным IP-адресом, а также подключение почтового сервера и сервера уведомлений для автоматизации коммуникаций.

Предоставление места на с выделенным IP-адресом, а также подключение и для автоматизации коммуникаций. Юридическое сопровождение: Адаптация и размещение необходимых юридических текстов и политик для сайта.

Адаптация и размещение необходимых юридических текстов и политик для сайта. Платежная Интеграция: Подключение и настройка платежного шлюза , включая прохождение всех комплаенс-процедур в банке-партнере и финальное программное тестирование.

Подключение и настройка , включая прохождение всех в банке-партнере и финальное программное тестирование. Гарантия запуска: Полная настройка и тестирование механизмов обработки заказов и приема платежей для обеспечения бесперебойного старта.

Преимущество: Вы получаете готовый, протестированный, юридически адаптированный и финансово интегрированный интернет-магазин с минимальным участием в техническом процессе.

Локальная витрина для ваших товаров, услуг и быстрого старта продаж.

Предоставление шоу-рума позволяет начать продажи немедленно, даже при отсутствии собственного интернет-магазина. Витрина поддерживает продажу физических и цифровых товаров, а также услуг.