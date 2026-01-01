API
Введение
Описание
API PAYSTO — программный комплекс для управления мультиканальной торговой инфраструктурой.
Совет
API PAYSTO полностью совместимо с API Authorize.net Secure Hosted Payment Form, что позволяет настроить интеграцию любого web-ресурса без значительных расходов и в короткий срок.
Назначение
API PAYSTO позволяет автоматизировать приём платежей и обработку online-заказов в России.
Термины и понятия
|Термин
|Описание
|Получатель
|Клиент, в пользу которого идет зачисление средств
|Плательщик
|Лицо, осуществляющее платеж
|Магазин
|Информационная система Получателя. Например, корзина Плательщика на сайте Получателя и система биллинга Получателя.
Упрощенная схема оплаты
Сплошные линии – обязательные
Точечные линии – опциональные.
Порядок шагов при успешной оплате
- Запрос на оплату;
- Проверка товаров в каталоге PAYSTO;
- Перевод плательщика на оплату;
- Статус оплаты;
- Формирование кассового чека;
- Статус оплаты;
- Возврат покупателя на сайт Поставщика;
- Запрос статуса платежа;
- Статус платежа.
Типы передаваемых данных
|Название
|Описание
|Диапазон значений
|Целое
|Целое
|От 0 до 2147483647
|Длинное целое
|Длинное целое
|От 0 до 4294967296
|Денежное
|Вещественное, разделитель целой и дробной части «.» (точка), разделителя разрядов нет, дробная часть с точностью до сотых. Наличие точки и двух цифр после нее – обязательно. Например, 10 должно быть записано как 10.00, 10.123 должно быть записано как 11.12 или 11.13
|от 0.01 до 1000000.00
|Строка
|Строка. Не может содержать символ «=» (равно) и символ «&» (амперсанд).
|Для каждого параметра длина определяется отдельно.
|Дата время
|Всемирное координированное время (UTC). Представлено в формате yyyymmddhhnn где y – цифры для обозначения года, m – месяца, d – дня месяца, h – часа (hh – число от 0 до 23) n – минут. Например, 15 января 2010 17:04 201001151704
|От 201001010000 до 205012312359
|MD5
|Строка, представляющая собой 32-разрядное число в 16-ричной форме и в нижнем регистре (всего 32 символа 0-9, A-F).
Обеспечение безопасности
Запросы
Проверяется IP источника запроса. Подпись (обязательно).
Ответы PAYSTO
Проверяйте SSL сертификат ответившего сервера.
Адреса отвечающих серверов
IP-адрес отвечающего сервера указан в ЛК PAYSTO > Параметры
Запросы для осуществления платежа
Запрос на оплату счета
Данный шаг начинает процедуру оплаты выставленного в Магазине счета.
|Элемент адреса
|Значение
|Протокол
|https
|Метод
|Post
|Путь
|Информация предоставлена в ЛК PAYSTO > Параметры
|Кодировка
|UTF8
Параметры
|Название
|Описание
|Тип
|Обязательный
x_description
|Комментарий платежа
|Строка
|Да
x_login
|Код магазина
|Целое
|Да
x_amount
|Сумма к оплате
|Денежное
|Да
x_currency_code
|Валюта суммы к оплате. Может принимать значения USD или RUB
|Строка
|Да
x_cart_currency
|Валюта корзины магазина. Значения: USD, EUR или другое короткое название валюты. Передается при валюте корзины отличной от рублей (RUB) для отражения на страницах оплаты (сумма и валюта списания берутся из значений
x_amount и
x_currency_code).
|Строка
|Нет
x_line_item
|Содержимое корзины для оплаты. Подробное описание значения поля приведено в таблице ниже.
|Строка
|Да
x_email
|Электронный адрес покупателя
|Строка
|Нет
x_fp_sequence
|Номер сделки назначенный магазином. Это может быть номер счета или любое другое случайное число.
