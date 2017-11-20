VI Форум eCom21: Человек в фокусе — Homo Digitalis и персонализация от Paysto

Дата публикации: 20 ноября 2017 г.

16–17 ноября 2017 года в Риге прошел VI Международный форум eCom21, собравший порядка 600 участников со всего мира. Центральная тема форума, сформулированная как «E-Commerce HD²: Homo Digitalis in High Definition», стала отражением главного тренда: электронная коммерция должна быть максимально ориентирована на человека цифровой эпохи.

Руководство Paysto приняло активное участие в дискуссиях, фокусируясь на том, как новые технологии персонализации и растущие требования регуляторов влияют на трансграничные платежи.

🔬 Персонализация и Machine Learning ​

Ключевой вывод конференции: для успеха в онлайн-ритейле больше недостаточно общих маркетинговых стратегий. Необходимо видеть клиента в «высоком разрешении» (High Definition).

Human-Based E-commerce: Мы обсуждали, как использование Big Data (Data Insight) и систем персонализации (Retail Rocket) позволяет не просто продавать, но и предугадывать потребности клиента.

Мы обсуждали, как использование (Data Insight) и систем персонализации (Retail Rocket) позволяет не просто продавать, но и потребности клиента. Внедрение в Paysto: Эти идеи напрямую влияют на развитие нашего платежного шлюза. Мы применяем элементы Machine Learning для того, чтобы не только точнее анализировать транзакционные риски (защита от фрода), но и предлагать мерчантам более персонализированные и релевантные методы оплаты для их конечных клиентов.

⚖️ Новое европейское регулирование: AMLD5 и комплаенс ​

Одной из наиболее важных для Paysto секций стало обсуждение изменений в международном законодательстве. Европейский Союз активно ужесточает требования к борьбе с отмыванием денег, что отражено в директивах AMLD4 и готовящейся к внедрению AMLD5.

Важность комплаенса: Участники, включая экспертов из Accuity, подчеркивали, что соответствие этим регулятивным актам становится критически важным для всех, кто работает с европейскими финансами. Paysto, как оператор, связывающий рынки, ужесточает внутренние процедуры KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering), чтобы гарантировать нашим клиентам полное юридическое соответствие европейским стандартам и бесперебойную работу.

🚀 Трансграничная торговля: M2C и новые модели ​

На форуме обсуждались новые модели, такие как M2C (Manufacturer-to-Consumer), которые предполагают устранение посредников и рост прямой посылочной торговли (по данным Alibaba Group и других спикеров).

Paysto видит в этом подтверждение своей стратегии:

Мы предоставляем гибкий и масштабируемый сервис, который необходим производителям и ритейлерам, выходящим напрямую на международные рынки.

Наша экспертиза в сложном, регулируемом трансграничном процессинге является основой для поддержки этих новых, стремительно растущих бизнес-моделей.

VI Форум eCom21 подтвердил, что будущее электронной коммерции лежит на стыке технологий (AI, блокчейн), строгого регулирования и клиентоориентированности. Paysto продолжает интегрировать эти три элемента, чтобы обеспечить нашим клиентам конкурентное преимущество.