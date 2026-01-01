API PAYSTO — программный комплекс для управления мультиканальной торговой инфраструктурой.

Совет API PAYSTO полностью совместимо с API Authorize.net Secure Hosted Payment Form, что позволяет настроить интеграцию любого web-ресурса без значительных расходов и в короткий срок.

API PAYSTO позволяет автоматизировать приём платежей и обработку online-заказов в России.

Термины и понятия ​

Термин Описание Получатель Клиент, в пользу которого идет зачисление средств Плательщик Лицо, осуществляющее платеж Магазин Информационная система Получателя. Например, корзина Плательщика на сайте Получателя и система биллинга Получателя.

Упрощенная схема оплаты ​

Сплошные линии – обязательные

Точечные линии – опциональные.

Порядок шагов при успешной оплате ​

Запрос на оплату; Проверка товаров в каталоге PAYSTO; Перевод плательщика на оплату; Статус оплаты; Формирование кассового чека; Статус оплаты; Возврат покупателя на сайт Поставщика; Запрос статуса платежа; Статус платежа.

Типы передаваемых данных ​

Название Описание Диапазон значений Целое Целое От 0 до 2147483647 Длинное целое Длинное целое От 0 до 4294967296 Денежное Вещественное, разделитель целой и дробной части «.» (точка), разделителя разрядов нет, дробная часть с точностью до сотых. Наличие точки и двух цифр после нее – обязательно. Например, 10 должно быть записано как 10.00, 10.123 должно быть записано как 11.12 или 11.13 от 0.01 до 1000000.00 Строка Строка. Не может содержать символ «=» (равно) и символ «&» (амперсанд). Для каждого параметра длина определяется отдельно. Дата время Всемирное координированное время (UTC). Представлено в формате yyyymmddhhnn где y – цифры для обозначения года, m – месяца, d – дня месяца, h – часа (hh – число от 0 до 23) n – минут. Например, 15 января 2010 17:04 201001151704 От 201001010000 до 205012312359 MD5 Строка, представляющая собой 32-разрядное число в 16-ричной форме и в нижнем регистре (всего 32 символа 0-9, A-F).

Обеспечение безопасности ​

Проверяется IP источника запроса. Подпись (обязательно).

Ответы PAYSTO ​

Проверяйте SSL сертификат ответившего сервера.

Адреса отвечающих серверов ​

IP-адрес отвечающего сервера указан в ЛК PAYSTO > Параметры

Запросы для осуществления платежа ​

Запрос на оплату счета ​

Данный шаг начинает процедуру оплаты выставленного в Магазине счета.

Элемент адреса Значение Протокол https Метод Post Путь Информация предоставлена в ЛК PAYSTO > Параметры Кодировка UTF8

Параметры

Название Описание Тип Обязательный x_description Комментарий платежа Строка Да x_login Код магазина Целое Да x_amount Сумма к оплате Денежное Да x_currency_code Валюта суммы к оплате. Может принимать значения USD или RUB Строка Да x_cart_currency Валюта корзины магазина. Значения: USD, EUR или другое короткое название валюты. Передается при валюте корзины отличной от рублей (RUB) для отражения на страницах оплаты (сумма и валюта списания берутся из значений x_amount и x_currency_code ). Строка Нет x_line_item Содержимое корзины для оплаты. Подробное описание значения поля приведено в таблице ниже. Строка Да x_email Электронный адрес покупателя Строка Нет x_fp_sequence Номер сделки назначенный магазином. Это может быть номер счета или любое другое случайное число. Числовой Да x_fp_timestamp UTC время в секундах, начиная с 1 января 1970 числовой Да x_fp_hash Подпись сгенерированная с использованием алгоритма хеширования HMAC-MD5 с использованием полей x*login , x_fp_sequence , x_fp_timestamp , x_amount и x_currency_code разделенными знаком ^ Примеры подписи Да x_invoice_num Номер счета в магазине числовой Да x_first_name Имя покупателя Строка Нет x_last_name Фамилия покупателя Строка Нет x_address Адрес покупателя Строка Нет x_city Город покупателя Строка Нет x_state Регион покупателя Строка Нет x_country Страна покупателя Строка Нет x_ship_to_first_name Имя контактного лица при доставке Строка Нет x_ship_to_last_name Фамилия контактного лица при доставке Строка Нет x_phone Контактный телефон Строка Нет x_fax Контактный факс Строка Нет x_cust_id Идентификатор покупателя в магазине Строка Нет x_ship_to_address Адрес доставки Строка Нет x_ship_to_state Регион доставки Строка Нет x_ship_to_zip Индекс адреса доставки Строка Нет x_ship_to_country Страна доставки Строка Нет x_relay_response Строка должна иметь значение «TRUE» Строка Да x_relay_url URL оповещения об оплате Строка Да

Пример строки: "11111^789^67897654^10.50^USD" Пример генерации подписи: Fingerprint = HMAC-MD5 ("11111^789^67897654^10.50^USD", "секретный\*ключ")

Поле x_line_item должно содержать одну строку из оплачиваемой корзины пользователя состоящую из нескольких элементов разделенных разделителем | . Количество передаваемых полей должно соответствовать количеству элементов в корзине.

