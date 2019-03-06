MPE 2019: Оптимизация конверсии, APM и трансграничные платежи

Дата публикации: 6 марта 2019 г.

С 19 по 21 февраля 2019 года Paysto вновь приняла участие в конференции Merchant Payments Ecosystem (MPE) в Берлине. В то время как 2018 год был посвящен регуляторным основам, MPE 2019 сфокусировалась на практической стороне бизнеса — повышении конверсии и эффективности платежей.

Ключевые тренды, которые мы активно изучали и обсуждали, касались клиентского опыта и географической экспансии.

🌍 Рост Альтернативных Платежных Методов (APM) ​

Традиционные карточные платежи по-прежнему доминируют, но в 2019 году явно наметился тренд на рост популярности локальных и альтернативных платежных методов (APM), таких как:

BNPL (Buy Now Pay Later): Модели рассрочки и постоплаты, быстро набирающие популярность в e-commerce.

Модели рассрочки и постоплаты, быстро набирающие популярность в e-commerce. Прямые банковские переводы (Account-to-Account): Платежи, инициируемые напрямую со счета клиента, что стало возможно благодаря PSD2.

Платежи, инициируемые напрямую со счета клиента, что стало возможно благодаря PSD2. Локальные схемы: Платежные системы, специфичные для отдельных стран (например, iDEAL в Нидерландах, Sofort в Германии), которые критически важны для успеха мерчантов на конкретных рынках.

Для Paysto это означает приоритетное развитие интеграции с новыми APM для предложения нашим клиентам наиболее полного набора инструментов.

🎯 Оптимизация Checkout ​

Центральной темой MPE 2019 стала конверсия. Эксперты обсуждали, как малейшие изменения в процессе оформления заказа (checkout) могут радикально повлиять на конечный доход мерчанта.

Наши выводы для Paysto:

Mobile-First: Необходимость полного адаптирования платежных форм под мобильные устройства, поскольку большинство трафика e-commerce уже идет с них. Оркестрация платежей: Использование интеллектуальных систем, которые автоматически перенаправляют транзакции через наиболее успешные шлюзы (Smart Routing), чтобы минимизировать отказы и максимизировать прибыль.

Конференция MPE 2019 подтвердила, что будущее успешного платежного сервиса — это не просто возможность принять карту, а способность предложить мерчантам интеллектуальный, высококонверсионный и гибкий платежный опыт для каждой страны.