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Подтверждение владения доменом в Beget

Эта инструкция поможет вам разместить TXT-запись для подтверждения домена, который размещен у регистратора Beget, в рамках подключения к Paysto.

Важно!

Для каждого web-ресурса Paysto генерирует уникальный код подтверждения. Используйте только тот код, который указан в блоке "Подтверждение домена" на странице подключения вашего web-ресурса к Paysto.

Пример в этой инструкции: адрес web-ресурса lorem.my-domain.ru и значение TXT-записи market-verification=25791не используйте эти значения для подтверждения вашего домена.

Шаг 1: Получите данные для TXT-записи в Paysto

  1. Откройте страницу запроса на подключение вашего web-ресурса к Paysto.

  2. Перейдите к блоку "Подтверждение домена". Здесь вы найдете Хост (1) и Значение (2) для вашей TXT-записи. Скопируйте их:

    Блок "Подтверждение домена" в Paysto

Шаг 2: Войдите в панель управления Beget

  1. Войдите в панель управления Beget.

  2. Перейдите в раздел Домены и поддомены:

    Раздел "Домены и поддомены" в панели Beget

  3. Найдите ваш домен в списке (или используйте поиск).

  4. Нажмите на кнопку контекстного меню (три вертикальные точки) в конце строки с вашим доменом.

  5. В выпадающем меню выберите пункт Редактировать DNS:

    Контекстное меню домена и выбор "Редактировать DNS"

Шаг 3: Внесите TXT-запись в DNS Beget

На странице редактирования DNS-записей домена:

Форма для редактирования DNS-записей в Beget

  1. Поле Name (Имя):
    • Если ваш сайт расположен в корне домена (например, example.com), оставьте поле пустым или введите @ (зависит от версии интерфейса Beget).
    • Если ваш сайт расположен на поддомене (например, shop.example.com), укажите только имя хоста поддомена, то есть shop (без .example.com). Убедитесь, что это соответствует полю Хост (1) из Paysto.

    Важно!

    Paysto будет проверять TXT-запись по домену (или поддомену), который вы указали в запросе на подключение. Убедитесь, что Name записи соответствует этому значению.

  2. Тип записи (Type): Выберите TXT.
  3. Поле Data: Вставьте значение TXT-записи, которое вы скопировали из Paysto (поле Значение (2) в Paysto).
  4. Нажмите кнопку Добавить для сохранения новой записи.

Шаг 4: Проверьте размещение TXT-записи в Paysto

  1. Вернитесь на вкладку браузера с формой запроса подключения в Paysto.
  2. Нажмите кнопку Проверить размещение.

После успешной проверки статус изменится на "Запись обнаружена":

Успешное подтверждение домена в Paysto

Совет

Если Paysto не обнаружит TXT-запись, проверьте правильность введенных данных в Beget и повторите попытку через 10 минут. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки Beget или службу поддержки Paysto.

Шаг 5: Завершите подключение

Нажмите кнопку Сохранить, чтобы завершить процесс подтверждения домена и отправить ваш web-ресурс на модерацию в Paysto.