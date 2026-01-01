Мы предлагаем три конфигурации, обеспечивающие немедленный и легальный доступ к нашей шеринговой инфраструктуре. Модели разделены на Готовые решения (для быстрого старта) и Гибкую настройку (для уникальных требований).

Готовые решения ​

Эти стандартные модели предоставляют готовую инфраструктуру, снижая операционную сложность и необходимость в регистрации дочерней компании.

№ Название модели Описание и особенности Идеально для... 1 Открытая (Шеринговая) Стандартный, готовый сервис с открытой регистрацией и общими ресурсами. Самый быстрый и экономичный способ начать онлайн-продажи. Стартапов, малого бизнеса и быстрых тестов рынка. 2 Закрытая (Арендная) Выделенная, готовая инфраструктура, полностью изолированная от других клиентов. Управляется основным пользователем, обеспечивая повышенную безопасность и контроль. Среднего и крупного бизнеса, требующего автономии и высокого уровня защиты.

Гибкая настройка ​

Эта модель позволяет глубокую кастомизацию процессов и предназначена для уникальных требований.

№ Название модели Описание и особенности Идеально для... 3 Индивидуальная (Кастомизированная) Изолированная инфраструктура (на базе п.2), настроенная под специфические, уникальные требования клиента. Компаний со сложными, нестандартными требованиями к интеграции и бизнес-процессам.

Особенности изолированных инфраструктур (модели 2 и 3) ​

Для тех, кому требуется максимальный контроль и защита, изолированные модели включают:

Финансы: Использование выделенных банковских счетов и платежных шлюзов.

Использование банковских счетов и платежных шлюзов. Безопасность: Размещение на выделенном сервере для максимальной защиты от DDoS, инфраструктурных и санкционных рисков.

Размещение на выделенном сервере для максимальной защиты от DDoS, инфраструктурных и санкционных рисков. Брендинг: Возможность построения на базе интернет-магазина с использованием собственного домена пользователя.

Преимущество Изолированные модели (2 и 3) обеспечивают полную финансовую автономию и защиту на выделенном сервере.

Сравнение конфигураций ​

Параметр Открытая Закрытая Индивидуальная Фронтенд Публичная регистрация Все категории плательщиков Документооборот Фискализация Выделенные платежные шлюзы Выделенный банковский счет Выделенный сервер Ссылка на оплату Домен пользователя Создание сделок (Инвойсинг) Массовая выплата Пополнение баланса Оплата по договору Расчет с поставщиком Внутренний перевод