Ключевой приоритет — скорость вывода продукта на рынок (Time-to-Market). Мы предлагаем пять уровней интеграции, позволяющих начать прием платежей в срок от 15 минут до нескольких недель. Выбор оптимального метода зависит от сложности бизнес-логики и потребности в кастомизации. Для большинства стандартных интернет-магазинов достаточно готовых модулей, минимизирующих затраты на разработку.

Важно! Для подключения к Paysto требуется подтверждение владельца домена. Описание

Применение: Идеально для быстрой продажи единичных товаров/услуг, приёма оплаты в чатах, мессенджерах, email-рассылках или социальных сетях без использования API.

Суть метода: Создание шаблона заказа (с товаром/услугой, стоимостью) в личном кабинете, после чего генерируется постоянная платежная ссылка. При переходе по ссылке покупателю остается только указать email и выбрать удобный способ оплаты.

Преимущества для бизнеса:

Мгновенный старт продаж: Не требует установки модулей или программирования. Гибкая автоматизация (Web-hook): Продавец получает уведомление об оплате на email. Для автоматической обработки Paysto может отправить web-hook на ресурс продавца (IP-адрес), содержащий email покупателя, сумму и ID шаблона. Это позволяет настроить любой сценарий: от передачи цифрового товара, пополнения баланса в биллинге до активации услуг в IoT.

Сроки и стоимость:

Стоимость: Нулевая (внутренний функционал платформы).

Нулевая (внутренний функционал платформы). Сроки: Мгновенно (время на создание шаблона в ЛК).

Готовые модули CMS ​

Применение: Используется, если ваш коммерческий сайт построен на популярной системе управления контентом (CMS) — WordPress, OpenCart, Prestashop, Drupal и др.

Преимущества для бизнеса: Это самый быстрый и наименее затратный способ подключения. Модули уже содержат все необходимые функции: передачу данных о заказе, обработку статусов. Для корректной фискализации (соответствие 54-ФЗ) модуль автоматически передает все необходимые данные о заказе. Основное преимущество — нулевые или минимальные затраты на разработку со стороны клиента, так как интеграция происходит через плагин.

Сроки и стоимость:

Стоимость: Нулевая или минимальная (затраты на установку плагина штатным специалистом).

Нулевая или минимальная (затраты на установку плагина штатным специалистом). Сроки: Запуск приема платежей занимает от 15 минут до 1 часа.

Применение: Шоу-рум (Витрина) — это готовое решение для приема заказов и платежей, предоставляемое каждому пользователю. Ключевое преимущество: получение торгового пространства на локальном рынке, где витрина инфраструктуры размещается на национальном домене, что защищает основной бизнес от политических (санкционных) рисков.

Преимущества для бизнеса: Позволяет мгновенно начать продажи без затрат на веб-разработку и CMS. Идеально подходит для:

Быстрого старта: Мгновенный запуск продаж, а также для тестирования рынка и социальной коммерции (оформление заказов из мессенджеров). Узких задач: Продажа B2B-услуг, билетов, курсов и других нетоварных позиций, где полноценный интернет-магазин нецелесообразен.

Сроки и стоимость:

Стоимость: Нулевая (внутренний функционал платформы).

Нулевая (внутренний функционал платформы). Сроки: Мгновенно после регистрации.

Примеры кода и SDK ​

Применение: Подход используется для интеграции с нестандартными или самописными системами, где требуется больше гибкости, чем дает стандартный CMS-модуль, но при этом необходимо минимизировать сложность.

Преимущества для бизнеса: Готовые Software Development Kits (SDK) и примеры кода (доступные, например, на GitHub) обеспечивают быстрый старт для разработчиков. Это снижает риск ошибок и сокращает цикл разработки. Код можно адаптировать под специфические требования без необходимости писать логику взаимодействия с нуля, что оптимизирует часы работы IT-отдела.

Сроки и стоимость:

Сроки: Интеграция занимает от 1–2 дней до 1 недели .

Интеграция занимает от . Стоимость: Средняя (зависит от объема адаптации, но ниже, чем при работе с чистым API).

Применение: Необходим для крупных, высоконагруженных проектов, маркетплейсов или систем, требующих максимальной кастомизации логики оплаты, возвратов, фискализации и обработки статусов. Используется для интеграции в ERP или CRM системы.

Преимущества для бизнеса: API (Application Programming Interface) дает полный контроль над платежным процессом, позволяя глубоко интегрировать его в собственную бизнес-логику. Это лучший выбор для обеспечения масштабируемости, безопасности и уникального пользовательского опыта. Полная документация обеспечивает прозрачность и предсказуемость интеграции.

Сроки и стоимость:

Сроки: Интеграция занимает от 2 недель до 1 месяца .

Интеграция занимает от . Стоимость: Наивысшая (требует высокой квалификации разработчиков и значительных человеко-часов на тестирование и поддержку).

Описание API