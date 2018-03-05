Paysto на MPE 2018: Начало эры PSD2 и Открытого банкинга

Дата публикации: 5 марта 2018 г.

С 20 по 22 февраля 2018 года команда Paysto посетила Берлин для участия в Merchant Payments Ecosystem (MPE) — крупнейшей европейской конференции, посвященной приему платежей, эквайрингу и инновациям для мерчантов.

2018 год стал переломным для европейского платежного рынка, поскольку именно в этом году вступила в силу Вторая платежная директива (PSD2). Поэтому ключевой темой MPE стала практическая реализация новых требований.

📜 PSD2 и Новые возможности ​

Большинство докладов и панельных дискуссий были посвящены тому, как европейские банки и поставщики платежных услуг (PSP) готовятся к работе в условиях Open Banking (Открытого банкинга).

API и данные: Обсуждалось, как PSD2 обяжет банки предоставлять третьим сторонам (Third Party Providers, TPP) доступ к данным о счетах клиентов (с их согласия), что откроет путь для новых сервисов, таких как PIS (Payment Initiation Services) и AIS (Account Information Services) .

Обсуждалось, как PSD2 обяжет банки предоставлять третьим сторонам (Third Party Providers, TPP) доступ к данным о счетах клиентов (с их согласия), что откроет путь для новых сервисов, таких как и . Paysto и Open Banking: Для Paysto, как для PSP, эти изменения означают новые возможности для расширения функционала и предложения более быстрых и экономичных методов оплаты нашим мерчантам. Мы активно изучали стандарты API и сценарии интеграции.

🔒 Регулирование и Управление рисками ​

Еще один важный аспект, широко обсуждавшийся на MPE 2018, — это усиление регуляторного давления и важность комплаенса, особенно в контексте борьбы с отмыванием денег (AML).

Участие в MPE позволило нам:

Укрепить партнерства: Провести встречи с ключевыми европейскими банками-эквайерами и процессинговыми центрами. Сверить часы по комплаенсу: Подтвердить, что наши внутренние политики и процедуры готовы к новым требованиям PSD2 и другим регуляторным нормам, которые вступят в силу в ближайшие годы (включая SCA).

Конференция MPE 2018 подтвердила, что будущее платежей за пределами криптовалют лежит в области регулирования, безопасности и автоматизации процессов через открытые API.