|Числовой
|Да
x_fp_timestamp
|UTC время в секундах, начиная с 1 января 1970
|числовой
|Да
x_fp_hash
|Подпись сгенерированная с использованием алгоритма хеширования HMAC-MD5 с использованием полей
x*login,
x_fp_sequence,
x_fp_timestamp,
x_amount и
x_currency_code разделенными знаком ^ Примеры подписи
|Да
x_invoice_num
|Номер счета в магазине
|числовой
|Да
x_first_name
|Имя покупателя
|Строка
|Нет
x_last_name
|Фамилия покупателя
|Строка
|Нет
x_address
|Адрес покупателя
|Строка
|Нет
x_city
|Город покупателя
|Строка
|Нет
x_state
|Регион покупателя
|Строка
|Нет
x_country
|Страна покупателя
|Строка
|Нет
x_ship_to_first_name
|Имя контактного лица при доставке
|Строка
|Нет
x_ship_to_last_name
|Фамилия контактного лица при доставке
|Строка
|Нет
x_phone
|Контактный телефон
|Строка
|Нет
x_fax
|Контактный факс
|Строка
|Нет
x_cust_id
|Идентификатор покупателя в магазине
|Строка
|Нет
x_ship_to_address
|Адрес доставки
|Строка
|Нет
x_ship_to_state
|Регион доставки
|Строка
|Нет
x_ship_to_zip
|Индекс адреса доставки
|Строка
|Нет
x_ship_to_country
|Страна доставки
|Строка
|Нет
x_relay_response
|Строка должна иметь значение «TRUE»
|Строка
|Да
x_relay_url
|URL оповещения об оплате
|Строка
|Да
Пример строки: "11111^789^67897654^10.50^USD"
Пример генерации подписи:
Fingerprint = HMAC-MD5 ("11111^789^67897654^10.50^USD", "секретный\*ключ")
Поле
x_line_item должно содержать одну строку из оплачиваемой корзины пользователя состоящую из нескольких элементов разделенных разделителем | . Количество передаваемых полей должно соответствовать количеству элементов в корзине.
Формат поля
x_line_item
|Название
|Описание
|Обязательный
|Item ID
|Идентификатор товара. Строка длинной до 31 символа
|Да
|item name
|Название товара. Строка длинной до 31 символа
|Да
|item description
|Описание товара. Строка длинной до 255 символов.
|Да
|item quantity
|Количество. Должно быть положительным числом.
|Да
|item price (unit cost)
|Стоимость единицы товара. Вещественное, разделитель целой и дробной части «.» (точка), разделителя разрядов нет, дробная часть с точностью до сотых. Наличие точки и двух цифр после нее – обязательно. Например, 10 должно быть записано как 10.00, 10.123 должно быть записано как 11.12 или 11.13
|Да
|item taxable
|Облагается ли товар НДС. Возможные значения: TRUE, FALSE, T, F, YES, NO, Y, N, 1, 0
|Нет
Пример передаваемой корзины:
x_line_item=item1<|>golf balls<|><|>2<|>18.95<|>Y&
x_line_item=item2<|>golf bag<|>Wilson golf carry bag, red<|>1<|>39.99<|>Y&
x_line_item=item3<|>book<|>Golf for Dummies<|>1<|>21.99<|>Y&
Сведения об оплате
Данный шаг оповещает Магазин о результатах оплаты счета.
Важно!
При данном запросе магазин должен проверять:
- IP-адрес, с которого пришел запрос;
- Номер счета;
- Сумму платежа;
- Подпись.
