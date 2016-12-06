Клубный семинар Advapay: Paysto и создание платежных учреждений в Европе

Дата публикации: 6 декабря 2016 г.

В конце октября, 28–29 октября 2016 года, руководство Paysto приняло участие в узкоспециализированном международном семинаре «RUNNING PAYMENT PROCESSING BUSINESS IN EUROPE», организованном Advapay в живописной усадьбе Vihula Manor Country Club & Spa в Эстонии.

В отличие от масштабных форумов, этот семинар был организован в формате клубной встречи для небольшого круга профессионалов (около 50 человек). Такой формат позволил провести глубокие и продуктивные дискуссии по самым острым вопросам, связанным с созданием и управлением платежными учреждениями (Payment Institutions, PI) и учреждениями электронных денег (Electronic Money Institutions, EMI) в Евросоюзе.

🏛️ Строгое регулирование и лицензирование ​

Основной акцент семинара был сделан на комплексном подходе к ведению платежного бизнеса, где ключевую роль играют юридические и регуляторные аспекты.

Для команды Paysto наибольший интерес представляли следующие темы:

Лицензирование в ЕС: Детальное обсуждение требований европейских регуляторов (включая эстонский FIE) к капиталу, структуре управления и бизнес-планам для получения лицензий PI/EMI. Мы углубили свои знания в области гармонизации платежного законодательства в рамках ЕС, что критически важно для нашей трансграничной деятельности. IT-Инфраструктура: Обзор готовых решений и лучших практик для создания надежной и безопасной IT-платформы, способной соответствовать высоким стандартам процессинга и хранения клиентских данных.

🔐 Фокус на AML и Безопасности ​

В свете растущих требований ЕС к прозрачности финансовых операций, значительная часть семинара была посвящена вопросам противодействия отмыванию денежных средств (AML) и кибербезопасности.

Новые вызовы AML: Мы участвовали в живых панельных дискуссиях о том, как эффективно внедрять и поддерживать процедуры KYC (Know Your Customer) , особенно при работе с клиентами из юрисдикций с повышенным риском.

Мы участвовали в живых панельных дискуссиях о том, как эффективно внедрять и поддерживать процедуры , особенно при работе с клиентами из юрисдикций с повышенным риском. Партнерские отношения: Обмен опытом по установлению и поддержанию стабильных партнерских отношений с банками-корреспондентами и крупными платежными системами, для которых строгое соблюдение AML является обязательным условием.

💡 Ценность клубного формата ​

Преимущество семинара в Vihula Manor заключалось в возможности прямого диалога с ведущими юристами, аудиторами и техническими специалистами. Такой неформальный, но глубокий уровень общения позволил Paysto получить эксклюзивную информацию и подтвердить правильность выбранного нами пути в части комплаенса и технологического развития.

Участие в подобных узкоспециализированных мероприятиях позволяет Paysto не просто следовать актуальным трендам, а задавать стандарты для ведения платежного бизнеса, обеспечивая нашим клиентам максимальную надежность и юридическую чистоту операций в Европе.