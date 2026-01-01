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Мы предлагаем три конфигурации, обеспечивающие немедленный и легальный доступ к нашей шеринговой инфраструктуре. Модели разделены на Готовые решения (для быстрого старта) и Гибкую настройку (для уникальных требований).

Готовые решения

Эти стандартные модели предоставляют готовую инфраструктуру, снижая операционную сложность и необходимость в регистрации дочерней компании.

Название моделиОписание и особенностиИдеально для...
1Открытая (Шеринговая)Стандартный, готовый сервис с открытой регистрацией и общими ресурсами. Самый быстрый и экономичный способ начать онлайн-продажи.Стартапов, малого бизнеса и быстрых тестов рынка.
2Закрытая (Арендная)Выделенная, готовая инфраструктура, полностью изолированная от других клиентов. Управляется основным пользователем, обеспечивая повышенную безопасность и контроль.Среднего и крупного бизнеса, требующего автономии и высокого уровня защиты.

Гибкая настройка

Эта модель позволяет глубокую кастомизацию процессов и предназначена для уникальных требований.

Название моделиОписание и особенностиИдеально для...
3Индивидуальная (Кастомизированная)Изолированная инфраструктура (на базе п.2), настроенная под специфические, уникальные требования клиента.Компаний со сложными, нестандартными требованиями к интеграции и бизнес-процессам.

Особенности изолированных инфраструктур (модели 2 и 3)

Для тех, кому требуется максимальный контроль и защита, изолированные модели включают:

  • Финансы: Использование выделенных банковских счетов и платежных шлюзов.
  • Безопасность: Размещение на выделенном сервере для максимальной защиты от DDoS, инфраструктурных и санкционных рисков.
  • Брендинг: Возможность построения на базе интернет-магазина с использованием собственного домена пользователя.

Преимущество

Изолированные модели (2 и 3) обеспечивают полную финансовую автономию и защиту на выделенном сервере.

Сравнение конфигураций

ПараметрОткрытаяЗакрытаяИндивидуальная
Фронтенд iokokok
Публичная регистрацияokoffoff
Все категории плательщиков iokokok
Документооборот iokokok
Фискализация iokokok
Выделенные платежные шлюзы inookok
Выделенный банковский счет inookok
Выделенный сервер inooffok
Ссылка на оплату inooffok
Домен пользователя inonook
Создание сделок (Инвойсинг) inonook
Массовая выплата inonook
Пополнение баланса inonook
Оплата по договору inonook
Расчет с поставщиком inonook
Внутренний перевод inonook
ЗначокСтатус
okвключено
offотключено
noнедоступно