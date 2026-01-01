Добавление и настройка web-ресурса в Paysto ​

Для начала приема платежей через Paysto необходимо добавить ваш web-ресурс и успешно пройти проверку нашей службой безопасности. Под web-ресурсом подразумевается ваш веб-сайт или интернет-магазин, размещенный на отдельном домене.

Важно! Paysto не подключает напрямую telegram-боты, каналы или страницы в социальных сетях. Для таких целей необходимо использовать отдельное web-приложение или посадочную страницу на собственном домене.

Что нужно подготовить перед добавлением ресурса ​

Перед тем как приступить к добавлению web-ресурса, убедитесь, что выполнены следующие условия:

Важно! Вы не сможете подключить ресурс, если не имеете прав доступа к управлению DNS-записями домена.

Шаг 1: Заполнение анкеты web-ресурса ​

Войдите в Личный кабинет Paysto и нажмите кнопку Подключить магазин : Откроется анкета для регистрации web-ресурса. Заполните все необходимые поля: Значения полей анкеты Целевая страна : Укажите страну, в которой вам нужна инфраструктура для продажи. На текущий момент доступна только Россия.

: Укажите страну, в которой вам нужна инфраструктура для продажи. На текущий момент доступна только Россия. Название : Фирменное название вашего проекта или бренда. ⚠️ Максимальная длина — 18 символов.

: Фирменное название вашего проекта или бренда. ⚠️ Максимальная длина — 18 символов. Категория товаров/услуг : Выберите преобладающую категорию вашей деятельности (Товары (физические), Цифровая продукция, Услуги).

: Выберите преобладающую категорию вашей деятельности (Товары (физические), Цифровая продукция, Услуги). Краткое описание : Кратко опишите ваш бизнес (публичная информация).

: Кратко опишите ваш бизнес (публичная информация). Полное описание : Подробное описание вашего бизнеса (можно повторить значение из краткого описания, публичная информация).

: Подробное описание вашего бизнеса (можно повторить значение из краткого описания, публичная информация). Срок поставки : Укажите средний срок выполнения обязательств перед покупателями.

: Укажите средний срок выполнения обязательств перед покупателями. URL магазина : Полный адрес главной страницы вашего web-ресурса, включая протокол (http:// или https://).

: Полный адрес главной страницы вашего web-ресурса, включая протокол (http:// или https://). Телефон : (Необязательно). Если поле пустое, для плательщиков будет отображаться номер телефона владельца аккаунта. Рекомендуем указывать контактный телефон, ответственный за обработку заказов.

: (Необязательно). Если поле пустое, для плательщиков будет отображаться номер телефона владельца аккаунта. Рекомендуем указывать контактный телефон, ответственный за обработку заказов. E-mail : (Необязательно). Если поле пустое, плательщики будут видеть ваш e-mail (адрес владельца аккаунта) как контактный. Также, если вы планируете использовать шоу-рум, регистрация менеджера будет произведена на ваш e-mail. Рекомендуем указывать отдельный e-mail для связи с клиентами. После заполнения анкеты нажмите кнопку Далее .

Шаг 2: Настройка подключения ​

На этой странице вы настроите параметры подключения вашего ресурса:

Создание подписи для запросов по API: Укажите подпись (API Key) для безопасных запросов вашего ресурса к серверам Paysto. Вы можете использовать встроенный генератор ключа .

Ключ можно не сохранять отдельно — он всегда будет доступен в Личном кабинете после завершения регистрации ресурса. Адрес успешной страницы (Success URL): Укажите URL страницы на вашем ресурсе, куда будет перенаправлен плательщик в случае успешной оплаты.

Если в вашем интернет-магазине настроен обработчик статусов оплаты, этим адресом может быть корневая страница магазина. Адрес страницы при отказах оплаты (Fail URL): Укажите URL страницы, куда будет перенаправлен плательщик в случае ошибки или отказа от оплаты.

Если ваш магазин имеет обработчик статусов оплаты, этот адрес может совпадать с адресом успешной оплаты. IP-адрес вашего ресурса (Server IP): Укажите IP-адрес сервера, на котором размещен ваш web-ресурс. Важно! Безопасность запросов: Система Paysto принимает запросы только от авторизованных серверов с указанным IP-адресом. Если вы используете reverse-proxy, IP-анонимайзер или иное скрытие реального IP-адреса, необходимо заранее уведомить об этом службу безопасности Paysto. В противном случае обработка заказов и возмещение средств будут приостановлены. После внесения всех настроек нажмите кнопку Далее .

Шаг 3: Проверка введенных данных ​

Откроется страница для финальной проверки всех введенных данных.

Внимательно проверьте информацию запроса на подключение. Если обнаружены ошибки, нажмите кнопку Изменить для их исправления.

Шаг 4: Подтверждение владельца домена ​

Для подтверждения владения доменом следуйте инструкциям в блоке "Подтверждение домена":

Используя Хост (1) и Значение (2), разместите соответствующую TXT-запись в DNS-записях вашего домена. Подробная инструкция с примерами поможет вам в этом. После добавления TXT-записи нажмите кнопку Проверить размещение (3). Информация Срок проверки DNS-записей зависит от настроек вашего регистратора домена и может занимать от нескольких секунд до нескольких минут. В результате успешной проверки статус изменится: После успешной проверки нажмите кнопку Сохранить .

Завершение: Модерация ресурса ​

Откроется страница, подтверждающая отправку вашего ресурса на модерацию:

Служба безопасности Paysto проведет проверку вашего web-ресурса на соответствие нашим требованиям и подключит оптимальную инфраструктуру, исходя из специфики вашей деятельности.

Если вы планируете интеграцию с закрытой инфраструктурой или вам требуется разработка индивидуального решения, свяжитесь с службой поддержки Paysto для обсуждения деталей.