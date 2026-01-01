Нарушение авторских и иных прав
Дата обновления: 10 февраля 2025 года
Если вы считаете, что любое содержание на сайте www.paysto.com и www.paysto.ru нарушает ваши авторские права, просим Вас отправить жалобу по электронной почте legal@paysto.ru.
Для удовлетворения любых требований, Ваше обращение должно быть оформлено в письменном виде и содержать следующее:
- Физическая или законная электронная подпись лица, уполномоченного действовать от имени владельца авторских прав, которые были нарушены;
- Указание на содержание, обладающее авторским правом, которое было нарушено;
- Указание адресов страниц веб-сайта (-ов), на которых, как утверждается, нарушаются права или содержание указанных страниц может быть предметом нарушения авторских прав, которое должно быть удалено или к нему должен быть запрещен доступ;
- Контактная информация, такая как почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты стороны, подавшей жалобу о нарушении авторских прав;
- Официальное заявление о том, что использование материалов в соответствии с жалобой, не разрешено владельцем авторского права, его агентом или законом;
- Официальное заявление, что информация в жалобе, является точной, и что Вы являетесь владельцем авторских прав или имеете право действовать от имени владельца авторских прав, которые были нарушены.