Формат поля x_line_item

Название Описание Обязательный Item ID Идентификатор товара. Строка длинной до 31 символа Да item name Название товара. Строка длинной до 31 символа Да item description Описание товара. Строка длинной до 255 символов. Да item quantity Количество. Должно быть положительным числом. Да item price (unit cost) Стоимость единицы товара. Вещественное, разделитель целой и дробной части «.» (точка), разделителя разрядов нет, дробная часть с точностью до сотых. Наличие точки и двух цифр после нее – обязательно. Например, 10 должно быть записано как 10.00, 10.123 должно быть записано как 11.12 или 11.13 Да item taxable Облагается ли товар НДС. Возможные значения: TRUE, FALSE, T, F, YES, NO, Y, N, 1, 0 Нет

Пример передаваемой корзины:

x_line_item=item1<|>golf balls<|><|>2<|>18.95<|>Y& x_line_item=item2<|>golf bag<|>Wilson golf carry bag, red<|>1<|>39.99<|>Y& x_line_item=item3<|>book<|>Golf for Dummies<|>1<|>21.99<|>Y&

Сведения об оплате ​

Данный шаг оповещает Магазин о результатах оплаты счета.

Важно! При данном запросе магазин должен проверять: IP-адрес, с которого пришел запрос;

Номер счета;

Сумму платежа;

Подпись. Отказ от данных проверок может серьезно ослабить защиту от мошенников.

Элемент адреса Значение Протокол https Метод Post Путь Указывается в x_relay_url при передаче запроса на оплату Кодировка UTF8

Параметры

Название Описание Тип x*response_code Результат оплаты 1 – оплачено 2 – отклонено 3 – ошибка Целое x_trans_id Номер платежа в PAYSTO Длинное целое x_invoice_num Номер платежа в магазине Целое x_MD5_Hash Подпись сгенерированная с использованием алгоритма хеширования MD5 с использованием секретного ключа и полей x_login, x_trans_id, x_amount Пример строки «секретный*ключ111119876543211.00» MD5 x_amount Сумма оплаты Денежное x_cust_id Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату Строка x_first_name Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату Строка x_last_name Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату Строка x_address Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату Строка x_city Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату Строка x_state Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату Строка x_zip Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату Строка x_country Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату Строка x_phone Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату Строка x_fax Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату Строка x_cust_id Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату Строка x_email Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату Строка x_ship_to_first_name Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату Строка x_ship_to_last_name Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату Строка x_ship_to_address Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату Строка x_ship_to_city Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату Строка x_ship_to_state Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату Строка x_ship_to_zip Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату Строка x_ship_to_country Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату Строка

Интерпретация ответа HTTP CODE 200 Интерпретация отсутствия ответа другие HTTP CODE, Timeout Считается, что сервис магазин получил уведомление. Считается, что сервис магазина не доступен и не может выполнить свои обязательства перед покупателем. Полученные деньги от покупателя будут заблокированы.

Возвращение Покупателя в Магазин ​

На данном шаге Покупатель возвращается в Магазин.

Важно! Данные этого запроса проходят через компьютер Покупателя и могут быть подделанными недобросовестным Покупателем. Поэтому не рекомендуется на страницах Success url и Fail Url устанавливать статус выставленному счету. Используйте для этого Result Url.

Совет Рекомендуем Success url и Fail Url указывать адрес одной и той же страницы, где на основе сохраненных данных при обработке Result url (или, переспросив статус счета в PAYSTO) перенаправлять пользователя на итоговую страницу успешной (неуспешной) оплаты.

Важно понимать, что данный шаг осуществляется с компьютера Покупателя по истечении некоторого времени с момента перехода Покупателя с Магазина на PAYSTO, поэтому возможно, Магазину потребуется авторизовать Покупателя, для отображения приватных данных.

Элемент адреса Значение Протокол https Метод Post Путь Указывается при регистрации магазина Кодировка UTF8

Параметры совпадают с описанным в пункте Сведения об оплате

Сведения о платежах ​

Важно! При данных запросах рекомендуется проверять SSL сертификат ответившего сервера для предотвращения DNS подлогов.

