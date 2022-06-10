Выход на Ближний Восток: Paysto и OMSI20 на Seamless Middle East 2022

Дата публикации: 10 июня 2022 г.

С 31 мая по 1 июня 2022 года команда Paysto приняла участие в крупнейшей региональной конференции Seamless Middle East в Дубае. Это ключевое событие объединяет лидеров электронной коммерции, ритейла и индустрии платежей и стало идеальной площадкой для анонса нашей платформы нового поколения.

Мы представили, как Paysto, будучи прикладной платформой, использует базовую операционную инфраструктуру OMSI20 (Online Merchant Service Infrastructure 2020) для обеспечения бесшовных и полностью легальных операций на сложных рынках, таких как Россия.

OMSI20: Инфраструктурный фундамент Paysto ​

На конференции мы подчеркнули, что Paysto — это не просто платежный шлюз. Это комплексное решение, построенное на OMSI20, которое снимает с бизнеса всю операционную и регуляторную нагрузку. OMSI20 была разработана для решения главных проблем, с которыми сталкиваются международные компании, выходящие на российский рынок:

Локальный Комплаенс: Обеспечение полного соответствия сложным местным законам, включая 54-ФЗ (онлайн-кассы) и 152-ФЗ (защита персональных данных).

Обеспечение полного соответствия сложным местным законам, включая (онлайн-кассы) и (защита персональных данных). Гибкость расчетов: Единый API для работы с разными типами платежей и провайдерами.

Единый API для работы с разными типами платежей и провайдерами. Скорость внедрения: Минимальное время на запуск финансовых операций (Time-to-Market).

OMSI20 позволила нам создать первую версию нашей операционной модели, где Paysto выступает как платформа для практического применения, предоставляя бизнесу готовый, легальный и интегрированный бэк-офис.

Фокус на E-commerce и платежах в ОАЭ ​

Seamless Middle East предоставила уникальную возможность обсудить, как Paysto может помочь ближневосточным компаниям и стартапам масштабироваться за пределами региона MENA, в частности, в России и СНГ.

Мы провели ряд продуктивных встреч с крупными игроками e-commerce и FinTech, которые ищут готовые решения для трансграничной торговли. Интерес вызвали следующие функции Paysto:

Zero CAPEX в РФ: Мы показали, как наша модель позволяет избежать капитальных затрат на покупку и обслуживание фискального оборудования.

Мы показали, как наша модель позволяет избежать капитальных затрат на покупку и обслуживание фискального оборудования. Бесшовные B2B/B2C-платежи: Демонстрация нашей способности обрабатывать широкий спектр транзакций с автоматической фискализацией.

Демонстрация нашей способности обрабатывать широкий спектр транзакций с автоматической фискализацией. Снижение рисков: Гарантия юридической чистоты операций в России, что является критически важным для международных инвесторов и партнеров.

Эволюция платформы: От OMSI20 к будущему ​

Наше участие в Seamless 2022 стало важным этапом в международном позиционировании. Полученная обратная связь от лидеров отрасли подтвердила наш фокус на обеспечении высокой масштабируемости и интеграционной гибкости платформы. Мы видим растущий спрос на более мощные и адаптивные решения для трансграничной электронной торговли. Этот опыт, основанный на успешной работе OMSI20, ляжет в основу дальнейших стратегических решений и планов по развитию нашего технологического ядра, направленных на расширение возможностей клиентов и укрепление наших позиций на международном рынке.

Мы благодарим всех, кто посетил наш стенд, и с нетерпением ждем дальнейшего сотрудничества с FinTech-сообществом Ближнего Востока.

С уважением,

Команда Paysto