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Комплексное управление e-commerce

Фокус на полный цикл e-commerce: от запуска магазина до финансового контроля.

Paysto предлагает интегрированный набор инструментов для достижения максимальной операционной эффективности, комплаенса и безопасности. Сюда входят адаптированные Личные кабинеты для Поставщиков и Покупателей, готовые торговые площадки ("под ключ" и Шоу-рум), а также высококонверсионные платежные страницы, обеспечивающие прозрачность и полный контроль каждой транзакции. Все кабинеты адаптированы для любых устройств и надежно защищены.

Кабинет поставщика

Круглосуточный контроль доходов, выплат и финансовой документации.

Кабинет покупателя

Контроль покупок, оформление документов и подача претензий.

Страницы оплаты

Оптимизация конверсии и увеличение выручки.

Интернет-магазин

Быстрый запуск индивидуального e-commerce проекта 'под ключ'.

Шоу-рум

Локальная витрина для ваших товаров и услуг.

Кабинет поставщика

Кабинет является центром управления доходами и ликвидностью. Он предоставляет круглосуточный удаленный доступ к исчерпывающей финансовой информации: детали транзакций, движение денежных средств и необходимая бухгалтерская документация. Функционал: управление реквизитами для оперативного возмещения средств, создание сделок, создание платежных ссылок для мгновенных продаж, настройка внешних ресурсов, запросы на выплаты, добавление персонала. Участие в диспутах позволяет минимизировать финансовые риски и контролировать поток наличности.

Кабинет покупателя

Кабинет обеспечивает покупателю полный контроль над транзакциями, снижая риски и повышая доверие к продавцу.

Основные функции Кабинета:

  • Доступ 24/7: Круглосуточный доступ к истории покупок.
  • Управление данными: Корректировка реквизитов для точного оформления документов по сделке.
  • Решение споров: Ключевой функционал — подача претензий и участие в диспутах.
Преимущества и расширенный функционал
  • Автоматический доступ и безопасность платежа: Кабинет создается прозрачно после первой оплаты, используя email магазина. Это гарантирует, что платеж не потеряется, и предотвращает недовольство, которое может привести к чарджбэкам.
  • Облачный архив документов: Индивидуальный доступ и облачное решение обеспечивают бессрочное хранение и доступ к чекам, счетам и актам в любое время, из любой точки мира, даже спустя много лет.
  • Конфиденциальное разрешение споров: Возможность решать любые спорные вопросы по заказу через создание претензии внутри системы Paysto, что обеспечивает внутреннее урегулирование на ранней стадии и гарантирует конфиденциальность.
  • Аутсорсинг поддержки: Покупатель получает прямой доступ к финансовой службе Paysto, которая выступает в роли персонализированного сервиса для решения всех вопросов, связанных с оплатой и документацией.

Ценность для продавца: Такой централизованный подход критически важен для поддержания комплаенса и полного соблюдения законодательства о защите прав потребителей, минимизируя финансовые риски продавца.

Страницы оплаты

Страницы оплаты, оптимизированные для максимальной конверсии.

Страницы оплаты спроектированы для максимальной конверсии: они содержат только критическую информацию о заказе и способах оплаты. Минимализм и полное отсутствие рекламы исключает отвлекающие факторы. Это прямо влияет на скорость завершения транзакций, снижает отказы и, следовательно, оптимизирует и увеличивает выручку платформы.

Адаптация под категории плательщиков

Страницы оплаты автоматически адаптируются под разные категории плательщиков, учитывая специфику их потребностей и сложности, с которыми они сталкиваются.

КатегорияОсновная сложностьРешение Paysto
Физические лица (B2C)Высокая инерция и отвлечение при вводе данных.Приоритет быстрых и привычных методов оплаты (карты, СБП), минимальное количество обязательных полей.
Юридические лица и ИП (B2B)Комплаенс и правильное оформление бухгалтерских документов.Корректный ввод реквизитов, автоматическая генерация счетов и предоставление данных для фискализации.
Международные плательщикиДоверие, конвертация и безопасность трансграничных операций.Поддержка глобальных платежных систем, отображение цен в национальных валютах (DCC), соответствие стандартам PCI DSS.

Результат: Благодаря сегментации и адаптации, Paysto минимизирует трение на последнем этапе оформления заказа, обеспечивая гладкий опыт для каждого клиента.

Интернет-магазин

Развертывание индивидуальной торговой площадки "под ключ".

Данное решение предлагается в рамках индивидуальной инфраструктуры Paysto и предназначено для быстрого запуска полноценного интернет-магазина, полностью готового к работе и соответствующего российским регуляторным нормам. Мы берем на себя всю техническую и юридическую подготовку, чтобы вы могли сосредоточиться на продажах.

Ключевые особенности и настройка "под ключ"
  • Базис: Установка и тонкая настройка на базе проверенных e-commerce платформ: CMS WordPress (с WooCommerce) или OpenCart.
  • Локализация: Размещение на национальном домене (.ru), что повышает доверие покупателей и обеспечивает комплаенс.
  • Хостинг и Связь: Предоставление места на общем или изолированном сервере с выделенным IP-адресом, а также подключение почтового сервера и сервера уведомлений для автоматизации коммуникаций.
  • Юридическое сопровождение: Адаптация и размещение необходимых юридических текстов и политик для сайта.
  • Платежная Интеграция: Подключение и настройка платежного шлюза, включая прохождение всех комплаенс-процедур в банке-партнере и финальное программное тестирование.
  • Гарантия запуска: Полная настройка и тестирование механизмов обработки заказов и приема платежей для обеспечения бесперебойного старта.

Преимущество: Вы получаете готовый, протестированный, юридически адаптированный и финансово интегрированный интернет-магазин с минимальным участием в техническом процессе.

Шоу-рум

Локальная витрина для ваших товаров, услуг и быстрого старта продаж.

Предоставление шоу-рума позволяет начать продажи немедленно, даже при отсутствии собственного интернет-магазина. Витрина поддерживает продажу физических и цифровых товаров, а также услуг.

Технологическая база и преимущества

Торговая площадка построена на базе популярной CMS OpenCart. Это решение обеспечивает стабильность, высокую функциональность и возможность масштабирования. Преимущества использования OpenCart включают:

  • Гибкость: Широкие возможности для настройки внешнего вида и функционала.
  • Надежность: Проверенная временем платформа для электронной коммерции.
  • Экосистема: Доступ к богатому набору модулей и интеграций, разработанных сообществом.

Функционал размещения товаров

Шоу-рум предоставляет полный набор необходимых функций для размещения информации о товаре: подробное описание (текст), изображения и видео-контент. Поддерживается опциональное разделение по вариантам (размерам, цветам и т.п.), а также поддержка артикулов (SKU), в том числе из разных систем учета.

Управление заказами

Встроенные инструменты позволяют эффективно управлять статусами заказов и взаимодействовать с покупателями (обратная связь, уведомления).

Безопасность и делегирование

Поскольку Витрина является изолированным компонентом, отделенным от основного Кабинета Поставщика, вы можете делегировать полномочия по управлению шоу-румом своим сотрудникам, не предоставляя им доступ к основному финансовому аккаунту Paysto.

Легализация и доверие

Витрина размещена на национальном домене, обеспечивая не только легальное присутствие торговой части в России, но и высокий уровень доверия покупателей. Это ключевой инструмент для быстрого старта и выполнения требований локализации.