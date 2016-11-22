V Форум eCom21: Paysto на переднем крае блокчейна и кибербезопасности

Дата публикации: 22 ноября 2016 г.

17–18 ноября 2016 года в Риге состоялся юбилейный V Международный форум по электронной коммерции «eCom21». Этот год ознаменовался рекордным интересом: более 600 участников из 40 стран собрались, чтобы обсудить не просто развитие е-коммерции, а ее технологическую революцию.

Руководство Paysto, будучи постоянным участником, сосредоточилось на двух наиболее значимых и прорывных темах форума: будущее криптовалют и блокчейна и обеспечение кибернетической безопасности в эпоху Big Data.

⛓️ Блокчейн и криптовалюты: Новая финансовая реальность ​

В 2016 году тема криптовалют перестала быть нишевой и вышла на передний план. Участие таких экспертов, как Джон Матонис (Bitcoin Foundation), и представителей крупных финтех-компаний, обсуждающих инструменты BitPay, подтвердило: децентрализованные финансы — это не просто тренд, а новая инфраструктурная реальность.

Для Paysto это стало ключевой точкой анализа. Мы активно изучали:

Регулирование и комплаенс: Как технология Blockchain трансформирует юридические и регуляторные подходы к денежным переводам и хранению данных (вопросы, поднятые в сессии «Мировые налоговые режимы»). Перспективы внедрения: Возможности интеграции криптовалют в существующие платежные шлюзы для обеспечения мгновенных и низкозатратных трансграничных переводов, что является прямым преимуществом для наших клиентов, ведущих международный бизнес.

🛡️ Кибербезопасность и Big Data: Защита бизнеса и данных ​

По мере того как объем онлайн-торговли растет, усиливается и внимание к безопасности. Сессия, посвященная кибербезопасности, с участием специалистов из Group-IB и Web Shield Limited, подчеркнула необходимость использования превентивных мер.

В этом контексте Paysto уделило особое внимание:

Защите от мошенничества (Fraud Prevention): Обмен опытом по борьбе с новыми видами киберугроз, что позволяет нам постоянно обновлять и совершенствовать наши внутренние системы мониторинга.

Обмен опытом по борьбе с новыми видами киберугроз, что позволяет нам постоянно обновлять и совершенствовать наши внутренние системы мониторинга. Экономика данных: Обсуждение того, как Big Data используется для персонализации (Retail Rocket) и одновременно для улучшения скоринга и снижения рисков. Мы интегрируем эти знания, чтобы не только защитить, но и повысить конверсию для наших мерчантов.

🤝 Восток встречается с Западом: Трансграничный фокус ​

На сессии «Восток встречается с Западом» (с участием PayPal RU и других крупных игроков) вновь была подчеркнута роль Paysto как связующего звена. Наша основная задача остается неизменной: предоставлять надежные и высокотехнологичные решения, которые позволяют бизнесу из СНГ без барьеров работать на рынках ЕС и Северной Америки. В 2016 году эти решения дополняются инструментами, обеспечивающими работу с новыми децентрализованными валютами.

Paysto продолжает развивать свои технологические и регуляторные компетенции, чтобы оставаться надежным партнером для вашего бизнеса в быстро меняющемся мире e-commerce.