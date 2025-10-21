Paysto 3.0: обновление инфраструктуры для российского финтеха на базе SDTI24

Дата публикации: 21 октября 2025 г.
Сегодня мы с гордостью объявляем о запуске Paysto 3.0 — кардинально обновленной версии нашей платформы, которая открывает новый этап в сфере финансовых операций в России. Paysto 3.0 основана на инновационной платформе "Shared Decentralized Trading Infrastructure" (SDTI24), представленной командой DIGILIFE на SFF в 2024 году.
Мы переосмыслили подход к ведению бизнеса в России и с гордостью представляем вам не просто платежный сервис, а полноценную шеринговую операционную инфраструктуру, созданную для устранения барьеров, ускорения вашего роста и обеспечения высокого уровня надежности и гибкости.
РФ: сложность и скорость
Мы знаем, как непросто иностранным компаниям и бизнесам из других регионов выйти на российский рынок. Открытие дочерней компании, адаптация к местному законодательству (особенно к 54-ФЗ и 152-ФЗ), сложный комплаенс, долгие банковские интеграции и огромные капитальные затраты (CAPEX) на старте — все это может стать серьезным препятствием. Даже для российских компаний вопросы фискализации, документооборота, безопасности и скорости обработки данных часто отнимают львиную долю ресурсов.
Инфраструктура в РФ
Paysto 3.0, базируясь на передовой технологии SDTI24, устанавливает новый стандарт работы. Мы предлагаем уникальное решение, которое заменяет необходимость в полноценном юридическом лице, его бэк-офисе и технической базе. Представьте, что вы получаете готовый "каркас" для бизнеса, уже оснащенный всем необходимым, теперь — с беспрецедентной скоростью и безопасностью.
Ключевые изменения
Мы прислушались к потребностям рынка и внедрили ряд фундаментальных улучшений:
- Скорость и производительность: Увеличена скорость обработки платежей на 27%, обеспечивая мгновенные транзакции и высокий уровень пользовательского опыта.
- Оптимизированное взаимодействие: Пересмотрена модель "покупатель-продавец-заказ-покупатель", устранены промежуточные звенья и отвлекающие переходы, делая процесс максимально быстрым и интуитивным.
- Гибкость масштабирования: Добавлена поддержка внешних выделенных серверов для распределения нагрузки, что обеспечивает стабильность работы при любых объемах транзакций.
- Повышенная безопасность: Интегрированы современные сервисы защиты от DDoS-атак, гарантируя непрерывность работы вашей инфраструктуры.
- Брендирование и кастомизация: Реализована функция "White-Label", позволяющая полностью адаптировать интерфейс Paysto под ваш корпоративный стиль.
- Новая модель тарификации: Мы перешли на модель шеринга и аренды инфраструктуры, что значительно снижает входной порог. Теперь вы можете построить индивидуальную инфраструктуру в кратчайшие сроки и с минимальными инвестициями в базовом наборе.
- Фокус на простоте использования: Из базового набора Личного кабинета исключены профессиональные функции, такие как "Создание сделок", "Выставление счетов", "Постоянные ссылки", "Внутренний перевод", "Массовая выплата", "Пополнение баланса", "Расчет с поставщиком". Эти функции теперь доступны в расширенных тарифных планах или при построении индивидуальной инфраструктуры, что делает начальный опыт работы более чистым и понятным.
Наши итоги и ценности
Последние годы работы Paysto были сосредоточены на создании не просто сервиса, а полноценной инфраструктуры. Мы прошли путь от простого платежного шлюза до комплексного решения, которое:
- Расширило функционал до полноценной шеринговой операционной системы, способной заменить целое юридическое лицо.
- Укрепило комплаенс, став экспертом в соблюдении 54-ФЗ, 152-ФЗ и международных AML/KYC стандартов.
- Обеспечило максимальную гибкость, предложив различные типы инфраструктур (Открытая, Закрытая, Индивидуальная) для любого масштаба бизнеса.
- Сфокусировалось на масштабировании, активно исследуя и планируя выход на новые международные рынки.
Наше главное обещание: освободить ваши ресурсы. С Paysto 3.0 ваша команда может полностью сосредоточиться на продукте, маркетинге и продажах. Мы берем на себя всю операционную и юридическую "головную боль", которая раньше требовала значительных капитальных и операционных затрат.
- Zero CAPEX: не нужно инвестировать в покупку касс, ФН, дорогостоящих интеграций.
- Быстрый старт: начинайте принимать платежи и продавать за считанные дни, а не месяцы.
- Снижение рисков: спите спокойно, зная, что ваш бизнес в России полностью легален и защищен.
- Высокий Trust Score: ваши транзакции будут обрабатываться с высокой степенью доверия со стороны банков, что снижает отказы.
Готовность к успеху
Мы обновили не только функционал, но и наш подход к партнерству. Paysto — это инфраструктура, которая растет вместе с вами. Будь то стартап, ищущий легкий вход на рынок, или крупная международная компания, стремящаяся к бесшовному масштабированию — у нас есть решение.
Изучите наш новый сайт, познакомьтесь с подробным описанием функций, узнайте о возможностях сотрудничества и ознакомьтесь с нашими гарантиями комплаенса и безопасности.
Мы верим, что будущее бизнеса — за шеринговыми моделями, и Paysto 3.0 является лидером в создании такой инфраструктуры для финтех-операций.
С уважением,
Команда Paysto