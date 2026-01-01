Подтверждение владения доменом в Timeweb ​

Эта инструкция поможет вам разместить TXT-запись для подтверждения домена, который размещен в хостинг-сервисе Timeweb.com или использует облачную платформу Timeweb.cloud, в рамках подключения к Paysto.

Важно! Для каждого web-ресурса Paysto генерирует уникальный код подтверждения. Используйте только тот код, который указан в блоке "Подтверждение домена" на странице подключения вашего web-ресурса к Paysto. Пример в этой инструкции: адрес web-ресурса lorem.my-domain.ru и значение TXT-записи market-verification=25791 — не используйте эти значения для подтверждения вашего домена.

Шаг 1: Получите данные для TXT-записи в Paysto ​

Откройте страницу запроса на подключение вашего web-ресурса к Paysto. Перейдите к блоку "Подтверждение домена". Здесь вы найдете Хост (1) и Значение (2) для вашей TXT-записи. Скопируйте их:

Шаг 2: Войдите в панель управления Timeweb

Войдите в панель управления Timeweb. В меню слева: Откройте раздел Домены .

. Выберите пункт Мои домены . Найдите ваш домен в списке или используйте поле поиска. Нажмите на кнопку контекстного меню (три вертикальные точки) в конце строки с названием домена. В выпадающем меню выберите Редактор DNS :

Шаг 3: Добавьте новую TXT-запись ​

На странице Редактора DNS нажмите кнопку + Добавить запись : В открывшейся форме создания записи: Откройте выпадающее меню Тип и выберите пункт TXT :

Поле Хост : Если ваш сайт расположен в корне домена (например, example.com ), оставьте это поле пустым . Если ваш сайт расположен на поддомене (например, shop.example.com ), укажите только имя хоста поддомена, то есть shop . Убедитесь, что это соответствует полю Хост (1) из Paysto. Важно! Paysto будет проверять TXT-запись по домену (или поддомену), который вы указали в запросе на подключение. Убедитесь, что Хост записи соответствует этому значению.

В поле Значение : Вставьте значение TXT-записи, которое вы скопировали из Paysto (поле Значение (2) в Paysto).

Нажмите кнопку Сохранить .

Шаг 4: Проверьте размещение TXT-записи в Paysto ​

Вернитесь на вкладку браузера с формой запроса подключения в Paysto. Нажмите кнопку Проверить размещение .

После успешной проверки статус изменится на "Запись обнаружена":

Совет Если Paysto не обнаружит TXT-запись, проверьте правильность введенных данных в Timeweb и повторите попытку через 10 минут. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки Timeweb или службу поддержки Paysto.

Шаг 5: Завершите подключение ​