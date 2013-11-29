E-Com21: Рига как центр е-коммерции – Paysto расширяет присутствие

Дата публикации: 29 ноября 2013 г.

В конце ноября, 21–22 ноября 2013 года, в Риге прошел II Международный форум по электронной коммерции «eCom21». Учитывая успех первой конференции, это событие собрало еще больше участников — более 400 профессионалов из 25 стран, что укрепило статус Риги как авторитетной дискуссионной площадки между Восточной и Западной Европой.

Руководство Paysto вновь приняло активное участие в форуме, сосредоточив внимание на структурировании бизнеса, оптимизации платежных механизмов и повышении рентабельности трансграничной торговли, что является нашим основным приоритетом.

📈 Укрепление позиций в Балтии и Восточной Европе ​

В фокусе конференции 2013 года находились вопросы построения юридической структуры онлайн-бизнеса, налогообложения и практики предотвращения мошенничества. Для Paysto это стало идеальной платформой для продвижения наших комплексных решений:

Юридический консалтинг: Мы обсуждали с клиентами и партнерами оптимальные европейские структуры для их бизнеса, опираясь на наши глубокие знания в сфере комплаенса и регулирования. Технологическая адаптация: Мы продемонстрировали, как наш платежный шлюз адаптируется под динамично меняющиеся требования европейского и восточноевропейского законодательства, обеспечивая клиентам стабильность и безопасность.

🤝 Расширение стратегических партнерств ​

Конференция «eCom21» 2013 года прошла под патронажем Rietumu Banka и при генеральном партнерстве с компанией ECommPay. На форуме присутствовали топ-менеджеры, формирующие платежный ландшафт региона.

Paysto активно развивало отношения, установленные годом ранее, и налаживало новые связи, в частности, с:

ECommPay: Обсуждение возможностей совместной работы для улучшения процессинга и расширения географии приема платежей.

Обсуждение возможностей совместной работы для улучшения процессинга и расширения географии приема платежей. Ведущие платежные системы: Углубленное сотрудничество с Visa и MasterCard для обеспечения высокого качества карточного процессинга.

Углубленное сотрудничество с и для обеспечения высокого качества карточного процессинга. Игроки СНГ: Укрепление связей с лидерами восточноевропейского рынка для оптимизации транзакций с региональными электронными кошельками и банками.

➡️ Бизнес без границ ​

Принятие решений в Paysto всегда основано на стремлении создать для наших клиентов бизнес без границ. Форум 2013 года подтвердил, что именно Рига является ключевым хабом для налаживания такого взаимодействия. Новые партнерские соглашения и полученная экспертиза позволяют нам еще эффективнее расширять наши услуги в Восточной Европе, предлагая самые современные и надежные инструменты для работы на международном рынке.

Мы благодарим организаторов и участников за продуктивную работу и с нетерпением ждем следующей конференции!