Выписка за период ​

Элемент адреса Значение Протокол https Метод Get Путь https://paysto.com/api/Payment/GetList

Параметры

Название Описание Тип Обязательный FROM начало периода (по умолчанию – начало текущих суток). Дата время Да TO конец периода (по умолчанию – текущий момент). Дата время Да PAYSTO_SHOP_ID ID магазина целое Да PAYSTO_REQUEST_NO Сквозной (общий для всех типов запросов) счетчик запросов ИС, каждое последующее значение должно быть больше предыдущего. Длинное целое Нет PAYSTO_MD5 Подпись передаваемых данных. Контрольная сумма MD5. MD5 Да

Значения ответа

HTTP CODE Комментарий 200 CSV файл в виде Datetime,PAYSTO_PAYMENT_ID,PAYSTO_INVOICE_ID,PAYSTO_SUM,accountSum,status, statusNote Если за указанный период не было платежей – пустой файл

Описание столбцов

Название Описание Тип Datetime Дата и время регистрации заявки. Дата время PAYSTO_PAYMENT_ID Номер транзакции в PAYSTO Длинное целое PAYSTO_INVOICE_ID Переданный номер счета в магазине. Строка до 50 символов PAYSTO_SUM Сумма заявки (сумма которую фактически собирались оплатить/уже оплатили) Денежный accountSum Движение по Счету Клиента. Положительное – увеличение баланса, отрицательное – уменьшение баланса. Денежный status Код статуса заявки. Статус заявки statusNote Комментарий к статусу. Например, если статус RES_ERROR – то описание ошибки. Строка

Значения ответа

HTTP CODE Комментарий 403 Нарушены условия безопасности. Проверьте передаваемые параметры и настройки. 404 Не найден магазин

Сведения о платеже ​

Элемент адреса Значение Протокол https Метод Get Путь https://paysto.com/api/Payment/GetByInvoiceId

Параметры

Название Описание Тип Обязательный PAYSTO_INVOICE_ID Переданный номер счета в магазине. Строка до 50 символов Да PAYSTO_SHOP_ID Id магазина целое Да PAYSTO_REQUEST_NO Сквозной (общий для всех типов запросов) счетчик запросов ИС, каждое последующее значение должно быть больше предыдущего. Длинное целое Нет PAYSTO_MD5 Подпись передаваемых данных. Контрольная сумма MD5. MD5 Да

Значения ответа

HTTP CODE Комментарий 200 CSV файл в виде Datetime,PAYSTO_PAYMENT_ID,PAYSTO_INVOICE_ID,PAYSTO_SUM,accountSum,status, statusNote

Описание столбцов

Название Описание Тип Datetime Дата и время регистрации заявки. Дата время PAYSTO_PAYMENT_ID Номер транзакции в PAYSTO Длинное целое PAYSTO_INVOICE_ID Переданный номер счета в магазине. Строка до 50 символов PAYSTO_SUM Сумма заявки (сумма которую фактически собирались оплатить/уже оплатили) Денежный accountSum Движение по Счету Клиента. Положительное – увеличение баланса, отрицательное – уменьшение баланса. Денежный status Код статуса заявки. Статус заявки statusNote Комментарий к статусу. Например, если статус RES_ERROR – то описание ошибки. Строка

Значения ответа

HTTP CODE Комментарий 403 Нарушены условия безопасности. Проверьте передаваемые параметры и настройки. 404 Не найден счет с таким номером для данного магазина

Состояние счета ​

Важно! При данных запросах рекомендуется проверять SSL сертификат ответившего сервера для предотвращения DNS подлогов.

Проверка баланса

Элемент адреса Значение Протокол https Метод Get / Post (рекомендуется) Путь https://paysto.com/api/Common/Balance

Параметры

Название Описание Тип Обязательный PAYSTO_SHOP_ID Id Магазина, выдается при регистрации. Целое Да PAYSTO_REQUEST_NO Сквозной (общий для всех типов запросов) порядковый номер запроса, каждое последующее значение должно быть больше предыдущего. Длинное целое Нет PAYSTO_MD5 Подпись передаваемых данных. Контрольная сумма MD5. MD5 Да

Ответ Описание Тип HTTP CODE 200 Скалярное значение. Доступный баланс. Денежный HTTP CODE 403 Нарушены условия безопасности. Проверьте передаваемые параметры и настройки. HTTP CODE 404 Не найден магазин

Аппендикс. Параметры подключения ​

Данные получаемые из интерфейса Личного Кабинета (требуется регистрация):