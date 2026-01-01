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Подтверждение владения доменом в Selectel

Эта инструкция поможет вам разместить TXT-запись для подтверждения домена, который использует услугу DNS-хостинга в облачной платформе Selectel, в рамках подключения к Paysto.

Важно!

Для каждого web-ресурса Paysto генерирует уникальный код подтверждения. Используйте только тот код, который указан в блоке "Подтверждение домена" на странице подключения вашего web-ресурса к Paysto.

Пример в этой инструкции: адрес web-ресурса lorem.my-domain.ru и значение TXT-записи market-verification=25791не используйте эти значения для подтверждения вашего домена.

Шаг 1: Получите данные для TXT-записи в Paysto

  1. Откройте страницу запроса на подключение вашего web-ресурса к Paysto.

  2. Перейдите к блоку "Подтверждение домена". Здесь вы найдете Хост (1) и Значение (2) для вашей TXT-записи. Скопируйте их:

    Блок "Подтверждение домена" в Paysto

Шаг 2: Войдите в панель управления Selectel

  1. Войдите в панель управления Selectel.

  2. В меню Продукты выберите пункт DNS-хостинг Legacy:

    Меню "Продукты" и выбор "DNS-хостинг Legacy" в Selectel

  3. Найдите ваш домен в списке или используйте поле поиска.

  4. Нажмите на название домена для перехода к управлению его записями:

    Выбор домена в списке DNS-зон Selectel

Шаг 3: Добавьте новую TXT-запись

  1. На странице управления DNS-записями домена нажмите кнопку Добавить запись:

    Кнопка "Добавить запись" в панели Selectel

  2. В открывшейся форме создания записи:

    • Откройте выпадающее меню Тип и выберите пункт TXT:

      Выбор типа записи TXT в Selectel

    • Поле Имя записи:

      • Если ваш сайт расположен в корне домена (например, example.com), оставьте это поле пустым.
      • Если ваш сайт расположен на поддомене (например, shop.example.com), укажите только имя хоста поддомена, то есть shop. Убедитесь, что это соответствует полю Хост (1) из Paysto.

      Важно!

      Paysto будет проверять TXT-запись по домену (или поддомену), который вы указали в запросе на подключение. Убедитесь, что Имя записи соответствует этому значению.

    • В поле Значение: Вставьте значение TXT-записи, которое вы скопировали из Paysto (поле Значение (2) в Paysto).

    • Нажмите кнопку Добавить для сохранения новой записи.

    Форма добавления TXT-записи в Selectel

Шаг 4: Проверьте размещение TXT-записи в Paysto

  1. Вернитесь на вкладку браузера с формой запроса подключения в Paysto.
  2. Нажмите кнопку Проверить размещение.

После успешной проверки статус изменится на "Запись обнаружена":

Успешное подтверждение домена в Paysto

Совет

Если Paysto не обнаружит TXT-запись, проверьте правильность введенных данных в Selectel и повторите попытку через 10 минут. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки Selectel или службу поддержки Paysto.

Шаг 5: Завершите подключение

Нажмите кнопку Сохранить, чтобы завершить процесс подтверждения домена и отправить ваш web-ресурс на модерацию в Paysto.