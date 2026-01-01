Готовые финансовые и торговые решения Paysto для бизнеса ​

Решения Paysto разработаны для преодоления ключевых вызовов, с которыми сталкиваются пользователи на российском рынке, от соблюдения 54-ФЗ до трансграничных операций. Благодаря универсальности шеринговой инфраструктуры Paysto, мы гарантируем гибкость и индивидуальный подход, обеспечивая надежное решение любой бизнес-задачи в России, независимо от масштаба или сложности.

Интеграция и автоматизация продаж ​

Автоматическая обработка оплаты (WebHooks) ​

Описание: Обеспечение бесшовной связи между получением оплаты и началом выполнения заказа. Благодаря универсальной инфраструктуре Paysto (CMS-модуль, Витрина или API), система мгновенно отправляет уведомления о статусе платежа (WebHooks) и автоматически инициирует дальнейшие бизнес-процессы: отправку товара, предоставление доступа к услуге или изменение статуса заказа.

Ключевой показатель: повышение скорости обслуживания и сокращение ручного труда.

Оплата для сайта и интернет-магазина (API, CMS) ​

Описание: Интеграция платежного шлюза Paysto на любой интернет-ресурс (сайт, лендинг) с использованием готовых CMS-модулей, SDK или прямого API. Решение обеспечивает высокую конверсию за счет мультивалютности, поддержки популярных методов оплаты и быстрой обработки транзакций.

Выгода: универсальное, быстрое и надежное подключение.

Прием платежей для Telegram-бота индивидуальная инфраструктура ​

Описание: Полноценная интеграция платежного функционала в Telegram-бот для монетизации подписки, продажи цифровых товаров или услуг. Использует API Paysto для создания платежных ссылок и обработки уведомлений о платежах (WebHooks) в реальном времени, обеспечивая автоматическое предоставление доступа пользователю сразу после оплаты.

Преимущество: быстрый запуск продаж в среде Telegram с полной фискализацией (54-ФЗ).

Платежные ссылки (Моментальная оплата по шаблону) индивидуальная инфраструктура ​

Описание: Позволяет создать шаблон заказа в Личном кабинете и получить для него постоянную ссылку, которая при переходе сразу открывает страницу оплаты, а при успешном завершении оплаты внешний ресурс получает уведомление (web-hook), содержащий номер шаблона, сумму оплаты и email покупателя.

Выгода: эта информация позволяет настроить на вашей стороне любой дальнейший сценарий, например отправить ссылку на товар или уведомление о пополнении баланса в вашей биллинговой системе.

Маршрутизация платежей для интернет-магазина ​

Описание: Маршрутизация платежей, оптимизированная для высоконагруженных интернет-магазинов. Вы можете в любой момент настроить приоритетные способы оплаты, в зависимости от характера ваших товаров и статистики успешной оплаты.

Преимущество: максимизация прибыли за счет высокой конверсии.

Платежи для биллинговых систем ​

Описание: Paysto предлагает универсальное решение для биллинговых систем, позволяющее принимать платежи с нефиксированной суммой, определяемой пользователем. Процесс включает отдельную постоянную страницу оплаты с уникальным адресом для вашего проекта. Эта страница может быть оформлена в стиле вашего бренда, позволяя вашим пользователям вводить свой логин/ID и желаемую сумму, минуя необходимость каждый раз обращаться к основному сайту проекта. Paysto верифицирует пользователя через запрос к вашему серверу перед перенаправлением на страницу оплаты. После успешной транзакции ваша система получает уведомление от Paysto с указанием суммы, валюты и UserID плательщика. Подробная схема взаимодействия представлена ниже, при этом пункты 1 и 9 на схеме не являются обязательными.

Преимущество: Гибкий прием платежей с обязательной верификацией пользователя до момента оплаты.

Комплаенс и административное сопровождение ​

Платежный агрегатор (Единый договор) ​

Описание: Предоставление доступа к широкому спектру платежных систем (банковские карты, электронные кошельки, интернет-банкинг) по единому договору и через единый API. Это исключает необходимость заключения отдельных соглашений с каждым провайдером, упрощая финансовое администрирование и снижая накладные расходы. В рамках использования индивидуальной инфраструктуры вы также можете подключить доступный платежный шлюз из списка интеграций или запросить подключение любого другого способа оплаты.

Выгода: централизованное управление всеми платежными потоками.

Торговля без онлайн-кассы (54-ФЗ) ​

Описание: Paysto берет на себя все обязательства по фискализации продаж физическим лицам в соответствии с 54-ФЗ. Пользователю не требуется покупать, регистрировать или обслуживать собственную онлайн-кассу (фискальный накопитель). Это значительно снижает капитальные и операционные затраты на IT-инфраструктуру. Подробнее о фискализации

Ключевой показатель: снижение расходов и полное соблюдение законодательства.

Прием платежей для физических лиц и самозанятых ​

Описание: Решение для самозанятых, блогеров, физлиц и малых предпринимателей, которые работают без регистрации ИП или ООО. Paysto берет на себя функции налогового агента, обеспечивая легальный прием средств, автоматическую фискализацию и формирование чеков. Освобождает пользователя от рутинных бухгалтерских операций.

Выгода: легализация продаж, снижение административной нагрузки и быстрое масштабирование при минимальных усилиях.

Прием платежей с НДС (для B2B и госзаказчиков) индивидуальная инфраструктура ​

Описание: Инфраструктурное решение для компаний, работающих с крупным B2B-сегментом и государственными заказчиками. Paysto обеспечивает выставление счетов с учетом НДС, ведение сложного документооборота и полную прозрачность транзакций для целей налогового учета.

Преимущество: создание условий для работы с крупными контрактами.

Международные и нетиповые бизнес-задачи ​

Прием платежей для нерезидентов РФ (Трансграничные операции) ​

Описание: Комплексное финансовое и юридическое сопровождение трансграничных операций. Позволяет нерезидентам принимать платежи в России с автоматической конвертацией, соблюдением валютного контроля и местного налогового законодательства, минимизируя риски блокировок и штрафов.

Преимущество: надежный канал для международного бизнеса.

Перепродажа товаров (buy-sell-earn, включая ВЭД) индивидуальная инфраструктура ​

Описание: Решение позволяет пользователям инфраструктуры Paysto (в том числе нерезидентам) осуществлять закупку товаров или услуг, включая операции с иностранными поставщиками, и их последующую продажу на территории РФ без необходимости регистрации местной компании. Использование функций "Пополнение баланса", "Расчеты с поставщиками" и "Прием платежей" формирует готовое решение для ведения деятельности по модели buy-sell-earn.

Ключевой показатель: комплексная автоматизация всего цикла B2B/B2C-торговли, включая международный импорт/экспорт и финансовую прозрачность.

Индивидуальное решение (Нетиповые бизнес-задачи) ​

Описание: Комплексная разработка и внедрение уникальной финансовой или торговой инфраструктуры, полностью адаптированной под специфические требования клиента. Используя модульную архитектуру Paysto, мы предложим решение для любых нетиповых бизнес-задач в России, гарантируя максимальную гибкость и соответствие всем регуляторным нормам.