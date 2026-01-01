Подтверждение владения доменом для Paysto
Для подключения вашего web-ресурса к инфраструктуре Paysto требуется обязательное подтверждение владения доменом. Этот процесс обеспечивает безопасность и верификацию вашего бизнеса.
Важно!
Без подтверждения владения доменом, заявка на подключение вашего ресурса не будет рассматриваться службой безопасности Paysto.
Принцип работы
Каждый домен (например,
вашсайт.ru) имеет набор DNS-записей, которые определяют, как найти ваш сайт и куда направлять электронные письма. Для подтверждения владения Paysto использует специальную TXT-запись.
После заполнения анкеты на подключение web-ресурса в Paysto, вы получите уникальный код подтверждения. Этот код необходимо разместить в DNS-записях вашего домена. Как только эта запись будет опубликована, Paysto сможет верифицировать, что домен принадлежит вам, и продолжит рассмотрение вашей заявки.
Информация
Размещение TXT-записи — это стандартная процедура, которая не изменяет работу и не нарушает функциональность вашего web-ресурса.
Подготовка к подтверждению
Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть:
Логин и пароль для входа в панель управления регистратора вашего домена (или держателя DNS-записей).
Важно!
Paysto не может получить доступ к вашей панели управления. Если вам нужна помощь с доступом к регистратору, обратитесь в его службу поддержки.
Информация о регистраторе: Если вы не знаете своего регистратора, вы можете получить информацию из открытых whois-источников, например:
Пошаговая инструкция по размещению TXT-записи
Для максимально быстрого прохождения процедуры рекомендуем открыть две вкладки в браузере: одну с Личным кабинетом Paysto (на странице запроса подключения web-ресурса) и вторую с панелью управления вашего домена.
1. Найдите раздел управления DNS-записями
Войдите в аккаунт на сайте регистратора вашего домена.
Перейдите на страницу управления доменами.
Выберите домен, который вы хотите подтвердить, и найдите раздел управления записями DNS.
Эта страница обычно называется:
- "DNS settings" (Настройки DNS) или "DNS management" (Управление DNS)
- "Advanced settings" (Расширенные настройки)
- "Name server management" (Управление сервером доменных имен)
- "Control panel" (Панель управления)
Совет
Если вам не удается найти раздел управления DNS-записями, обратитесь в службу поддержки вашего регистратора домена.
2. Получите данные для TXT-записи в Paysto
В Личном кабинете Paysto, на форме запроса подключения web-ресурса, найдите блок "Подтверждение домена". Здесь будут указаны
Хост и
Значение для вашей TXT-записи:
3. Создайте TXT-запись на сайте регистратора домена
Вернитесь на сайт регистратора домена и создайте новую запись типа TXT:
Поле
Name(Имя): Может называться также
Host,
Hostnameили
Alias. Введите символ
@, укажите доменное имя, или поддомен (в зависимости от требований вашего регистратора и того, что указано в поле
Хост(1) в Paysto).
Поле
Value(Значение): Может называться также
Data,
Answerили
Destination. Вставьте сюда значение кода подтверждения, полученное в Paysto (
Значение(2) на скриншоте).
Сохраните запись TXT.
Информация
Обновление DNS-информации занимает от нескольких секунд до 10 минут, в зависимости от настроек вашего регистратора. Точную информацию уточняйте у него.
4. Проверьте размещение TXT-записи в Paysto
Вернитесь на вкладку браузера с формой запроса подключения в Paysto и нажмите кнопку
Проверить размещение (3):
При успешной проверке, цвет и значение статуса
4 изменится на "Запись обнаружена":
Совет
Если система Paysto не обнаружит TXT-запись, проверьте правильность размещения и повторите попытку через 10 минут. Если проблема сохраняется, обратитесь к своему регистратору домена или держателю DNS-записей.
5. Завершите подключение
Нажмите кнопку
Сохранить, чтобы завершить процесс подтверждения домена и отправки вашего web-ресурса на модерацию в Paysto.