Дата публикации: 10 марта 2020 г.

С 18 по 20 февраля 2020 года в Берлине состоялась конференция Merchant Payments Ecosystem (MPE). Это было одно из последних крупных очных мероприятий финтех-индустрии перед началом глобальных ограничений.

MPE 2020 подвела черту под ключевыми регуляторными изменениями, которые были в центре внимания последние годы.

🔑 Финальный этап SCA и 3DS2 ​

Главной темой конференции стало приближающееся полномасштабное внедрение Строгой аутентификации клиента (SCA) в рамках PSD2.

Paysto и 3DS2: Мы обсуждали с партнерами и регуляторами успешные стратегии миграции на протокол 3D Secure 2.0 (3DS2) , который позволяет проводить аутентификацию без разрыва конверсии (seamless authentication).

Мы обсуждали с партнерами и регуляторами успешные стратегии миграции на протокол , который позволяет проводить аутентификацию без разрыва конверсии (seamless authentication). Исключения (Exemptions): Особое внимание уделялось использованию исключений из SCA (например, для низкорисковых или повторяющихся платежей), чтобы минимизировать трение в процессе оплаты и не допустить падения конверсии у мерчантов.

🚨 Мошенничество в эпоху e-commerce ​

По мере того как все больше покупок переходит в онлайн, растет и изощренность мошенничества.

Риски без SCA: Обсуждались стратегии борьбы с мошенничеством в тех юрисдикциях и для тех типов платежей, где SCA не применяется.

Обсуждались стратегии борьбы с мошенничеством в тех юрисдикциях и для тех типов платежей, где SCA не применяется. Искусственный Интеллект: На конференции были представлены новые поколения систем для борьбы с фродом, основанные на машинном обучении и AI, способные анализировать тысячи параметров транзакции в реальном времени.

Команда Paysto вернулась с MPE 2020, убедившись в том, что наша технологическая база готова к новым вызовам — от строгого соблюдения SCA до необходимости постоянного внедрения интеллектуальных инструментов для борьбы с мошенничеством. Глубокое понимание этих трендов позволяет нам поддерживать высокую надежность и конкурентоспособность наших платежных решений.