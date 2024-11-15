Дата публикации: 15 ноября 2024 г.

С 6 по 8 ноября 2024 года команда Paysto совместно с DIGILIFE приняла участие в Singapore FinTech Festival (SFF) — крупнейшем в мире событии, объединяющем лидеров политики, финансов и технологий. На фоне обсуждения искусственного интеллекта, токенизации и квантовых технологий команда DIGILIFE представила аудитории свое видение будущего финансовых операций: Shared Decentralized Trading Infrastructure (SDTI24).

SFF 2024 стал для нас идеальной площадкой для анонса этой ключевой разработки, которая не просто модернизирует Paysto, но и закладывает основу для целого поколения безопасных и высокоскоростных финансовых решений.

SDTI24: Новое поколение финансовой инфраструктуры ​

Мы убеждены, что будущее FinTech лежит в плоскости шеринга и децентрализации. SDTI24 — это базовая система управления, разработанная DIGILIFE, которая является ответом на растущий спрос на быстрые, надежные и комплаенс-ориентированные операционные системы. Эта платформа создана для того, чтобы:

Снизить CAPEX для компаний, выходящих на сложные рынки, такие как Россия. Устранить единые точки отказа (SPOF) за счет распределенной архитектуры. Обеспечить мгновенный комплаенс с локальными регуляциями (54-ФЗ, 152-ФЗ в РФ).

SDTI24 — это не просто API. Это целостный "каркас" для финансового бизнеса, который позволяет партнерам совместно использовать операционную инфраструктуру, многократно повышая ее эффективность и безопасность.

Ключевые преимущества SDTI24, представленные в Сингапуре ​

На SFF мы сфокусировались на трех основных преимуществах, которые вызвали наибольший интерес у международных инвесторов и FinTech-сообщества:

Гиперскорость: Использование принципов децентрализованного распределения нагрузки позволило добиться увеличения скорости обработки транзакций до 27% (по сравнению с предыдущей версией платформы).

Использование принципов децентрализованного распределения нагрузки позволило добиться увеличения скорости обработки транзакций до (по сравнению с предыдущей версией платформы). Trust Score на уровне ядра: SDTI24 внедряет механизм "доверия", который обеспечивает высочайшую надежность транзакций для банков-партнеров, снижая процент отказов и повышая проходимость платежей.

SDTI24 внедряет механизм "доверия", который обеспечивает высочайшую надежность транзакций для банков-партнеров, снижая процент отказов и повышая проходимость платежей. Готовая правовая оболочка: Для международных компаний SDTI24 предлагает уникальное решение, которое позволяет работать в России, минуя необходимость создания полноценного локального юридического лица с дорогим бэк-офисом и технической базой. Это модель Zero CAPEX для выхода на рынок.

Наш взгляд: Будущее FinTech в России и мире ​

Сингапурский фестиваль подтвердил глобальный тренд: FinTech-компании ищут масштабируемые, гибкие и, главное, регуляторно-адаптивные решения.

SDTI24, являясь технологической базой для нашей флагманской платформы Paysto 3.0 (запуск которой ожидается в 2025 году), идеально соответствует этому тренду. Мы не просто следуем за инновациями, мы создаем их, предоставляя партнерам инструмент, который позволяет полностью сосредоточиться на продукте и продажах, переложив всю операционную и юридическую нагрузку на нас.

Мы благодарим организаторов SFF за возможность принять участие в столь значимом событии. Интерес к SDTI24, проявленный нашими будущими партнерами, вдохновляет нас. Мы с нетерпением ждем запуска Paysto 3.0 на базе SDTI24 и начала новой эры финансовых операций, где шеринг инфраструктуры станет стандартом.

С уважением,

Команда Paysto