Отказ от данных проверок может серьезно ослабить защиту от мошенников.
|Элемент адреса
|Значение
|Протокол
|https
|Метод
|Post
|Путь
|Указывается в
x_relay_url при передаче запроса на оплату
|Кодировка
|UTF8
Параметры
|Название
|Описание
|Тип
x*response_code
|Результат оплаты 1 – оплачено 2 – отклонено 3 – ошибка
|Целое
x_trans_id
|Номер платежа в PAYSTO
|Длинное целое
x_invoice_num
|Номер платежа в магазине
|Целое
x_MD5_Hash
|Подпись сгенерированная с использованием алгоритма хеширования MD5 с использованием секретного ключа и полей x_login, x_trans_id, x_amount Пример строки «секретный*ключ111119876543211.00»
|MD5
x_amount
|Сумма оплаты
|Денежное
x_cust_id
|Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату
|Строка
x_first_name
|Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату
|Строка
x_last_name
|Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату
|Строка
x_address
|Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату
|Строка
x_city
|Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату
|Строка
x_state
|Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату
|Строка
x_zip
|Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату
|Строка
x_country
|Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату
|Строка
x_phone
|Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату
|Строка
x_fax
|Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату
|Строка
x_cust_id
|Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату
|Строка
x_email
|Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату
|Строка
x_ship_to_first_name
|Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату
|Строка
x_ship_to_last_name
|Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату
|Строка
x_ship_to_address
|Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату
|Строка
x_ship_to_city
|Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату
|Строка
x_ship_to_state
|Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату
|Строка
x_ship_to_zip
|Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату
|Строка
x_ship_to_country
|Значение равняется соответствующему параметру в запросе на оплату
|Строка
|Интерпретация ответа HTTP CODE 200
|Интерпретация отсутствия ответа другие HTTP CODE, Timeout
|Считается, что сервис магазин получил уведомление.
|Считается, что сервис магазина не доступен и не может выполнить свои обязательства перед покупателем. Полученные деньги от покупателя будут заблокированы.
Возвращение Покупателя в Магазин
На данном шаге Покупатель возвращается в Магазин.
Важно!
Данные этого запроса проходят через компьютер Покупателя и могут быть подделанными недобросовестным Покупателем. Поэтому не рекомендуется на страницах Success url и Fail Url устанавливать статус выставленному счету. Используйте для этого Result Url.
Совет
Рекомендуем Success url и Fail Url указывать адрес одной и той же страницы, где на основе сохраненных данных при обработке Result url (или, переспросив статус счета в PAYSTO) перенаправлять пользователя на итоговую страницу успешной (неуспешной) оплаты.
Важно понимать, что данный шаг осуществляется с компьютера Покупателя по истечении некоторого времени с момента перехода Покупателя с Магазина на PAYSTO, поэтому возможно, Магазину потребуется авторизовать Покупателя, для отображения приватных данных.
|Элемент адреса
|Значение
|Протокол
|https
|Метод
|Post
|Путь
|Указывается при регистрации магазина
|Кодировка
|UTF8
Параметры совпадают с описанным в пункте Сведения об оплате
Сведения о платежах
Важно!
При данных запросах рекомендуется проверять SSL сертификат ответившего сервера для предотвращения DNS подлогов.
Выписка за период
|Элемент адреса
|Значение
|Протокол
|https
|Метод
|Get
|Путь
|https://paysto.com/api/Payment/GetList
Параметры
|Название
|Описание
|Тип
|Обязательный
FROM
|начало периода (по умолчанию – начало текущих суток).
|Дата время
|Да
TO
|конец периода (по умолчанию – текущий момент).
|Дата время
|Да
PAYSTO_SHOP_ID
|ID магазина
|целое
|Да
PAYSTO_REQUEST_NO
|Сквозной (общий для всех типов запросов) счетчик запросов ИС, каждое последующее значение должно быть больше предыдущего.
|Длинное целое
|Нет
PAYSTO_MD5
|Подпись передаваемых данных. Контрольная сумма MD5.
|MD5
|Да
Значения ответа
|HTTP CODE
|Комментарий
|200
|CSV файл в виде Datetime,PAYSTO_PAYMENT_ID,PAYSTO_INVOICE_ID,PAYSTO_SUM,accountSum,status, statusNote Если за указанный период не было платежей – пустой файл
Описание столбцов
|Название
|Описание
|Тип
Datetime
|Дата и время регистрации заявки.
|Дата время
PAYSTO_PAYMENT_ID
|Номер транзакции в PAYSTO
|Длинное целое
PAYSTO_INVOICE_ID
|Переданный номер счета в магазине.
