Модули оплаты Paysto для CMS
На этой странице вы найдете информацию о подключении Paysto к вашей CMS для быстрой и эффективной обработки заказов и платежей. Наши модули обеспечивают бесшовную интеграцию с популярными платформами, позволяя вам принимать платежи в соответствии со всеми современными стандартами.
Доступные модули для CMS
Для удобства интеграции и быстрого старта Paysto предлагает готовые модули для наиболее распространенных систем управления контентом. Эти модули значительно упрощают процесс подключения вашего ресурса к инфраструктуре:
- WordPress/WooCommerce
- OpenCart
- 1C-Битрикс
- Joomla/VirtueMart
- И другие популярные CMS.
Вы можете найти наши общедоступные модули на официальной странице Paysto на GitHub: https://github.com/paysto
Важное уточнение по использованию модулей
При использовании шеринговой инфраструктуры Paysto, крайне важно обратить внимание на следующие аспекты:
Важно!
Модуль оплаты и инструкции для подключения к инфраструктуре будут предоставлены после одобрения вашего web-ресурса.
Этот модуль будет полностью адаптирован и настроен под специфику и уникальные параметры подключенной инфраструктуры. Он уже содержит необходимые ключи, сертификаты и конфигурации, обеспечивающие максимальную совместимость, безопасность и корректную работу со всеми функциями Paysto, включая фискализацию, учет и документооборот, которые осуществляются от имени инфраструктуры.
Важно!
Использование общедоступного модуля с GitHub может привести к ошибкам в обработке платежей и нарушению комплаенса.
Процесс получения модуля
Для получения модуля, предназначенного для вашей инфраструктуры, и детальных инструкций по его установке и настройке, пожалуйста, обратитесь в Личный кабинет Paysto в раздел "Настройки магазина" или свяжитесь с нашей службой поддержки. Наши специалисты готовы оказать всестороннюю помощь.