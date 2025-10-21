Paysto 3.0: обновление инфраструктуры для российского финтеха на базе SDTI24

Дата публикации: 21 октября 2025 г.

Сегодня мы с гордостью объявляем о запуске Paysto 3.0 — кардинально обновленной версии нашей платформы, которая открывает новый этап в сфере финансовых операций в России. Paysto 3.0 основана на инновационной платформе "Shared Decentralized Trading Infrastructure" (SDTI24), представленной командой DIGILIFE на SFF в 2024 году.

Мы переосмыслили подход к ведению бизнеса в России и с гордостью представляем вам не просто платежный сервис, а полноценную шеринговую операционную инфраструктуру, созданную для устранения барьеров, ускорения вашего роста и обеспечения высокого уровня надежности и гибкости.

РФ: сложность и скорость ​

Мы знаем, как непросто иностранным компаниям и бизнесам из других регионов выйти на российский рынок. Открытие дочерней компании, адаптация к местному законодательству (особенно к 54-ФЗ и 152-ФЗ), сложный комплаенс, долгие банковские интеграции и огромные капитальные затраты (CAPEX) на старте — все это может стать серьезным препятствием. Даже для российских компаний вопросы фискализации, документооборота, безопасности и скорости обработки данных часто отнимают львиную долю ресурсов.

Инфраструктура в РФ ​

Paysto 3.0, базируясь на передовой технологии SDTI24, устанавливает новый стандарт работы. Мы предлагаем уникальное решение, которое заменяет необходимость в полноценном юридическом лице, его бэк-офисе и технической базе. Представьте, что вы получаете готовый "каркас" для бизнеса, уже оснащенный всем необходимым, теперь — с беспрецедентной скоростью и безопасностью.

Ключевые изменения ​

Мы прислушались к потребностям рынка и внедрили ряд фундаментальных улучшений:

Скорость и производительность: Увеличена скорость обработки платежей на 27% , обеспечивая мгновенные транзакции и высокий уровень пользовательского опыта.

Увеличена скорость обработки платежей на , обеспечивая мгновенные транзакции и высокий уровень пользовательского опыта. Оптимизированное взаимодействие: Пересмотрена модель "покупатель-продавец-заказ-покупатель", устранены промежуточные звенья и отвлекающие переходы, делая процесс максимально быстрым и интуитивным.

Пересмотрена модель "покупатель-продавец-заказ-покупатель", устранены промежуточные звенья и отвлекающие переходы, делая процесс максимально быстрым и интуитивным. Гибкость масштабирования: Добавлена поддержка внешних выделенных серверов для распределения нагрузки, что обеспечивает стабильность работы при любых объемах транзакций.

Добавлена поддержка внешних выделенных серверов для распределения нагрузки, что обеспечивает стабильность работы при любых объемах транзакций. Повышенная безопасность: Интегрированы современные сервисы защиты от DDoS-атак, гарантируя непрерывность работы вашей инфраструктуры.

Интегрированы современные сервисы защиты от DDoS-атак, гарантируя непрерывность работы вашей инфраструктуры. Брендирование и кастомизация: Реализована функция "White-Label" , позволяющая полностью адаптировать интерфейс Paysto под ваш корпоративный стиль.

Реализована функция , позволяющая полностью адаптировать интерфейс Paysto под ваш корпоративный стиль. Новая модель тарификации: Мы перешли на модель шеринга и аренды инфраструктуры, что значительно снижает входной порог. Теперь вы можете построить индивидуальную инфраструктуру в кратчайшие сроки и с минимальными инвестициями в базовом наборе.

Мы перешли на модель шеринга и аренды инфраструктуры, что значительно снижает входной порог. Теперь вы можете построить в кратчайшие сроки и с минимальными инвестициями в базовом наборе. Фокус на простоте использования: Из базового набора Личного кабинета исключены профессиональные функции, такие как "Создание сделок", "Выставление счетов", "Постоянные ссылки", "Внутренний перевод", "Массовая выплата", "Пополнение баланса", "Расчет с поставщиком". Эти функции теперь доступны в расширенных тарифных планах или при построении индивидуальной инфраструктуры, что делает начальный опыт работы более чистым и понятным.

Наши итоги и ценности ​

Последние годы работы Paysto были сосредоточены на создании не просто сервиса, а полноценной инфраструктуры. Мы прошли путь от простого платежного шлюза до комплексного решения, которое:

Расширило функционал до полноценной шеринговой операционной системы, способной заменить целое юридическое лицо.

до полноценной шеринговой операционной системы, способной заменить целое юридическое лицо. Укрепило комплаенс , став экспертом в соблюдении 54-ФЗ, 152-ФЗ и международных AML/KYC стандартов.

, став экспертом в соблюдении 54-ФЗ, 152-ФЗ и международных AML/KYC стандартов. Обеспечило максимальную гибкость , предложив различные типы инфраструктур (Открытая, Закрытая, Индивидуальная) для любого масштаба бизнеса.

, предложив различные типы инфраструктур (Открытая, Закрытая, Индивидуальная) для любого масштаба бизнеса. Сфокусировалось на масштабировании, активно исследуя и планируя выход на новые международные рынки.

Наше главное обещание: освободить ваши ресурсы. С Paysto 3.0 ваша команда может полностью сосредоточиться на продукте, маркетинге и продажах. Мы берем на себя всю операционную и юридическую "головную боль", которая раньше требовала значительных капитальных и операционных затрат.

Zero CAPEX: не нужно инвестировать в покупку касс, ФН, дорогостоящих интеграций.

не нужно инвестировать в покупку касс, ФН, дорогостоящих интеграций. Быстрый старт: начинайте принимать платежи и продавать за считанные дни, а не месяцы.

начинайте принимать платежи и продавать за считанные дни, а не месяцы. Снижение рисков: спите спокойно, зная, что ваш бизнес в России полностью легален и защищен.

спите спокойно, зная, что ваш бизнес в России полностью легален и защищен. Высокий Trust Score: ваши транзакции будут обрабатываться с высокой степенью доверия со стороны банков, что снижает отказы.

Готовность к успеху ​

Мы обновили не только функционал, но и наш подход к партнерству. Paysto — это инфраструктура, которая растет вместе с вами. Будь то стартап, ищущий легкий вход на рынок, или крупная международная компания, стремящаяся к бесшовному масштабированию — у нас есть решение.

Изучите наш новый сайт, познакомьтесь с подробным описанием функций, узнайте о возможностях сотрудничества и ознакомьтесь с нашими гарантиями комплаенса и безопасности.

Мы верим, что будущее бизнеса — за шеринговыми моделями, и Paysto 3.0 является лидером в создании такой инфраструктуры для финтех-операций.

С уважением,

Команда Paysto