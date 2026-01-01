Модули оплаты Paysto для CMS ​

На этой странице вы найдете информацию о подключении Paysto к вашей CMS для быстрой и эффективной обработки заказов и платежей. Наши модули обеспечивают бесшовную интеграцию с популярными платформами, позволяя вам принимать платежи в соответствии со всеми современными стандартами.

Доступные модули для CMS ​

Для удобства интеграции и быстрого старта Paysto предлагает готовые модули для наиболее распространенных систем управления контентом. Эти модули значительно упрощают процесс подключения вашего ресурса к инфраструктуре:

WordPress/WooCommerce

OpenCart

1C-Битрикс

Joomla/VirtueMart

И другие популярные CMS.

Вы можете найти наши общедоступные модули на официальной странице Paysto на GitHub: https://github.com/paysto

Важное уточнение по использованию модулей ​

При использовании шеринговой инфраструктуры Paysto, крайне важно обратить внимание на следующие аспекты:

Важно! Модуль оплаты и инструкции для подключения к инфраструктуре будут предоставлены после одобрения вашего web-ресурса.

Этот модуль будет полностью адаптирован и настроен под специфику и уникальные параметры подключенной инфраструктуры. Он уже содержит необходимые ключи, сертификаты и конфигурации, обеспечивающие максимальную совместимость, безопасность и корректную работу со всеми функциями Paysto, включая фискализацию, учет и документооборот, которые осуществляются от имени инфраструктуры.

Важно! Использование общедоступного модуля с GitHub может привести к ошибкам в обработке платежей и нарушению комплаенса.

Процесс получения модуля ​

Для получения модуля, предназначенного для вашей инфраструктуры, и детальных инструкций по его установке и настройке, пожалуйста, обратитесь в Личный кабинет Paysto в раздел "Настройки магазина" или свяжитесь с нашей службой поддержки. Наши специалисты готовы оказать всестороннюю помощь.