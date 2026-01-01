Услуги
Мы предлагаем три конфигурации, обеспечивающие немедленный и легальный доступ к нашей шеринговой инфраструктуре. Модели разделены на Готовые решения (для быстрого старта) и Гибкую настройку (для уникальных требований).
Готовые решения
Эти стандартные модели предоставляют готовую инфраструктуру, снижая операционную сложность и необходимость в регистрации дочерней компании.
|№
|Название модели
|Описание и особенности
|Идеально для...
|1
|Открытая (Шеринговая)
|Стандартный, готовый сервис с открытой регистрацией и общими ресурсами. Самый быстрый и экономичный способ начать онлайн-продажи.
|Стартапов, малого бизнеса и быстрых тестов рынка.
|2
|Закрытая (Арендная)
|Выделенная, готовая инфраструктура, полностью изолированная от других клиентов. Управляется основным пользователем, обеспечивая повышенную безопасность и контроль.
|Среднего и крупного бизнеса, требующего автономии и высокого уровня защиты.
Гибкая настройка
Эта модель позволяет глубокую кастомизацию процессов и предназначена для уникальных требований.
|№
|Название модели
|Описание и особенности
|Идеально для...
|3
|Индивидуальная (Кастомизированная)
|Изолированная инфраструктура (на базе п.2), настроенная под специфические, уникальные требования клиента.
|Компаний со сложными, нестандартными требованиями к интеграции и бизнес-процессам.
Особенности изолированных инфраструктур (модели 2 и 3)
Для тех, кому требуется максимальный контроль и защита, изолированные модели включают:
- Финансы: Использование выделенных банковских счетов и платежных шлюзов.
- Безопасность: Размещение на выделенном сервере для максимальной защиты от DDoS, инфраструктурных и санкционных рисков.
- Брендинг: Возможность построения на базе интернет-магазина с использованием собственного домена пользователя.
Преимущество
Изолированные модели (2 и 3) обеспечивают полную финансовую автономию и защиту на выделенном сервере.
Сравнение конфигураций
|Значок
|Статус
|включено
|отключено
|недоступно