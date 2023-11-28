Выход на новый горизонт: Paysto на Africa Tech Festival 2023 в Кейптауне

Дата публикации: 28 ноября 2023 г.

С 13 по 16 ноября 2023 года команда Paysto совершила важный шаг в своей международной экспансии, приняв участие в Africa Tech Festival — крупнейшем технологическом мероприятии на африканском континенте, прошедшем в Кейптауне, ЮАР.

Саммит, собравший более 15 000 лидеров телекома, IT, инвесторов и правительственных чиновников, стал идеальной площадкой для презентации возможностей нашей платформы в регионе, где мобильные платежи являются стандартом, а не исключением.

Африка: Континент, который живет в мобильном кошельке 📱 ​

Мы убедились, что африканский рынок — это уникальный полигон для финтех-инноваций. В отличие от Европы или Северной Америки, где доминируют банковские карты, здесь царит M-Commerce (мобильная коммерция). Для миллионов африканцев мобильный кошелек, а не банк, является основным финансовым инструментом.

Наше участие было сосредоточено в рамках трека AfricaTech, где обсуждались вопросы цифровой трансформации, FinTech и использования AI и блокчейна.

Ключевые выводы Paysto с саммита ​

Мобильная интеграция — критический фактор: Для успешного выхода на африканский рынок Paysto должна обеспечить глубокую и бесшовную интеграцию с ключевыми местными провайдерами мобильных денег, такими как M-Pesa и MTN Mobile Money. Универсальная платежная платформа должна стать «агрегатором мобильных кошельков». Трансграничные платежи и AfCFTA: Спикеры активно обсуждали потенциал Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA). Paysto, с нашей экспертизой в международных расчетах, готова стать частью инфраструктуры, упрощающей трансграничные B2B и C2B платежи на континенте. RegTech и Комплаенс: Встречи с регуляторами (включая представителей государственных структур ЮАР) подчеркнули острую потребность в решениях RegTech. Наша технологическая база позволяет создать надежные и соответствующие местным требованиям системы верификации и борьбы с мошенничеством, что является нашим ключевым конкурентным преимуществом.

💬 Цитата: «На Africa Tech Festival мы увидели не просто рынок, а технологическую революцию в действии. Мобильные платежи здесь решают социальные, а не только коммерческие задачи. Мы готовы предложить платформу, которая будет не просто принимать деньги, а способствовать финансовой доступности и росту местного бизнеса. Этой миссии Paysto полностью соответствует.» — Руководитель направления международной экспансии Paysto

Перспективы Paysto в Африке ​

Результаты поездки превзошли ожидания. Мы провели десятки продуктивных встреч с потенциальными партнерами:

Операторы связи: Обсудили прямое сотрудничество для включения Paysto в экосистемы мобильных платежей.

Обсудили прямое сотрудничество для включения Paysto в экосистемы мобильных платежей. Локальные FinTech-хабы: Наметили стратегические альянсы для запуска пилотных проектов в Нигерии, Кении и Гане.

Наметили стратегические альянсы для запуска пилотных проектов в Нигерии, Кении и Гане. Инвесторы: Представили наш план масштабирования, который вызвал значительный интерес у венчурных фондов, специализирующихся на рынках, развивающихся с высокой скоростью.

Что дальше? В ближайшие месяцы Paysto сосредоточится на разработке локализованных модулей для приема платежей, ориентированных на африканский континент. Наша цель — стать предпочитаемым платежным шлюзом для международной и местной электронной коммерции в этом регионе.

Следите за обновлениями! Африка уже в планах Paysto.