|Строка до 50 символов
PAYSTO_SUM
|Сумма заявки (сумма которую фактически собирались оплатить/уже оплатили)
|Денежный
accountSum
|Движение по Счету Клиента. Положительное – увеличение баланса, отрицательное – уменьшение баланса.
|Денежный
status
|Код статуса заявки.
|Статус заявки
statusNote
|Комментарий к статусу. Например, если статус RES_ERROR – то описание ошибки.
|Строка
Значения ответа
|HTTP CODE
|Комментарий
|403
|Нарушены условия безопасности. Проверьте передаваемые параметры и настройки.
|404
|Не найден магазин
Сведения о платеже
|Элемент адреса
|Значение
|Протокол
|https
|Метод
|Get
|Путь
|https://paysto.com/api/Payment/GetByInvoiceId
Параметры
|Название
|Описание
|Тип
|Обязательный
PAYSTO_INVOICE_ID
|Переданный номер счета в магазине.
|Строка до 50 символов
|Да
PAYSTO_SHOP_ID
|Id магазина
|целое
|Да
PAYSTO_REQUEST_NO
|Сквозной (общий для всех типов запросов) счетчик запросов ИС, каждое последующее значение должно быть больше предыдущего.
|Длинное целое
|Нет
PAYSTO_MD5
|Подпись передаваемых данных. Контрольная сумма MD5.
|MD5
|Да
Значения ответа
|HTTP CODE
|Комментарий
|200
|CSV файл в виде Datetime,PAYSTO_PAYMENT_ID,PAYSTO_INVOICE_ID,PAYSTO_SUM,accountSum,status, statusNote
Описание столбцов
|Название
|Описание
|Тип
Datetime
|Дата и время регистрации заявки.
|Дата время
PAYSTO_PAYMENT_ID
|Номер транзакции в PAYSTO
|Длинное целое
PAYSTO_INVOICE_ID
|Переданный номер счета в магазине.
|Строка до 50 символов
PAYSTO_SUM
|Сумма заявки (сумма которую фактически собирались оплатить/уже оплатили)
|Денежный
accountSum
|Движение по Счету Клиента. Положительное – увеличение баланса, отрицательное – уменьшение баланса.
|Денежный
status
|Код статуса заявки.
|Статус заявки
statusNote
|Комментарий к статусу. Например, если статус RES_ERROR – то описание ошибки.
|Строка
Значения ответа
|HTTP CODE
|Комментарий
|403
|Нарушены условия безопасности. Проверьте передаваемые параметры и настройки.
|404
|Не найден счет с таким номером для данного магазина
Состояние счета
Важно!
При данных запросах рекомендуется проверять SSL сертификат ответившего сервера для предотвращения DNS подлогов.
Проверка баланса
|Элемент адреса
|Значение
|Протокол
|https
|Метод
|Get / Post (рекомендуется)
|Путь
|https://paysto.com/api/Common/Balance
Параметры
|Название
|Описание
|Тип
|Обязательный
PAYSTO_SHOP_ID
|Id Магазина, выдается при регистрации.
|Целое
|Да
PAYSTO_REQUEST_NO
|Сквозной (общий для всех типов запросов) порядковый номер запроса, каждое последующее значение должно быть больше предыдущего.
|Длинное целое
|Нет
PAYSTO_MD5
|Подпись передаваемых данных. Контрольная сумма MD5.
|MD5
|Да
|Ответ
|Описание
|Тип
|HTTP CODE 200
|Скалярное значение. Доступный баланс.
|Денежный
|HTTP CODE 403
|Нарушены условия безопасности. Проверьте передаваемые параметры и настройки.
|HTTP CODE 404
|Не найден магазин
Аппендикс. Параметры подключения
Данные получаемые из интерфейса Личного Кабинета (требуется регистрация):
- ID Магазина;
- Адрес для API-запросов;
- Адрес отвечающего сервера;
- Секретный ключ (задается пользователем при подключении);