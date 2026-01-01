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Добавление и настройка web-ресурса в Paysto

Для начала приема платежей через Paysto необходимо добавить ваш web-ресурс и успешно пройти проверку нашей службой безопасности. Под web-ресурсом подразумевается ваш веб-сайт или интернет-магазин, размещенный на отдельном домене.

Важно!

Paysto не подключает напрямую telegram-боты, каналы или страницы в социальных сетях. Для таких целей необходимо использовать отдельное web-приложение или посадочную страницу на собственном домене.

Что нужно подготовить перед добавлением ресурса

Перед тем как приступить к добавлению web-ресурса, убедитесь, что выполнены следующие условия:

Важно!

Вы не сможете подключить ресурс, если не имеете прав доступа к управлению DNS-записями домена.

Шаг 1: Заполнение анкеты web-ресурса

  1. Войдите в Личный кабинет Paysto и нажмите кнопку Подключить магазин:

    Кнопка "Подключить магазин" в ЛК Paysto

  2. Откроется анкета для регистрации web-ресурса. Заполните все необходимые поля:

    Форма анкеты web-ресурса

    Значения полей анкеты
    • Целевая страна: Укажите страну, в которой вам нужна инфраструктура для продажи. На текущий момент доступна только Россия.
    • Название: Фирменное название вашего проекта или бренда. ⚠️ Максимальная длина — 18 символов.
    • Категория товаров/услуг: Выберите преобладающую категорию вашей деятельности (Товары (физические), Цифровая продукция, Услуги).
    • Краткое описание: Кратко опишите ваш бизнес (публичная информация).
    • Полное описание: Подробное описание вашего бизнеса (можно повторить значение из краткого описания, публичная информация).
    • Срок поставки: Укажите средний срок выполнения обязательств перед покупателями.
    • URL магазина: Полный адрес главной страницы вашего web-ресурса, включая протокол (http:// или https://).
    • Телефон: (Необязательно). Если поле пустое, для плательщиков будет отображаться номер телефона владельца аккаунта. Рекомендуем указывать контактный телефон, ответственный за обработку заказов.
    • E-mail: (Необязательно). Если поле пустое, плательщики будут видеть ваш e-mail (адрес владельца аккаунта) как контактный. Также, если вы планируете использовать шоу-рум, регистрация менеджера будет произведена на ваш e-mail. Рекомендуем указывать отдельный e-mail для связи с клиентами.

  3. После заполнения анкеты нажмите кнопку Далее.

Шаг 2: Настройка подключения

На этой странице вы настроите параметры подключения вашего ресурса:

Настройки подключения web-ресурса

  1. Создание подписи для запросов по API: Укажите подпись (API Key) для безопасных запросов вашего ресурса к серверам Paysto. Вы можете использовать встроенный генератор ключа.
    Ключ можно не сохранять отдельно — он всегда будет доступен в Личном кабинете после завершения регистрации ресурса.

  2. Адрес успешной страницы (Success URL): Укажите URL страницы на вашем ресурсе, куда будет перенаправлен плательщик в случае успешной оплаты.
    Если в вашем интернет-магазине настроен обработчик статусов оплаты, этим адресом может быть корневая страница магазина.

  3. Адрес страницы при отказах оплаты (Fail URL): Укажите URL страницы, куда будет перенаправлен плательщик в случае ошибки или отказа от оплаты.
    Если ваш магазин имеет обработчик статусов оплаты, этот адрес может совпадать с адресом успешной оплаты.

  4. IP-адрес вашего ресурса (Server IP): Укажите IP-адрес сервера, на котором размещен ваш web-ресурс.

    Важно!

    Безопасность запросов: Система Paysto принимает запросы только от авторизованных серверов с указанным IP-адресом. Если вы используете reverse-proxy, IP-анонимайзер или иное скрытие реального IP-адреса, необходимо заранее уведомить об этом службу безопасности Paysto. В противном случае обработка заказов и возмещение средств будут приостановлены.

  5. После внесения всех настроек нажмите кнопку Далее.

Шаг 3: Проверка введенных данных

Откроется страница для финальной проверки всех введенных данных.

Страница проверки введенных данных

Внимательно проверьте информацию запроса на подключение. Если обнаружены ошибки, нажмите кнопку Изменить для их исправления.

Шаг 4: Подтверждение владельца домена

Для подтверждения владения доменом следуйте инструкциям в блоке "Подтверждение домена":

Данные для подтверждения владельца домена

  1. Используя Хост (1) и Значение (2), разместите соответствующую TXT-запись в DNS-записях вашего домена. Подробная инструкция с примерами поможет вам в этом.

  2. После добавления TXT-записи нажмите кнопку Проверить размещение (3).

    Информация

    Срок проверки DNS-записей зависит от настроек вашего регистратора домена и может занимать от нескольких секунд до нескольких минут.

  3. В результате успешной проверки статус изменится:

    Статус успешной проверки домена

  4. После успешной проверки нажмите кнопку Сохранить.

Завершение: Модерация ресурса

Откроется страница, подтверждающая отправку вашего ресурса на модерацию:

Уведомление о модерации web-ресурса

Служба безопасности Paysto проведет проверку вашего web-ресурса на соответствие нашим требованиям и подключит оптимальную инфраструктуру, исходя из специфики вашей деятельности.

Если вы планируете интеграцию с закрытой инфраструктурой или вам требуется разработка индивидуального решения, свяжитесь с службой поддержки Paysto для обсуждения деталей.