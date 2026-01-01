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Подтверждение владения доменом для Paysto

Для подключения вашего web-ресурса к инфраструктуре Paysto требуется обязательное подтверждение владения доменом. Этот процесс обеспечивает безопасность и верификацию вашего бизнеса.

Важно!

Без подтверждения владения доменом, заявка на подключение вашего ресурса не будет рассматриваться службой безопасности Paysto.

Принцип работы

Каждый домен (например, вашсайт.ru) имеет набор DNS-записей, которые определяют, как найти ваш сайт и куда направлять электронные письма. Для подтверждения владения Paysto использует специальную TXT-запись.

После заполнения анкеты на подключение web-ресурса в Paysto, вы получите уникальный код подтверждения. Этот код необходимо разместить в DNS-записях вашего домена. Как только эта запись будет опубликована, Paysto сможет верифицировать, что домен принадлежит вам, и продолжит рассмотрение вашей заявки.

Информация

Размещение TXT-записи — это стандартная процедура, которая не изменяет работу и не нарушает функциональность вашего web-ресурса.

Подготовка к подтверждению

Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть:

  • Логин и пароль для входа в панель управления регистратора вашего домена (или держателя DNS-записей).

    Важно!

    Paysto не может получить доступ к вашей панели управления. Если вам нужна помощь с доступом к регистратору, обратитесь в его службу поддержки.

  • Информация о регистраторе: Если вы не знаете своего регистратора, вы можете получить информацию из открытых whois-источников, например:

Пошаговая инструкция по размещению TXT-записи

Для максимально быстрого прохождения процедуры рекомендуем открыть две вкладки в браузере: одну с Личным кабинетом Paysto (на странице запроса подключения web-ресурса) и вторую с панелью управления вашего домена.

1. Найдите раздел управления DNS-записями

  • Войдите в аккаунт на сайте регистратора вашего домена.

  • Перейдите на страницу управления доменами.

  • Выберите домен, который вы хотите подтвердить, и найдите раздел управления записями DNS.

    Эта страница обычно называется:

    • "DNS settings" (Настройки DNS) или "DNS management" (Управление DNS)
    • "Advanced settings" (Расширенные настройки)
    • "Name server management" (Управление сервером доменных имен)
    • "Control panel" (Панель управления)

    Совет

    Если вам не удается найти раздел управления DNS-записями, обратитесь в службу поддержки вашего регистратора домена.

2. Получите данные для TXT-записи в Paysto

В Личном кабинете Paysto, на форме запроса подключения web-ресурса, найдите блок "Подтверждение домена". Здесь будут указаны Хост и Значение для вашей TXT-записи:

Блок "Подтверждение домена" в Paysto

3. Создайте TXT-запись на сайте регистратора домена

Вернитесь на сайт регистратора домена и создайте новую запись типа TXT:

  • Поле Name (Имя): Может называться также Host, Hostname или Alias. Введите символ @, укажите доменное имя, или поддомен (в зависимости от требований вашего регистратора и того, что указано в поле Хост (1) в Paysto).

  • Поле Value (Значение): Может называться также Data, Answer или Destination. Вставьте сюда значение кода подтверждения, полученное в Paysto (Значение (2) на скриншоте).

  • Сохраните запись TXT.

    Информация

    Обновление DNS-информации занимает от нескольких секунд до 10 минут, в зависимости от настроек вашего регистратора. Точную информацию уточняйте у него.

    Информация

    Для наглядных примеров подтверждения домена у популярных регистраторов, посмотрите:

4. Проверьте размещение TXT-записи в Paysto

Вернитесь на вкладку браузера с формой запроса подключения в Paysto и нажмите кнопку Проверить размещение (3):

При успешной проверке, цвет и значение статуса 4 изменится на "Запись обнаружена":

Успешное подтверждение домена в Paysto

Совет

Если система Paysto не обнаружит TXT-запись, проверьте правильность размещения и повторите попытку через 10 минут. Если проблема сохраняется, обратитесь к своему регистратору домена или держателю DNS-записей.

5. Завершите подключение

Нажмите кнопку Сохранить, чтобы завершить процесс подтверждения домена и отправки вашего web-ресурса на модерацию в Paysto.