Эта инструкция поможет вам разместить TXT-запись для подтверждения домена, который размещен у регистратора Beget, в рамках подключения к Paysto.

Важно!

Для каждого web-ресурса Paysto генерирует уникальный код подтверждения. Используйте только тот код, который указан в блоке "Подтверждение домена" на странице подключения вашего web-ресурса к Paysto.