Подтверждение владения доменом в Selectel
Эта инструкция поможет вам разместить TXT-запись для подтверждения домена, который использует услугу DNS-хостинга в облачной платформе Selectel, в рамках подключения к Paysto.
Важно!
Для каждого web-ресурса Paysto генерирует уникальный код подтверждения. Используйте только тот код, который указан в блоке "Подтверждение домена" на странице подключения вашего web-ресурса к Paysto.
Пример в этой инструкции: адрес web-ресурса
lorem.my-domain.ru и значение TXT-записи
market-verification=25791 — не используйте эти значения для подтверждения вашего домена.
Шаг 1: Получите данные для TXT-записи в Paysto
Откройте страницу запроса на подключение вашего web-ресурса к Paysto.
Перейдите к блоку "Подтверждение домена". Здесь вы найдете
Хост(1) и
Значение(2) для вашей TXT-записи. Скопируйте их:
Шаг 2: Войдите в панель управления Selectel
Войдите в панель управления Selectel.
В меню
Продуктывыберите пункт
DNS-хостинг Legacy:
Найдите ваш домен в списке или используйте поле поиска.
Нажмите на название домена для перехода к управлению его записями:
Шаг 3: Добавьте новую TXT-запись
На странице управления DNS-записями домена нажмите кнопку
Добавить запись:
В открывшейся форме создания записи:
Откройте выпадающее меню
Типи выберите пункт
TXT:
Поле
Имя записи:
- Если ваш сайт расположен в корне домена (например,
example.com), оставьте это поле пустым.
- Если ваш сайт расположен на поддомене (например,
shop.example.com), укажите только имя хоста поддомена, то есть
shop. Убедитесь, что это соответствует полю
Хост(1) из Paysto.
Важно!
Paysto будет проверять TXT-запись по домену (или поддомену), который вы указали в запросе на подключение. Убедитесь, что
Имя записисоответствует этому значению.
- Если ваш сайт расположен в корне домена (например,
В поле
Значение: Вставьте значение TXT-записи, которое вы скопировали из Paysto (поле
Значение(2) в Paysto).
Нажмите кнопку
Добавитьдля сохранения новой записи.
Шаг 4: Проверьте размещение TXT-записи в Paysto
- Вернитесь на вкладку браузера с формой запроса подключения в Paysto.
- Нажмите кнопку
Проверить размещение.
После успешной проверки статус изменится на "Запись обнаружена":
Совет
Если Paysto не обнаружит TXT-запись, проверьте правильность введенных данных в Selectel и повторите попытку через 10 минут. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки Selectel или службу поддержки Paysto.
Шаг 5: Завершите подключение
Нажмите кнопку
Сохранить, чтобы завершить процесс подтверждения домена и отправить ваш web-ресурс на модерацию в Paysto.