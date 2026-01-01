Подтверждение владения доменом для Paysto ​

Для подключения вашего web-ресурса к инфраструктуре Paysto требуется обязательное подтверждение владения доменом. Этот процесс обеспечивает безопасность и верификацию вашего бизнеса.

Важно! Без подтверждения владения доменом, заявка на подключение вашего ресурса не будет рассматриваться службой безопасности Paysto.

Принцип работы ​

Каждый домен (например, вашсайт.ru ) имеет набор DNS-записей, которые определяют, как найти ваш сайт и куда направлять электронные письма. Для подтверждения владения Paysto использует специальную TXT-запись.

После заполнения анкеты на подключение web-ресурса в Paysto, вы получите уникальный код подтверждения. Этот код необходимо разместить в DNS-записях вашего домена. Как только эта запись будет опубликована, Paysto сможет верифицировать, что домен принадлежит вам, и продолжит рассмотрение вашей заявки.

Информация Размещение TXT-записи — это стандартная процедура, которая не изменяет работу и не нарушает функциональность вашего web-ресурса.

Подготовка к подтверждению ​

Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть:

Логин и пароль для входа в панель управления регистратора вашего домена (или держателя DNS-записей). Важно! Paysto не может получить доступ к вашей панели управления. Если вам нужна помощь с доступом к регистратору, обратитесь в его службу поддержки.

Информация о регистраторе: Если вы не знаете своего регистратора, вы можете получить информацию из открытых whois-источников, например: https://www.reg.ru/whois/ https://whois.ru https://www.nic.ru/whois/ http://whois-service.ru/



Пошаговая инструкция по размещению TXT-записи ​

Для максимально быстрого прохождения процедуры рекомендуем открыть две вкладки в браузере: одну с Личным кабинетом Paysto (на странице запроса подключения web-ресурса) и вторую с панелью управления вашего домена.

1. Найдите раздел управления DNS-записями ​

Войдите в аккаунт на сайте регистратора вашего домена .

Перейдите на страницу управления доменами .

Выберите домен, который вы хотите подтвердить, и найдите раздел управления записями DNS . Эта страница обычно называется: "DNS settings" (Настройки DNS) или "DNS management" (Управление DNS) "Advanced settings" (Расширенные настройки) "Name server management" (Управление сервером доменных имен) "Control panel" (Панель управления) Совет Если вам не удается найти раздел управления DNS-записями, обратитесь в службу поддержки вашего регистратора домена.



2. Получите данные для TXT-записи в Paysto ​

В Личном кабинете Paysto, на форме запроса подключения web-ресурса, найдите блок "Подтверждение домена". Здесь будут указаны Хост и Значение для вашей TXT-записи:

3. Создайте TXT-запись на сайте регистратора домена ​

Вернитесь на сайт регистратора домена и создайте новую запись типа TXT:

Поле Name (Имя) : Может называться также Host , Hostname или Alias . Введите символ @ , укажите доменное имя, или поддомен (в зависимости от требований вашего регистратора и того, что указано в поле Хост (1) в Paysto).

Поле Value (Значение) : Может называться также Data , Answer или Destination . Вставьте сюда значение кода подтверждения, полученное в Paysto ( Значение (2) на скриншоте).

Сохраните запись TXT. Информация Обновление DNS-информации занимает от нескольких секунд до 10 минут, в зависимости от настроек вашего регистратора. Точную информацию уточняйте у него. Информация Для наглядных примеров подтверждения домена у популярных регистраторов, посмотрите: Beget Timeweb Selectel



4. Проверьте размещение TXT-записи в Paysto ​

Вернитесь на вкладку браузера с формой запроса подключения в Paysto и нажмите кнопку Проверить размещение (3):

При успешной проверке, цвет и значение статуса 4 изменится на "Запись обнаружена":

Совет Если система Paysto не обнаружит TXT-запись, проверьте правильность размещения и повторите попытку через 10 минут. Если проблема сохраняется, обратитесь к своему регистратору домена или держателю DNS-записей.

5. Завершите подключение ​