eCom21: Paysto в Риге на заре европейской электронной коммерции

Дата публикации: 22 ноября 2012 г.

На прошлой неделе, 14–15 ноября 2012 года, руководство Paysto посетило Ригу, чтобы принять участие в знаковой Международной конференции «eCom21». Этот форум, проведенный под патронажем латвийского банка Rietumu и при поддержке Группы QIWI, стал одной из первых крупных площадок, объединившей профессионалов электронной коммерции из стран ЕС и СНГ.

Для Paysto участие в этой конференции стало стратегически важным шагом, подтверждающим наше стремление к расширению партнерских отношений и продвижению наших услуг на ключевых рынках Балтии и Восточной Европы.

🌐 Наш фокус: Соединяя Восток и Запад ​

Основная тема «eCom21» — внедрение европейских стандартов и лучших практик для повышения рентабельности онлайн-бизнеса — идеально совпала с миссией Paysto. Мы стремились предоставить предпринимателям из Восточной Европы надежный, легальный и эффективный "мост" для ведения бизнеса с европейскими партнерами.

Ключевой акцент, сделанный Paysto на форуме: Представление нашей услуги по предоставлению европейского Merchant Account. Это решение жизненно необходимо для клиентов из Восточной Европы, желающих оперировать на рынке ЕС, обеспечивая прозрачность и соответствие законодательству.

🤝 Новые горизонты партнерства ​

Конференция собрала впечатляющий состав участников, включая представителей крупнейших платежных систем, процессинговых компаний и финансовых институтов:

Руководство Visa и MasterCard

и Международный лидер рынка моментальных платежей QIWI

Российская процессинговая компания PayOnline

Представители европейских регуляторов и аудиторы.

Для нашей команды это была уникальная возможность провести прямые переговоры. Мы установили первые стратегические контакты с латвийскими финансовыми институтами и европейскими платежными гигантами. Эти новые связи являются основой для:

Повышения надежности и легальности нашего платежного сервиса. Оптимизации транзакционных издержек для наших клиентов. Заключения соглашений о прямом сотрудничестве, что позволяет Paysto расширять спектр предлагаемых валют и методов оплаты, критически важных для трансграничной торговли.

📈 Перспективы для бизнеса в Балтии ​

Мы уверены: благодаря успешному участию в «eCom21», Paysto существенно укрепит свои позиции в странах Балтии. Рига, уже зарекомендовавшая себя как региональный финансовый центр, отныне становится и центром электронной коммерции. Мы готовы поддержать это развитие, предложив местным и международным компаниям передовые платежные технологии, которые соответствуют самым строгим европейским требованиям безопасности и комплаенса.

Paysto остается вашим надежным партнером на пути к эффективному онлайн-бизнесу без границ!