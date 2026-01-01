Регистрация в Paysto ​

Прежде чем начать пользоваться всеми возможностями Paysto, вам необходимо зарегистрировать Личный кабинет.

Что понадобится для регистрации ​

Для создания Личного кабинета Paysto потребуется указать следующие данные:

E-mail адрес — он будет использоваться как основной логин и канал для всех уведомлений и подтверждений. Информация Внимание: E-mail является единственным способом управления вашим аккаунтом в панели Paysto. Утрата доступа к указанному email приведет к потере возможности вывода средств и управления аккаунтом. Используйте надежный и постоянный адрес электронной почты, избегайте одноразовых или временных сервисов. Важно: В Paysto нет разделения на рабочий и тестовый аккаунты. Вы можете создать любое количество аккаунтов, каждый из которых привязывается к уникальному email. Если вам нужно несколько аккаунтов, создайте для каждого отдельный email. Номер мобильного телефона или аккаунт в Telegram — используется для первичной верификации пользователя. Верификация осуществляется через получение SMS-кода на указанный мобильный телефон или через подтверждение в приложении Telegram. Информация Номер мобильного телефона/аккаунт Telegram используются только для первичной верификации при регистрации. Все дальнейшие подтверждения действий в системе (например, вывод средств или изменение данных) будут отправляться на ваш основной E-mail.

Процесс регистрации ​

Для регистрации перейдите по ссылке: https://account.paysto.com/Account/Register.

Перед вами откроется форма регистрации:

Порядок заполнения формы:

Выберите страну вашей регистрации из выпадающего списка. Если вашей страны нет в списке, выберите Другая . Выберите тип пользователя. Для индивидуальных предпринимателей (ИП) следует выбрать Юридическое лицо . Укажите ваш e-mail адрес. Внимательно ознакомьтесь с условиями использования Paysto и установите флажок, подтверждая ваше согласие. Пройдите верификацию одним из предложенных способов: с помощью SMS-кода на мобильный телефон или через авторизацию в Telegram. Нажмите кнопку Далее . Кнопка станет активной после полного заполнения формы и прохождения верификации.

Завершение регистрации ​

В случае успешного завершения регистрации вы увидите страницу подтверждения:

На ваш e-mail будет мгновенно отправлено письмо, содержащее ваш пароль и прямую ссылку на страницу Вход в кабинет.

Совет Сообщение с паролем отправляется мгновенно, но иногда оно может попасть в папку СПАМ (SPAM). Пожалуйста, проверьте эту папку, если письмо долго не приходит.

Что дальше? После получения пароля вы можете войти в свой Личный кабинет и приступить к заполнению профиля и добавлению вашего web-ресурса.