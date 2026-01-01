Вход в Личный кабинет Paysto ​

Для доступа к вашему Личному кабинету Paysto следуйте инструкциям ниже.

Внимание Важно: При 3-х неудачных попытках ввода логина/пароля ваш доступ к аккаунту будет заблокирован. Эта блокировка не будет отображена визуально, и функция восстановления пароля в этом случае не поможет. Для снятия блокировки немедленно обратитесь в службу поддержки Paysto.

Успешный вход ​

Для входа в Личный кабинет перейдите по прямой ссылке: https://account.paysto.com/Account/Logon.

Проверка Пароль для доступа в Личный кабинет вы получили в письме после регистрации.

На странице входа:

Укажите ваш email. Введите полученный пароль. Нажмите кнопку Войти .

Ошибки при входе ​

Если вы допустите ошибку при вводе email или пароля, система активирует Captcha для дополнительной проверки.

Важно! Помните о правиле 3-х попыток: после третьего неверного ввода доступ к аккаунту будет заблокирован. Восстановление пароля в этой ситуации не поможет снять блокировку. Для восстановления доступа обратитесь в службу поддержки Paysto.

Восстановление пароля ​

Если вы утратили или забыли пароль от Личного кабинета Paysto, воспользуйтесь формой восстановления.

Нажмите ссылку "Забыли пароль?" на форме входа. Откроется страница восстановления: Укажите ваш email. Пройдите Captcha. Нажмите кнопку Ok .

На ваш email система автоматически отправит новый пароль.

Совет Письмо с новым паролем отправляется мгновенно, но иногда оно может попасть в папку СПАМ (SPAM). Пожалуйста, проверьте эту папку.

Смена пароля ​

Для изменения текущего пароля в Личном кабинете:

Нажмите на изображение профиля в верхнем правом углу. В выпадающем меню выберите пункт Настройки . На странице Настройки перейдите на вкладку Пароль . Введите текущий пароль. Укажите новый пароль. Повторно введите новый пароль для подтверждения. Нажмите кнопку Изменить .

Откроется окно для подтверждения изменений: