Вход в Личный кабинет Paysto
Для доступа к вашему Личному кабинету Paysto следуйте инструкциям ниже.
Внимание
Важно: При 3-х неудачных попытках ввода логина/пароля ваш доступ к аккаунту будет заблокирован. Эта блокировка не будет отображена визуально, и функция восстановления пароля в этом случае не поможет. Для снятия блокировки немедленно обратитесь в службу поддержки Paysto.
Успешный вход
Для входа в Личный кабинет перейдите по прямой ссылке: https://account.paysto.com/Account/Logon.
Проверка
Пароль для доступа в Личный кабинет вы получили в письме после регистрации.
На странице входа:
- Укажите ваш email.
- Введите полученный пароль.
- Нажмите кнопку
Войти.
Ошибки при входе
Если вы допустите ошибку при вводе email или пароля, система активирует Captcha для дополнительной проверки.
Важно!
Помните о правиле 3-х попыток: после третьего неверного ввода доступ к аккаунту будет заблокирован. Восстановление пароля в этой ситуации не поможет снять блокировку. Для восстановления доступа обратитесь в службу поддержки Paysto.
Восстановление пароля
Если вы утратили или забыли пароль от Личного кабинета Paysto, воспользуйтесь формой восстановления.
Нажмите ссылку "Забыли пароль?" на форме входа.
Откроется страница восстановления:
Укажите ваш email.
Пройдите Captcha.
Нажмите кнопку
Ok.
На ваш email система автоматически отправит новый пароль.
Совет
Письмо с новым паролем отправляется мгновенно, но иногда оно может попасть в папку СПАМ (SPAM). Пожалуйста, проверьте эту папку.
Смена пароля
Для изменения текущего пароля в Личном кабинете:
Нажмите на изображение профиля в верхнем правом углу.
В выпадающем меню выберите пункт
Настройки.
На странице
Настройкиперейдите на вкладку
Пароль.
Введите текущий пароль.
Укажите новый пароль.
Повторно введите новый пароль для подтверждения.
Нажмите кнопку
Изменить.
Откроется окно для подтверждения изменений:
Нажмите
Подтверждаю, чтобы сохранить изменения. После этого вы будете автоматически выведены из Личного кабинета и перенаправлены на страницу Вход в кабинет. Используйте новый пароль для повторного входа.