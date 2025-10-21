Блог
🇸🇬 Децентрализация на глобальном уровне: Как мы представили SDTI24 на Singapore FinTech Festival 2024
🚀 Выход на новый горизонт: Paysto на Africa Tech Festival 2023 в Кейптауне
🚀 Выход на Ближний Восток: Paysto и OMSI20 на Seamless Middle East 2022
🚀 Money 20/20 USA 2021: Paysto и DIGILIFE презентуют OMSI20
🛡️ MPE 2020: SCA, Кибербезопасность и Грядущая Цифровая Революция
📈 MPE 2019: Оптимизация конверсии, APM и трансграничные платежи
🇪🇺 Paysto на MPE 2018: Начало эры PSD2 и Открытого банкинга
👤 VI Форум eCom21: Человек в фокусе — Homo Digitalis и персонализация от Paysto
🇪🇺 Клубный семинар Advapay: Paysto и создание платежных учреждений в Европе
🔑 V Форум eCom21: Paysto на переднем крае блокчейна и кибербезопасности
🌐 E-Com21: Рига как центр е-коммерции – Paysto расширяет присутствие
🚀 eCom21: Paysto в Риге на заре европейской электронной коммерции
📢 Paysto: рождение облачных платежей. История ISCI7 и наш первый сервис