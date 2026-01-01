Добавление и настройка web-ресурса в Paysto
Для начала приема платежей через Paysto необходимо добавить ваш web-ресурс и успешно пройти проверку нашей службой безопасности. Под web-ресурсом подразумевается ваш веб-сайт или интернет-магазин, размещенный на отдельном домене.
Важно!
Paysto не подключает напрямую telegram-боты, каналы или страницы в социальных сетях. Для таких целей необходимо использовать отдельное web-приложение или посадочную страницу на собственном домене.
Что нужно подготовить перед добавлением ресурса
Перед тем как приступить к добавлению web-ресурса, убедитесь, что выполнены следующие условия:
- Вы успешно прошли регистрацию.
- Ваш Профиль владельца полностью заполнен и сохранен.
- У вас есть доступ к управлению DNS-записями вашего домена (логин/пароль к регистратору домена) для добавления TXT-записи. Подробнее о подтверждении владения доменом.
- Ваш web-ресурс соответствует требованиям Paysto и не содержит запрещенных товаров и услуг.
Важно!
Вы не сможете подключить ресурс, если не имеете прав доступа к управлению DNS-записями домена.
Шаг 1: Заполнение анкеты web-ресурса
Войдите в Личный кабинет Paysto и нажмите кнопку
Подключить магазин:
Откроется анкета для регистрации web-ресурса. Заполните все необходимые поля:
Значения полей анкеты
Целевая страна: Укажите страну, в которой вам нужна инфраструктура для продажи. На текущий момент доступна только Россия.
Название: Фирменное название вашего проекта или бренда. ⚠️ Максимальная длина — 18 символов.
Категория товаров/услуг: Выберите преобладающую категорию вашей деятельности (Товары (физические), Цифровая продукция, Услуги).
Краткое описание: Кратко опишите ваш бизнес (публичная информация).
Полное описание: Подробное описание вашего бизнеса (можно повторить значение из краткого описания, публичная информация).
Срок поставки: Укажите средний срок выполнения обязательств перед покупателями.
URL магазина: Полный адрес главной страницы вашего web-ресурса, включая протокол (http:// или https://).
Телефон: (Необязательно). Если поле пустое, для плательщиков будет отображаться номер телефона владельца аккаунта. Рекомендуем указывать контактный телефон, ответственный за обработку заказов.
После заполнения анкеты нажмите кнопку
Далее.
Шаг 2: Настройка подключения
На этой странице вы настроите параметры подключения вашего ресурса:
Создание подписи для запросов по API: Укажите подпись (API Key) для безопасных запросов вашего ресурса к серверам Paysto. Вы можете использовать встроенный
генератор ключа.
Ключ можно не сохранять отдельно — он всегда будет доступен в Личном кабинете после завершения регистрации ресурса.
Адрес успешной страницы (Success URL): Укажите URL страницы на вашем ресурсе, куда будет перенаправлен плательщик в случае успешной оплаты.
Если в вашем интернет-магазине настроен обработчик статусов оплаты, этим адресом может быть корневая страница магазина.
Адрес страницы при отказах оплаты (Fail URL): Укажите URL страницы, куда будет перенаправлен плательщик в случае ошибки или отказа от оплаты.
Если ваш магазин имеет обработчик статусов оплаты, этот адрес может совпадать с адресом успешной оплаты.
IP-адрес вашего ресурса (Server IP): Укажите IP-адрес сервера, на котором размещен ваш web-ресурс.
Важно!
Безопасность запросов: Система Paysto принимает запросы только от авторизованных серверов с указанным IP-адресом. Если вы используете reverse-proxy, IP-анонимайзер или иное скрытие реального IP-адреса, необходимо заранее уведомить об этом службу безопасности Paysto. В противном случае обработка заказов и возмещение средств будут приостановлены.
После внесения всех настроек нажмите кнопку
Далее.
Шаг 3: Проверка введенных данных
Откроется страница для финальной проверки всех введенных данных.
Внимательно проверьте информацию запроса на подключение. Если обнаружены ошибки, нажмите кнопку
Изменить для их исправления.
Шаг 4: Подтверждение владельца домена
Для подтверждения владения доменом следуйте инструкциям в блоке "Подтверждение домена":
Используя
Хост(1) и
Значение(2), разместите соответствующую TXT-запись в DNS-записях вашего домена. Подробная инструкция с примерами поможет вам в этом.
После добавления TXT-записи нажмите кнопку
Проверить размещение(3).
Информация
Срок проверки DNS-записей зависит от настроек вашего регистратора домена и может занимать от нескольких секунд до нескольких минут.
В результате успешной проверки статус изменится:
После успешной проверки нажмите кнопку
Сохранить.
Завершение: Модерация ресурса
Откроется страница, подтверждающая отправку вашего ресурса на модерацию:
Служба безопасности Paysto проведет проверку вашего web-ресурса на соответствие нашим требованиям и подключит оптимальную инфраструктуру, исходя из специфики вашей деятельности.
Если вы планируете интеграцию с закрытой инфраструктурой или вам требуется разработка индивидуального решения, свяжитесь с службой поддержки Paysto для обсуждения деталей.